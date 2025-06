A magyar példát követik az osztrák sportújságírók is – Dél-Tirolban rendezik az éves kongresszust

Számukra is ez az első alkalom, hogy az SMA Ausztrián kívül tartja éves közgyűlését. Michael Schuen, a szervezet elnöke elmondta, hogyan vezetett egy személyes találkozó Alex Tabarellivel, a Dél-Tiroli Olimpiai Bizottság elnökével oda, hogy itt rendezzék meg az osztrák sportújságíró-kongresszust.

„Előzetesen nem terveztünk ilyesmit, de amikor találkoztunk Alex Tabarellivel, felvetette, hogy miért ne tarthatnánk itt a kongresszust. Mint tudják, Dél-Tirol valaha Ausztriához tartozott, és ma is sokan beszélnek németül. Így alakult, hogy történelmünk során először Ausztrián kívül tartjuk a közgyűlésünket” – mondta Schuen.

„Jövőre olimpiát rendeznek, és ez lesz az első alkalom, hogy Dél-Tirol közvetlenül is részese lesz ennek. Az anterselvai biatlonpálya olimpiai helyszín lesz, ahová ma ellátogatunk, és Trentino tartományból Val di Fiemme is érintett. Ez a két helyszín most két napon át bemutatkozik nekünk” – részletezte az elnök.

„Közvetlenül a határ túloldalán vagyunk, így kiváló lehetőség nyílik az olimpia szervezőivel való egyeztetésre, és arra, hogy belássunk a kulisszák mögé. Mint ismeretes, a 2026-os játékokat több helyszínen rendezik, és nem lesz egyszerű közlekedni köztük. Sok kérdés vetődött fel az osztrák kollégákban, reméljük, ezekre választ kapunk az itt töltött napok alatt” – tette hozzá.

Az anterselvai látogatást követően szerdán a delegáció Val di Fiemmébe utazik tovább, ahol a tervezett panelbeszélgetések egyik meghívott vendége lesz Kassai Viktor, a nemzetközi hírű magyar labdarúgó-játékvezető is.