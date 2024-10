El: Jansen nem érti, hogyan minősíthették lesnek Varga Barnabás fejes gólját

„Amikor kikapunk, sosem lehetünk elégedettek, de vereség és vereség között is van különbség. A mai meccs új tanulságokkal szolgált. Elégedettek lehetünk a helyzetek mennyiségével, de lőhettünk volna több gólt. Az első gólunk továbbra is kérdéses számomra, mi alapján sikerült találni egy olyan vonalat, hogy lesnek minősítsék. Aztán a kapott gól megváltoztatta a meccset. Az első tizenöt-húsz percben jól kezdtünk, ezért sajnálatos, hogy nem adták meg a korai gólunkat, de el kell fogadnunk, hogy a technológia segítségével úgy ítélték meg, szabálytalan volt” – nyilatkozta az FTC vezetőedzője, Pascal Jansen.

A szakembert ezután arról kérdeztük, mi lehet az oka, hogy a csapat kulcsemberei nem nyújtják ugyanazt a teljesítményt az európai porondon, mint a korábbi években, és így sorozatban már hatodik meccsen nyeretlen a csapat az európai porondon.

„Nem arról kell beszélnünk, hogy a korábbi kulcsjátékosok hogyan teljesítenek, hiszen vannak új játékosaink is, akik sokat hozzátehetnek a csapat teljesítményéhez, mint például Matheus Saldanha, de Varga Barnabásnak is voltak remek megmozdulásai. Azon kell dolgoznunk, hogy csapatként minden meccsen egyre jobbak legyünk” – reagált Jansen, aki ezután a taktikáról beszélt.

„Az volt az alap stratégiánk, hogy az ellenfél letámadását át tudjuk játszani és be tudjuk juttatni a labdát az ellenfél vonalai mögé. A második félidőben a gólunknál ez sikerült is, de egy ilyen szintű ellenféllel szemben ez nagyon nehéz. Szerettünk volna arra építeni, hogy Varga és Saldanha mögött olyan játékosok szerepeljenek, akik be tudnak futni az üres területekre, de képesek beadásokkal is segíteni a csatárokat. Ezért is játszott egyszerre Eldar Civic és Cristian Ramírez is, és velük próbáltuk tompítani a Tottenham nagyon erős szélsőit is.”

Ange Postecoglou győzelemmel távozhat Budapestről (Fotó: Török Attila)

„Alapvetően elégedett lehetek, jó teljesítményt nyújtottunk, számos helyzetet kidolgoztunk – kezdte a meccs utáni értékelését a Tottenham menedzsere, Ange Postecoglou. – Nyilván ebből a meccsből is tanulnunk kell, hogy a jövőben még eredményesebbek tudjunk lenni. Örülök, hogy fiatalokat is kipróbáltunk, akiknek szükségük van a mérkőzésekre a fejlődésükhöz, ezért kapták meg a lehetőséget. Fizikailag nagy kihívás a sok mérkőzés, ezért is kell lehetőséget adni a tehetséges játékosainknak a tapasztalatszerzésre.”

A szakembert ezután arról faggattuk, hogyan hasonlítaná össze ezt a mérkőzést és a mostani Ferencvárost azzal, amellyel még 2021-ben találkozott a Celtic menedzserként.

„Amikor a Celticnél dolgoztam, a ferencvárosi szurkolók ugyanilyen fantasztikus hangulatot teremtettek, mint most. Akkor sem volt könnyű dolgunk, de ez egy másik csapat, egy másik kihívás. A meccs elején voltak lehetőségei a Ferencvárosnak, de húsz perc után egyre nagyobb nyomást tudtunk gyakorolni, miután megszoktuk az atmoszférát” – fogalmazott Postecoglou.

EURÓPA-LIGA

FERENCVÁROS–TOTTENHAM HOTSPUR (angol) 1–2 (0–1)

Budapest, Groupama Aréna, 20 795 néző. Vezette: Igor Pajac (Ivan Mihalj, Vedran Durak) – horvátok

FERENCVÁROS: Dibusz – Gartenmann (Makreckis, 77.), I. Cissé, Raul Gustavo, Ramírez – Abu Fani (Pesics, 84.), Maiga – A. Traoré (Kady, 77.), Saldanha (Zachariassen, 60.), Civic (Ben Romdan, 60.) – Varga B. Vezetőedző: Pascal Jansen

TOTTENHAM: Vicario – Pedro Porro, C. Romero, A. Gray, B. Davies – P. Sarr (D. Solanke, 81.), Bissouma, Bergvall (Kulusevski, 65.) – M. Moore, Lanksheare (J. Maddison, 66.), T. Werner (B. Johnson, 65.). Vezetőedző: Ange Postecoglou

Gólszerző: Varga B. (90.), ill. P. Sarr (23.), B. Johnson (86.)