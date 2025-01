Sportolóink a világ minden táján – 2025-ben is

Halász Bence (Fotó: AFP)

Nyári futball-vb – klubokkal

NEM KELL SOKAT VÁRNI az izgalmakra 2025-ben a nemzetközi futball világában, hiszen márciusban rendezik meg a Nemzetek Ligája osztályozóit és negyeddöntőjét. A magyar válogatott Törökországgal csap össze 20-án és 23-án az A-ligában maradásért, s Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének fél szemmel a Dánia–Portugália negyeddöntőt is figyelnie kell, mert e párharc győztese kerül a „magyaros” világbajnoki selejtezőcsoportba, a további három NL-párosítás pedig: Hollandia–Spanyolország, Horvátország–Franciaország, Olaszország–Németország. A győztesek június 4-én az elődöntőben folytatják, majd 8-án következik a döntő és a bronzmérkőzés. Akkor már tudni lehet, hogy a dánok vagy a portugálok kerültek-e Magyarország mellé az F-csoportba, ám az már most biztos, hogy Szoboszlai Dominikék Írországgal (szeptember 6-án idegenben, november 16-án otthon) és Örményországgal (október 11-én otthon, november 13-án idegenben) is összecsapnak a vb-selejtezőben.

Van rá esély, hogy a magyar válogatottnak az ősszel Cristiano Ronaldót kell majd féken tartania (Fotó: AFP)

Habár az új lebonyolítású Bajnokok Ligája alapszakaszából még két forduló hátravan, így a végeredménye kérdéses, az száz százalék, hogy a döntőt május 31-én a müncheni Allianz Arenában rendezik meg (a 2026-os döntőnek május 30-án a Puskás Aréna ad otthont). Noha még rengeteg mérkőzést játszanak a sorozatban, van rá esély, hogy magyar főszereplője is lesz a müncheni aranycsatának, a Szoboszlai Dominikot is alkalmazó Liverpool ugyanis egyedüliként százszázalékos mérleggel menetel előre és vezeti a tabellát.

Az Európa-liga döntőjét május 21-én Bilbaóban, a San Mamésben rendezik, s bár a Ferencváros két meccsel az alapszakasz vége előtt a tabella 16., rájátszást érő helyén áll, ne vegyünk rá mérget, hogy a fővárosi zöld-fehérek döntőbe jutnak… Az Athletic Bilbao futballistáit annál inkább fűtheti a motiváció, a baszkok mindent megtesznek, hogy saját stadionjukban játszhassanak El-döntőt.

A harmadik számú európai kupasorozat, a Konferencialiga döntőjének Varsó ad otthont május 28-án, a Chelsea-t sokan már most biztos résztvevőnek veszik, a londoniak százszázalékos mérleggel vezetik a tabellát.

A nyáron sem maradnak csúcsmeccsek nélkül a futball szerelmesei, sőt, akkor jön az év legnagyobb dobása: június 14. és július 13. között rendezik meg az Egyesült Államokban a megújuló FIFA-klubvilágbajnokságot. Az új lebonyolítási rend szerint 32 csapat vesz részt a tornán nyolc négyes csoportban, s mindegyikből az első kettő jut tovább a nyolcaddöntőbe. Európából tizenkét együttes áll rajthoz – mint például a Real Madrid, a Bayern München, a Manchester City vagy a Paris ­Saint-Germain –, továbbá Ázsiából, Afrikából, valamint Közép- és Észak-Amerikából négy-négy, Dél-Amerikából hat, Óceániából egy csapat, illetve házigazdaként meghívták a Lionel Messi vezette Inter Miamit.

A hosszú és fárasztó klubidény végén gyaníthatóan nem széles mosollyal az arcukon utaznak majd az európai sztárcsapatok játékosai az Egyesült Államokba, ám nem kérdéses, a FIFA a megújuló klub-vb-ben is a pénzt és a jövedelmet látja. Nyilván a kiemelkedően szereplők igencsak jól járnak, például a legmagasabb együtthatós kategóriába tartozó Real Madrid tornagyőzelem esetén százmillió eurót kaphat, de a Manchester City és a Chelsea is legalább 60-70 millió eurós bevételre számíthat.

