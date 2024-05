Címlapsztori: 63 év után nyerhet nemzetközi kupát a Fiorentina, először az Olympiakosz

IGENIS FONTOS A KONFERENCIA­LIGA! Bár a 2021-ben alapított harmadik számú európai kupasorozat még gyerekcipőben jár, és sokan legyintenek rá, már az eddigi kiírások is bizonyították, hogy a döntőbe jutó csapatoknak sokat jelent a győzelem. Először, 2022-ben az AS Roma, majd tavaly a West Ham United diadalmaskodott, előbbi a Feyenoordot, utóbbi a Fiorentinát győzte le a döntőben. Márpedig talán a Roma kivételével a közelmúlt eredményei alapján egyik együttesnek sem lett volna reális esélye, hogy nemzetközi trófeát nyerjen. Az Ekl-arany ezért is jelent olyan sokat a drukkereknek.

SZENVEDÉLYES SZURKOLÓIK HAJTJÁK A GÖRÖGÖKET

És idén ez talán hatványozottan igaz. A Fiorentina ismét ott van a fináléban, és története második nemzetközi kupasikerére készül. Az első az 1961-es KEK-győzelem volt, és érdekesség nekünk a döntő két magyar vonatkozása. Egyrészt a Rangers elleni, kétmeccses finálé firenzei visszavágóját Hernádi Vilmos vezette, másrészt az olaszokat akkoriban Hidegkuti Nándor irányította. Hatvanhárom évvel ezelőtt összesítésben 4:1-re győzött a Fiorentina, a mostani döntő azonban aligha lesz ennyire sima. Egyrészt az Olympiakosz majdhogynem hazai pályán, Athénban játszhatja a döntőt, ami még akkor is nagy előny, ha a főváros más részein finoman fogalmazva sem szívelik a pireuszi együttest. Másrészt a görögöknek óriási motivációt jelenthet, hogy a klub összeurópai trófeát nem nyert még, eddig az 1963-as Balkán Kupa-sikerrel dicsekedhet. Sőt, ezt megelőzően még döntőt sem játszhatott. Képzelhetjük mekkora ünneplés lenne a futballért megszállottan rajongó Görögországban ha szerdán diadalmaskodna. És persze az is sejthető, hogy vereség esetén mire lehetne számítani. Nem véletlenül még az is szóba került, hogy biztonsági szempontok miatt más városban rendezik a döntőt, ám maradt az eredeti helyszín.

„Nem gondolkodtunk azon, hogy győzelem esetén mire számíthatunk, de láttuk, mi volt az Aston Villa elleni elődöntő után – mondta az As-nak Vicente Iborra, az Olympiakosz spanyol középpályása. – Reggel hat-hét óra körül értünk vissza a repülőtérre, ahol rengetegen fogadtak, és görögtűzzel, énekelve ünnepeltek minket. Képzelhetjük, mi lesz, ha megnyerjük a döntőt. Kaptam már néhány üzenetet, hogy ha győzünk, jobb ha felkészülünk. Nagyon sokat jelentene, ha klubtörténelmet írnánk. A görög szurkolók elképesztően szenvedélyesek, siker után nagyon kedvesek, vereség esetén pedig jelzik, hogy illene megfelelni az elvárásaiknak…”

A 36 éves spanyol futballista eddig minden mérkőzésen pályára lépett a sorozatban, és az Olympiakosz joggal bízik benne, hogy szerencsét hoz a csapatnak. Eddig ugyanis pályafutása során négy európai kupadöntőben volt érdekelve az aktuális klubja, és minden alkalommal nyert is. A Sevillával 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban, a Villarreallal 2021-ben nyerte meg az Európa-ligát. Igaz, csak a 2015-ös és a 2016-os döntőben lépett pályára. Bár az El presztízse elméletileg nagyobb, Iborra szerint ez a sorozat is ugyanannyira fontos.

„Egyáltalán nem érezzük, hogy ez a sorozat kevesebbet érne – folytatta Iborra. – Elég megnézni, milyen csapatok indultak. Nemzetközi kupát nyerni mindig csodálatos és nagyszerű lehetőség arra, hogy erős csapatok és képzett futballisták ellen játszhassunk. Viszont nem gondolom, hogy mi lennénk az esélyesebbek. A Fiorentina is nagyon erős, és bár Görögországban játszhatunk, és sokat segíthetnek a szurkolóink, a a pályán dől el az aranyérem sorsa.”

