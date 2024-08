Bognár György: Az ellenfél mindent bevetett, hogy ne legyen játék!

BOGNÁR György, a Paks vezetőedzője

– Szerdán játszották a mérkőzést, de ez nem hétköznapi kilencven, vagyis száz perc volt…

– A számszerű eredmény rendben, de ez a mérkőzés még álmomban se jöjjön elő! Az ellenfél nem akart futballozni, mindent bevetett, hogy a pályán ne legyen játék.

– Azt mondta korábban, két meccsen kell a továbbjutást kiharcolni. Nem dőlt még el a párharc?

– Ha két csapat játékerejét nézzük, eldőlhetett volna. A három-nulla jó eredmény, de a visszavágót még le kell játszani, el kell menni Montenegróba, ki tudja, mi vár ránk, aki látta ezt a találkozót, az el tudja képzelni.

– Egy három-nullás győzelmet sohasem kell megmagyarázni, de mit kellett volna tenni, hogy a kilenc emberrel küzdő ellenfél már előbb is nagyobb hátrányba kerüljön?

– Létszámfölényben kreatív játékosokat cseréltünk be, ugyanakkor az ellenféltől kétpercenként a földön feküdt valaki, nagyjából két percen keresztül. Így nem lehet futballozni, a tiszta játékidő nem hiszem, hogy több lett volna húsz-huszonöt percnél. Nem tudom elmarasztalni a játékosokat, mindent megettek, hogy jó eredményt érjünk el. Hogy Böde Dániel csapatba állítása jó húzás lett volna? Nem játszottuk Danit úgy körül, ahogy kellett volna, de fontos gólt szerzett, ő is jól teljesített.

Szimo MEDIGOVICS, a Mornar vezetőedzője: – Hihetetlenül nehéz két emberrel kevesebben futballozni a mérkőzés nagy részében. Mindent megtettünk, hogy eltüntessük az emberhátrányunkat, az első játékrész végéhez közeledve még a vezetést is megszerezhettük volna. Nagyon küzdöttük, talán mondanunk sem kell, nagy kár a mérkőzés végén kapott két gólért.