Van Nistelrooy: Egy éve nem nyertünk Európában, ezen változtatni kellett

Ruud van Nistelrooy, a Manchester United ideiglenes menedzsere így értékelt a győzelem után. „A játékosok jól reagáltak a második félidőben. Lendületbe jöttünk, és jobban megtaláltuk a középpályán a szabad embereinket, négy lehetőséget alakítottunk ki, és kettőt be is fejeztünk.”

A mérkőzés előtt még nyeretlen volt a Manchester United, de a holland tréner nem aggódott. „Egyáltalán nem voltam ideges. Láttam, ahogy a játékosok védekeztek. Láttam, hogy mi irányítottunk, és a játékosok is motiváltak voltak, hogy nyerjenek az Old Traffordon Európában, mert egy éve nem volt ilyen, ezen változtatni kellett.”

Van Nistelrooy kiemelte, hogy André Onana védései is kulcsfontosságúak voltak, majd beszélt az átmeneti szerepéről. „Élvezem, hogy a csapat körül lehetek. Úgy érzem, nagyon jó a kapcsolat a játékosokkal. Csodálatos együtt megélni ezeket a pillanatokat a pályán, és örülök, hogy működnek a dolgok.”

A „vörös ördögök” mindkét gólját Amad Diallo szerezte, az elsőt Bruno Fernandes passzából. Érdekesség, hogy Diallónak eddig egy gólja volt a nemzetközi kupákban, még 2021-ben a Milannak talált be, szintén egy Fernandes-asszisztot követően. „Fantasztikus este volt! Minden meccsen koncentráltnak kell lenned, még akkor is, ha nem vagy kezdő. Mindig is ilyen voltam, így amikor pályára lépek, igyekszem a legjobbamat nyújtani. Nem sok fejes gólt szerzek, így különleges volt, hogy betaláltam. Ruud edzőként nagyon közel áll a játékosokhoz, sokat beszél velünk, hogy önbizalmat adjon nekünk. Szerencsések vagyunk, hogy velünk van” – olvasható a klub honlapján.

Az elefántcsontparti végül előretekintett Rúben Amorim érkezésére. „Jó érzés két gólt szerezni. Amorim a világ egyik legjobb edzője; izgatottak vagyunk, hogy a csapatnál van, és alig várjuk, hogy elkezdjünk vele dolgozni. Vele sok jó dolgot érhetünk el ennél a klubnál.”

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

Manchester United (angol)–PAOK (görög) 2–0 (Amad Diallo 50., 77.)