Vincenzo Italiano, a Fiorentina vezetőedzője: Úgy készülünk, hogy ez életünk meccse – Mennyit számíthat a tavalyi döntős tapasztalat?

– Ebben az idényben a lehető legjobb teljesítményt nyújtottuk az Európa-konferencialigában, az út minden állomásán magabiztosan meneteltünk tovább. Természetesen a tavalyi, West Ham ellen elveszített finálé tapasztalatait felhasználva készülünk az Olympia­kosz ellen, ismerjük az ilyen szintű találkozók veszélyeit, ám azt is, hogy bizonyos helyzeteket hogyan fordíthatunk a magunk javára. Boldogok vagyunk, hogy újra lehetőségünk van megnyerni a trófeát. – Milyen mentális felkészítés zajlik a Fiorentinánál a találkozó előtt?

– Tavaly azt mondtuk egymásnak, hogy a képességeink megvannak ahhoz, hogy visszatérjünk ebben az évadban is a döntőbe. Úgy készülünk, hogy ez életünk meccse, az utolsó, amelyet valaha játszunk. Egyáltalán nem mindennapos, amit az elmúlt két évben elértünk. Lobog bennünk a tűz a döntő miatt. – Mit vár a mérkőzéstől?

– A döntők, főleg Európában sosem egyszerűek, tele vannak csapdákkal, amelyeket el kell kerülnünk. Érettebbek vagyunk, mint egy éve ilyenkor, de így is azt mondom, hogy ötven-ötven százalék az esélye a két csapatnak.

JOSÉ LUIS MENDILIBAR BUDAPEST UTÁN ISMÉT NYERNE

A két edzőnek is nagy a tét. A Fiorentinát irányító Vincenzo Italiano tavaly mindkét döntőjét, az Olasz Kupa finálét és az Ekl-döntőt is elbukta, és aligha élné át szívesen harmadszor is ugyanezt. Az Olympiakoszt irányító José Luis Mendilibarnak viszont kétségtelenül nagyobb tapasztalata van, ami szintén a görögök mellett szól. A 63 éves edző tavaly a Sevillával Budapesten megnyerte az Európa-ligát (a döntőben az AS Romát tizenegyesekkel múlta felül), és óriási szerepe van abban, hogy az Olympiakosz bejutott az Ekl-döntőbe. Február 12-én nevezték ki, majd három nappal később a Ferencváros ellen 1–0-ra megnyert Ekl-mérkőzésen mutatkozott be a kispadon. És bár nem bízza el magát a szerdai döntő előtt, de az El-t megnyerő Atalanta sikere is erőt ad neki.

„Nyilván mindenkinek a fejében van elképzelés arról, ki az esélyes, de mindkét csapat megérdemelten jutott be a döntőbe – mondta a klub hivatalos honlapjának José Luis Mendilibar. – Hasonló volt a helyzet az Atalanta és a Leverkusen mérkőzésén. A németek veretlenül jutottak be, de nem találkoztak olyan stílusú csapattal, mint az Atalanta, az olaszok pedig kihasználták a lehetőségeiket. Ez egyébként minden döntőben kulcsfontosságú, élni kell a kínálkozó eséllyel, különben nagyon nehéz nyerni. Nyilván az Aston Villa kiejtése növeli az önbizalmunkat, de a Fiorentina is jó csapatokat búcsúztatott. Nem gondolom, hogy kizárólag miattam jutottunk volna be a döntőbe. Az előttem lévő két edző is hozzájárult ehhez. Végső soron pedig a futballistáké az érdem. Próbáljuk felkészíteni őket és jó tanácsokat adni, de a munkát nekik kell elvégezniük a pályán. Az ilyen összecsapások előtt mindig megkérdezik tőlem, hogy készülök-e valami meglepetéssel. De nem vagyok sem varázsló, sem guru, csupán próbálom a lehető legjobb tudásom szerint felkészíteni a csapatot. Nem gondolom, hogy ilyenkor kellene nagy változtatásokat eszközölni, a lényeg, hogy a maximumot nyújtsuk, és mentálisan erősek legyünk.”

