Hazai pályán három gólt kapott, kiesett a Paks

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

Paksi FC–Mladá Boleslav (cseh) 0–3 (0–0)

Paks, Paksi FC Stadion, 4500 néző. Vezette: Visser (belga)

Paks: Simon B. – Ötvös, Kinyik, Vas – Osváth, Vécsei (Balogh B., 68.), Papp, Mezei (Böde, 56.), Szabó J. (Szabó I B. 76.) – Haraszti (Silye, 56.) – Tóth B. Vezetőedző: Bognár György

Mladá Boleslav: Trmal – Králik, Suchy, Král – Kostka, Sakala (D. Donát, 90.), Vydra, Fulnek (Kadlec, 78.) – Ladra (Matejovsky, 90.), Jawo (Langhamer, 64.), Kusej (Pulkrab, 78.). Vezetőedző: Andreas Brännström

Gólszerző: Jawo (48.), Králik (55.), Pulkrab (90+2.)

Továbbjutott: a Mladá Boleslav, 5–2-es összesítéssel

A TECHNIKAI SZABÁLYOK miatt nem írhatjuk, hogy telt ház várta a csapatokat a Paks–Mladá Boleslav Konferencialiga-visszavágón, ám az tény, hogy a Magyarországon eladható jegyek elkeltek. Hogy a cseh szurkolók szerényebb létszámban, valamivel több, mint ötvenen érkeztek, egyáltalán nem a helyi rendezők hibája, talán a rendfenntartók örültek leginkább annak, hogy csupán egybusznyi, és egyáltalán nem szomjas fiatal vendégre kellett felügyelniük. No meg a meccsre, amely nagy iramban kezdődött, s hazai fölénnyel. Vécsei Bálint hatalmas erejű lövése már a 3. percben jelezte, nincs mese, a Paks mihamarabb dűlőre vinné a főtáblára kerülést. A hazai B-közép ovációval fogadta a bombaerős lövést, s a futballrajongók eközben nem feledkeztek meg a napokban a szaúdi el-Fateh csapatához szerződő kapusról, Szappanos Péterről sem, ugyanis hatalmas transzparens kifeszítésével köszönték meg a játékos szolgálatait.

Húsz perc elteltével kezdett magára találni az edzőváltáson áteső Mladá Boleslav, s igazat kellett adni Bognár Györgynek, amikor még a meccs előtt arról beszélt, a cseh csapat labdarúgói gyors, agresszív, kreatív játékra alkalmasak, s a képességek teljesen függetlenek attól, hogy éppen ki ül a kispadon. Annyi különbség azért volt, hogy amíg az első meccsen 4–2–3–1-es hadrendben futballoztak, addig a svéd Andreas Brännström érkezésével a három belső védős, 3–4–3-as szerkezetre váltott a cseh együttes, s így szervezetten védekezve vészelte át a kezdeti hazai rohamokat, majd egyre bátrabban futballozva jelezte, bizony győzni jött Magyarországra. Ezt a 18. percben bizonyította is, amikor Lamin Jawo közeli fejese nyomán hatalmas bravúrral tolta léc fölé a labdát a húszéves Simon Barnabás. Szó se róla, jó kis meccs kerekedett az összecsapásból, változatos, izgalmakban bővelkedő, helyzetekben is gazdag, egyébként sportszerű első félidő pörgött le, no meg a magyar pályán ritkán észlelhető lövőkedv is feltűnt, ugyanis Vécsei Bálint, Tóth Barna, Haraszti Zsolt, valamint Mezei Szabolcs is rálőtte a labdát a vendégek kapujára.

A szünetre tapsorkán közepette vonultak a csapatok az öltözőbe, ám alig kezdődött el a második félidő, elcsendesedett a hazai közönség. A vendégek centere, Lamin Jawo ugyanis távolról kipókhálózta a bal felső sarkot, s már nem a győzelemért, hanem az egyenlítésért harcolhatott a Paks. A sors fintora, hogy amíg a hazaiak körbelődözték a cseh kaput, addig a vendégek első lövése nyomán a kapuban kötött ki a labda. Igaz, ehhez Tóth Barnabás labdakezelési hibája is kellett, hiszen a csatár hozta helyzetbe a vendégek centerét. Hét perccel később veszni látszott a történelmi lehetőség, a Mladá Boleslav ugyanis kettőre növelte előnyét.

Bognár György azonnal pályára küldte a paksiak csodafegyverét, Böde Dánielt, aki egy hete szintén csereként beállva előbb egyenlített Csehországban, majd kihagyhatatlan helyzetbe hozta társát, Papp Kristófot. Most is a 37 éves csatártól várták a hazaiak a csodát, ám hiába. A történelmi siker nem lett meg, a csapat készülhet a Puskás Akadémia elleni vasárnapi bajnokira, a klub illetékesei pedig lezárhatják a továbbjutás esetére tervezett székesfehérvári albérlettel kapcsolatos tárgyalásokat.

Számos tanulsággal szolgált a találkozó, leginkább azzal, hogy a hazai bajokságban megszokott kapu előtti bizonytalanság, határozatlanság a nemzetközi meccseken végzetes, ugyanis az ellenfél büntet. A cseh együttes szinte helyzet nélkül szerzett két gólt, míg a Paks egyetlen lehetőséggel sem élt, ráadásul ezúttal Böde Dániel – bár mindent elkövetett – sem tudott segíteni, így a Paksi FC, amely története során egyszer sem került főtáblára a nemzetközik kupákban, elbotlott a siker kapujában. Viszont az alig egy hete a Mladá Boleslavnál kinevezett vezetőedző, a svéd Andreas Brännström beváltotta ígéretét, csapata képes volt idegenben, győzelemmel kiharcolni a továbbjutást.