Kylian Mbappé az egyébként is hosszú és fárasztó 2024–2025-ös idény befejezése után a nyáron a klubvilágbajnokságon szerepelhet a Real Madriddal (Fotó: AFP)

„Ez új torna lesz, amely minden klubot és játékost arra ösztönöz, hogy a legjobbját nyújtsa és megnyerje a trófeát – mondta Gianluigi Buffon, 176-szoros olasz válogatott kapus a fifa.com oldalnak. – Sok esetben a labdarúgásnak valami újjal kell kirukkolnia, szerintem jó lesz a klub-vb. Nagyon élvezném, ha én is játszhatnék ezen a tornán, sőt! Ki tudja? Nem lenne meglepetés, ha…”

Gianluigi Buffon a viccelődés után hozzátette, az Egyesült Államokban lehet a világon legjobban reklámozni egy-egy terméket, ez pedig kiváló alkalom arra, hogy még magasabb szintre emeljék a labdarúgást. Hozzátette, az olasz klubok (Internazionale, Juventus) győzelmi szándékkal utaznak Amerikába.

A 2025–2026-os idény első igazán fontos mérkőzését Udinében, a Stadio Friuliban rendezik majd, augusztus 13-án ott csap össze egymással a Bajnokok Ligája és az Európa-liga győztese az európai Szuperkupáért. Sőt, ez lesz az ötvenedik európai Szuperkupa-csata, mérföldkőhöz ér tehát a sorozat.

Az ősszel aztán a már említett vb-selejtezővel zárul az év (természetesen a bajnokságok és a nemzetközi kupamérkőzések az esztendő végéig tartanak), s reméljük, a magyar válogatott úgy szerepel a kvalifikációs sorozatban, ahogyan a szurkolók remélik.

Tovább pörög a maximumon a száguldó cirkusz

A 2024-es Formula–1-es idény rekordszámú, 24 versenyhétvégét foglalt magába, és ez idén sem lesz másképp; nagy változások a futamok sorrendjében nincsenek tavalyhoz képest. A sportág szerelmeseinek már csak kevesebb mint kilenc hetet kell várni, míg az új autók pályára gördülnek Melbourne-ben, az Ausztrál Nagydíjon a március 14-i első szabadedzésen – az Albert Park 2019 után először ad helyet ismét az idénynyitó futamnak.

Fotó: Imago Images

A koronavírus-járvány után a programba tavaly visszatérő Kínai Nagydíj felugrott másodiknak, megelőzve a japán, a bahreini és a szaúdi viadalt az idény elején, hogy elkerüljék az ütközést a ramadánnal. Június közepén Spanyolország helyet cserélt Kanadával, így Monaco után nem kell kitérőt tenni a világ másik végére, majd vissza Európába, valamint a Magyar Nagydíj ismét megelőzi Belgiumot, és visszakapta a megszokott, egy hónapos nyári szünet előtti utolsó időpontját. Idén is három triplahétvégét rendeznek: a japán, a bahreini, a szaúdi; az imolai, a monacói, a barcelonai, valamint a Las Vegas-i, a katari és az évadzáró abu-dzabi viadalokat „szünet nélkül” rendezik meg.

Sűrű naptár vár Valter Attilára és Vas Blankára is

Idén május 9-én Albániából rajtol a Giro d’ Italia, a háromhetes körversenynek a hagyományokhoz hűen Rómában lesz az utolsó szakasza. A Girót tavaly a szlovén Tadej Pogacar nyerte meg, Valter Attila 22. lett. A címvédő részvétele még nem biztos, megvárja a január 13-i szakaszbemutatót. A Lille-ben július 5-én startoló Tour de France-on viszont mindenképp indulna, amelyen újfent nagy csata várható közte, illetve a dán Jonas Vinge­gaard, a belga Remco Evenepoel és a szlovén Primoz Roglic között. Lehetséges, hogy Pogacar a Vueltának is nekivág, a spanyol körverseny ezúttal Torinóban kezdődik augusztus 23-án. Tavaly a baszk Euskaltel-Euskadi is indulhatott a Vueltán, a csapat azóta leigazolta Dina Mártont, így amennyiben a Visma nevezi Valter Attilát, akár két magyarnak is szurkolhatunk.

A nőknél Vas Blanka tavaly a Vueltát, a Girót és a Tourt is végigtekerte, előbbin az összetettet aktuálisan vezető kerékpárosnak járó piros trikót is viselte egy ideig, a Francia körön pedig szakaszt nyert, vélhetően idén is megméreti magát mindhárom viadalon.