Vívás: aranyérmes a férfi párbajtőrcsapat a marrákesi vk-viadalon

Az ősszel két aranyat is nyert a magyar férfi párbajtőrcsapat a világkupa-viadalokon (Bernben és Vancouverben), s a siker azért is szólt igazán nagyot, mert a párizsi aranyérmesek közül csak Koch Máté és Andrásfi Tibor szerepelt a kvartettben – Siklósi Gergely hosszabb pihenőt tartott, Nagy Dávid csípőműtéten esett át. Szerencsére a fiatalok, Kovács Gergely és Keszthelyi Zsombor felvették a kesztyűt, no meg a tempót is, s közülük utóbbi a marrákesi vk-viadalon is bizalmat kapott a csapatversenyen, mégpedig Andrásfi, Koch és Siklósi társaként. És amúgy ezúttal is nagyszerűen vívott!

Akárcsak az olimpiai bajnokaink, és egyébként ez a gárda úgy menetelt a nap folyamán, hogy Siklósi Gergely csak az elődöntőben szállt be: szombaton megnyerte az egyéni viadalt, vagyis számára hosszú volt az a nap, szerencsére az volt a vasárnap is.

A szezon négy világkupaversenyéből hármat Magyarország nyert meg (egyszer ötödik volt a csapat) – szép volt az út Párizsig is, azóta meg még inkább szebb.

A női verseny még nem ért véget Marrákesben, ám az alsóági meccseket levívták a csapatok, így azt rögzíthetjük, hogy a Dékány Kinga, Gnám Tamara, Kardos Edina, Muhari Eszter összetételű kvarttett a 9. lett.

VILÁGKUPAVERSENY, MARRÁKES

PÁRBAJTŐR

CSAPAT, FÉRFIAK

A 16 közé jutásért

Magyarország–India 45:21 (Keszthelyi +10, Koch +10, Andrásfi +4)

Nyolcaddöntő

Magyarország–Kolumbia 44:20 (Keszthelyi +12, Koch +7, Andrásfi +5)

Negyeddöntő

Magyarország–Egyiptom 40:15 (Keszthelyi +9, Andrásfi +8, Koch +8)

Elődöntő

Magyarország–Franciaország 36:34 (Koch +3, Andrásfi +1, Siklósi –1, Keszthelyi –1)

Döntő

Magyarország–Olaszország 38:28 (Siklósi +9, Keszthelyi +5, Andrásfi –2, Koch –2)



Végeredmény

1. Magyarország (Andrásfi Tibor, Keszthelyi Zsombor, Koch Máté, Siklósi Gergely)

2. Olaszország

3. Franciaország