Bor Barna: Az elmúlt versenyek legjobb magyarjai indulhatnak az Eb-n

– Nem ismeretlen önnek Európa-bajnokságon szerepelni, hiszen sportolóként számtalanszor vett részt kontinensviadalon. Hogyan készült ezúttal már szövetségi kapitányként?

– Valóban érdekes, hogy versenyzőként jó néhány Eb-n voltam, ezúttal sokkal inkább szakmai szemmel kell figyelnem az eseményeket – mondta a Nemzeti Sportnak Bor Barna, a magyar cselgáncsválogatott szövetségi kapitánya. – Elvégeztük a szükséges munkát, a férfiak az idén hét, a nők hat edzőtáboron vannak túl, nem is beszélve a world tour viadalokról, amelyek szintén a felkészülést szolgálták az Európa-bajnokságra.

– A táborok csúcspontja volt a tatai nemzetközi edzőtábor?

– Igen, a formaidőzítés szempontjából is nagyon fontos volt a tatai tréning április elejétől, ott még rengeteget lehetett dolgozni, jókat küzdeni nívós ellenfelekkel szerte a világból. Nagyon kellett ez a lehetőség a csapatnak, a múlt héten pedig már a finomhangoláson volt a hangsúly.

– Gondolom, az is fontos volt, hogy a célegyenesben senki se sérüljön meg, mindenki kipihenje magát az Eb-re.

– Igen, illetve a nagy munka után arra törekedtünk, hogy kevesebb edzés legyen, de az egyre intenzívebb, hogy formába hozzuk a fiúkat-lányokat.

– Tizenöt válogatott dzsudoka utazik különböző ütemben Montenegróba az Eb egyéni küzdelmeire. Milyen válogatási elvek alapján állította össze a csapatot?

– A világ- és Európa-bajnokságokon egy ország kilenc-kilenc női és férfi versenyzőt indíthat. Az adott ország szakági vezetősége dönti el, melyik súlycsoportba nevez esetleg több versenyzőt. Nálunk vannak olyanok, amelyekben nem tudtunk sportolót indítani, ez részben a sérülések miatt van. Podgoricában az elmúlt időszak versenyei alapján legjobban teljesítő harcosok lesznek ott.

– Ez nagyjából egybevág a világranglista-helyezéssel?

– Természetesen, és amellett figyelembe vesszük a válogatóversenyeken nyújtott teljesítményt is.

– Több meglepő hiányzó is van a csapatból, Tóth Krisztián, Vég Zsombor vagy Sáfrány Péter. Ők miért maradnak itthon?

– Krisztián a márciusi linzi Grand Prix-ezüstérme után lebetegedett és hetekig nem épült fel, így rengeteg idő kimaradt a felkészüléséből, ő ezért nem utazott el. Sáfrány Péter a legutóbbi, tbiliszi Grand Slamen elszenvedett vállsérülése miatt kényszerül kihagyni az Eb-t a válogatott keretorvosának tanácsára. Vég Zsombor Tatán már együtt dolgozott a csapattal vállműtétje után, de szintén orvosi javaslatra kihagyja a kontinensviadalt, majd az asztanai GS-en léphet tatamira.

– A női szakágban Özbas Szofi és Gercsák Szabina „súlycsoportot cserélt”, előbbi a 63 kilóról a 70-re váltott, utóbbi fordított utat járt be. Özbasnak látszólag jót tett a váltás, két GS-t is nyert azóta, Gercsák viszont nem váltotta meg a világot. Most már marad mindkét lány az új mezőnyben?

– Jó kérdés. Szofi az edzőjével összhangban hozta meg a döntést a váltásról, hiszen túl sokat kellett fogyasztania 63 kilogrammig. Jól döntöttek, mert egymás után két GS-t nyerni ebben a sportágban nem kis szó. Szabina egy súlycsoportot visszalépett, de ott egyelőre nem tudta teljesíteni a válogatási elvek alapján szükséges feltételeket az Eb-induláshoz.

– Kinevezése után a következő nagy célnak a júniusi hazai vébén való jó szereplést nevezte meg. Mivel telt az elmúlt majdnem fél év? Jó főpróba lehet a világbajnokságra az Eb?

– Persze, a kontinensbajnokság elképesztően erős verseny. Vannak súlycsoportok, amelyekben ötvennél is többen indulnak, talán az első fordulóban még reménykedhet valaki könnyebb ellenfélben, de utána kizárólag erős riválisok jönnek szembe. Én a decemberi kinevezésem óta igyekeztem az eddigiektől eltérő szemléletmódot átadni, kiépíteni a válogatottnál. Ehhez hozzátartozik, hogy megnöveltük a heti edzésszámot, több az edzőtábor, ahol sokan együtt gyakorolhatnak, és persze járunk versenyekre is, hogy lépésről lépésre haladjunk. Nagyon hamar elrepült ez az időszak, pillanatokon belül kezdődik az Európa-bajnokság, aztán nyakunkon a vébé. Nagyon várom, és kíváncsi vagyok, mit érnek el a fiatalok Podgoricában.

– Ha már várakozások: mivel lenne elégedett ebben az erős Európa-bajnoki mezőnyben?

– Az esélylatolgatással mindig óvatos vagyok, talán mert versenyzőként sok mindent megéltem, tudom, hogy a dzsúdóban elég egy rossz pillanat, és vége a versenynek. Egy érem és két pontszerző helyezés valós cél, ezzel már elégedettek lehetnénk, de van a csapatban lehetőség ennél még jobb eredményre is.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, PODGORICA

A magyar válogatott programja

Szerda. Férfiak. 60 kg: Andrási Márton (Mogyi-Bajai JC), Feczkó Csanád (Nippon Sport JC). 66 kg: Gombás Bálint (UTE), Pongrácz Bence (VSD). Nők. 48 kg: Szeleczki Szabina (BHSE). 52. kg: Gyertyás Róza (BHSE), Pupp Réka (Atomerőmű SE).

Csütörtök. Férfiak. 73 kg: Szegedi Dániel (Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola), Szabó Áron (Ippon Judo Tatabánya). Nők. 57 kg: Kovács Kitti (BHSE). 63 kg: Kriza Anna (BHSE), Varga Brigitta (MTK Budapest).

Péntek. Férfiak. 81 kg: Tóth Botond (MTK), Ungvári Attila (Budaörsi SC). Nők. 70 kg: Özbas Szofi (BHSE) (tv: M4 Sport).

Vasárnap. Vegyes csapatverseny: Magyarország – az egyéni indulókhoz csatlakozik Cserkaszov Mihály (+90 kg, Atomerőmű SE), Czerlau Jennifer (+70 kg, Miskolci VSC) és Nerpel Gergely (90 kg, TFSE) (tv: M4 Sport+). A viadal mindegyik napján 10.30-tól selejtezőket, 16-tól bronzmérkőzéseket, döntőket rendeznek.