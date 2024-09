Ferencváros: zöld papagájok lepték el a stadion környékét

A stadion mérete aligha okoz zavart a Ferencváros játékában. Az Anderlecht arénájának hivatalos neve Lotto Park, és kis túlzással székre pontosan ugyanannyi férőhellyel rendelkezik, mint a Groupama Aréna – hivatalosan 21 900 drukker fér be az arénába. Az esti összecsapáson ennyien biztosan nem lesznek, a helyiek szerint jó esetben is tizenöt-tizenhatezren gyűlhetnek össze a lelátókon. A vendégszektorban több mint hatszáz magyar drukker is ott lesz, úgyhogy Dibusz Déneséket ezúttal is több százan biztatják idegenben.

A stadion kívülről

A stadion több mint száz évvel ezelőtt, 1917-ben épült, érdekesség, ez volt az ország első futballstadionja, melynek neve az akkori fő mecénás nevét viselte (Stade Émile Versé), és mindössze egyetlen fából készült állóhelyi lelátórésze volt. Az aréna legutóbb 1983-ban esett át komolyabb felújításon, ami kívülről meg is látszik, össze sem lehet hasonlítani a modern Groupama Arénával. Belül már kedvezőbb látvány fogadja a drukkereket, igaz, a ferencvárosiak szemét alighanem bántja majd, hogy szinte minden lila és fehér színekben pompázik. A főépület helységei is sok helyen a múltat idézik, az előtérben viszont egymást érik a kupák, elismerések.

Egy Nagy Sándor-papagáj

Ami viszont nagyon különös, hogy a stadiont körül ölelő parkban az ember csak kapkodja a fejét, mindenfelé rikácsoló madarak repkednek, kergetőznek, mintha csak a trópusokon lennénk. Utánajártunk, Brüsszel ezen részén alaposan elszaporodtak a Nagy Sándor-papagájok, 25 évvel ezelőtt engedtek szabadon három példányt az egyik közeli állatkertből, számuk mára ezer fölé duzzadt. A helyiek küzdenek is a visszaszorításukkal, hiszen nincs természetes ellenségük, egyedül a vándorsólymok kapnak el olykor egyet-egyet, tetemüket furcsa módon rendre a közeli Szent Mihály-székesegyház előtti járdára teszik.

De szerda este érkezett a Fradi-sas, Pascal Jansen csapata 21 órától az Anderlecht otthonában kezdi meg Európa-liga főtáblás szereplését.

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

21.00: Anderlecht (belga)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!