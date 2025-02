Palágyi: Az építkezés időszaka következik Topolyán

„Akár jobb eredményt is elérhettünk volna, a korán kapott gól nyomot hagyott a csapaton, még úgy is, hogy gyorsan egyenlítettünk. A második félidőben egyéni hibák, labdavesztés, határozatlan fellépések azt eredményezték, hogy a lengyelek másodszor is betaláltak, s ekkor már nem hittünk abban, hogy nyílttá tudjuk tenni a párharc győztesének kérdését. A középpályán magabiztosak voltunk, a támadóharmadban viszont nem fejeztük be az akciókat, hanem túlbonyolítottuk őket” – értékelte a találkozót Palágyi Szabolcs. A TSC vezérigazgatója szerint Milos Pantovics hiánya nagyon érződött a csapat teljesítményén, amikor beállt, mindjárt megváltozott a támadójátékuk. A téli átigazolási időszakban eladott Alekszandar Csirkovics és Ifet Djakovac hiányának, valamint a sérültek – Nemanja Petrovics, Mihajlo Banjac – nélkülözésének látható nyomai voltak.

„Az európai mesének a vége a játékosoknak biztos ad egyfajta megkönnyebbülést, hogy nem lesz ez a plusz terhelés, ez a nagy tempó, és csak a szerb Szuperligára kell fókuszálnunk, hiszen mindenképpen szeretnénk visszakerülni oda, ahol a helyünk van, vagyis a negyedik-ötödik hely környékére” – nyilatkozta Palágyi, aki hozzátette, nagyon örülnek, hogy részesei lehettek a Konferencialiga új lebonyolítási rendszerének.

„Tavaly az Európa-ligában szereztünk olyan tapasztalatot, amelyet a harmadik számú európai kupasorozat liga részében fel is használtunk. A Konferencialigában találkoztunk olyan együttesekkel, amelyeket képesek voltunk legyőzni, akikkel egy szinten voltunk, és a játékosok fejlődésében ez nagyon hasznos volt. Alekszandar Csirkovics és Ifet Djakovac nemzetközi téren is bizonyított, ők a téli átigazolási időszakban új klubba szerződtek, és közben láttuk, hogy Petar Sztanics és Pantovics is hogyan fejlődik, és hogy találtunk egy olyan fiatal védőt Viktor Radojevics személyében, aki méltó módon pótolja a sérült Nemanja Petrovicsot” – mondta a vezérigazgató, aki a jövőbeli tervekről is beszélt.

„Most egy építkezési szakasz következik, amely során felhasználjuk az európai kupaporondon gyűjtött tapasztalatunkat, nemcsak ebben, hanem az előző idényben is, és arra törekszünk, hogy minél hamarabb egy olyan keretet alkossunk, amely a szerb bajnokságban pontokat gyűjtve odaérhet az európai szereplést érő helyek egyikére.”