TORINÓBAN IS SZORÍTANAK A FIRENZEIEK GYŐZELMÉÉRT

Természetesen nemcsak a két csapatnak, a két országnak is kiemelten fontos a szerdai döntő. A görögök nem minden évben szurkolhatnak honfitársaiknak ilyen rangos mérkőzésen. Nemzetközi trófeát sosem nyert görög klub, csak egy jutott döntőig, 1971-ben a Panathinaikosz (Puskás Ferenc irányításával), de az Ajax 2–0-ra nyert a BEK-fináléban. Az olaszoknál természetesen más a helyzet, hogy mást ne mondjunk, idén az Atalanta nyerte meg az El-t, 2022-ben pedig az AS Roma diadalmaskodott az Ekl-ben, míg az Internazionale tavaly BL-döntőt játszhatott. A két finalista mellett azonban most a Torino is izgulhat, ha ugyanis a Fiorentina nyeri meg a finálét, a következő kiírásban a Torino indulhat az Ekl-ben (mivel a Fiorentina ekkor az El-ben lesz főtáblás). Ez azt jelentené, hogy kilenc olasz csapat indul a nemzetközi kupaporondon, öt a Bajnokok Ligájában, három az Európa-ligában és egy az Konferencialigában. Nagy siker lenne ez a sokak által mostanában valós értéke alatt kezelt olasz klubfutballnak.

„Ez az év legfontosabb mérkőzése – idézte a La Gazzetta dello Sport a Fiorentina középpályását, Giacomo Bonaventurát . – Idén még nem játszottunk ennyire fontos összecsapást, de erősebbek és tapasztaltabbak vagyunk, mint a tavalyi fináléban. Az akkori vereség még elszántabbá tett minket, szeretnénk hazavinni a trófeát.”

Egyvalami viszont szinte biztos, az Olympiakosz marokkói csatára, Ajub el-Kabi 10 góllal vezeti a góllövőlistát, és aligha éri őt utol bárki, így csak az a kérdés, hány góllal lesz a sorozat gólkirálya. Az elődöntőben ötször talált a kapuba, így a firenzeieknek fel van adva a lecke, ha féken akarják tartani a 30 éves marokkói csatárt.

A Ferencvároson át vezetett mindkét csapat útja a döntőig Két döntetlen és két vereség. Ez a Ferencváros mérlege a 2023–2024-es Európa-konferencialiga-idényben a két fináléba jutó csapat ellen. A csoportkörben a zöld-fehérek kétszer csaptak össze a Fiorentinával, először Firenzében október 5-én. A Máté Csabát váltó Dejan Sztankovics első nagy megméretése volt ez, s kifejezetten jól vizsgázott: együttese úgy ért el 2–2-es döntetlent, hogy kétgólos előnyben is volt, és a mérkőzés kétharmadát uralta. A Fiorentina nem tudta legyőzni a Ferencvárost a csoportban, mindkét mérkőzés döntetlen lett (Fotó: Árvai Károly) A „violák” keretük mélységének és az utolsó húsz percben mozgósított energiáiknak köszönhetően visszajöttek a meccsbe, s győzhettek volna a hosszabbításban. A decemberi találkozó tétje a továbbjutás biztossá tétele mellett csoportelsőség volt, s ahogy idegenben, otthon is megszerezte a vezetést az FTC, s a 73. percig úgy tűnt, elkerüli a nyolcaddöntőt megelőző rájátszást. Luca Ranieri azonban egyenlített, s bár még arra is akadt lehetősége a Fiorentinának, hogy már a csoportkörben kiejtse a Ferencvárost, végül az Üllői úton is maradt a döntetlen. A Ferencváros így nem rögtön a 16 között, hanem az Európa-liga-csoportkörben harmadik helyen végző csapatokkal vívandó rájátszáskörben folytatta, ahol az Olympiakosszal sorsolták össze. Hiába küzdött Varga Barnabás (19) is, az Olympiakosz nyerte meg a rájátszást a nyolcaddöntőért (Fotó: Szabó Miklós) A pireusziak a Topolyai SC-t megelőzve, viszont a Freiburg és a West Ham United mögött a harmadik helyen bucskáztak át a harmadik számú európai kupasorozat tavaszi felvonásába. Az FTC egyik mérkőzésen sem játszott jól, Görögországban Ajub el-Kabi 89. percben szerzett góljával kapott ki, addig tartotta az idegenben megfelelőnek tűnő 0–0-t. A visszavágón nem sikerült javítani, a Groupama Arénában újabb 1–0-s vereség következett.

