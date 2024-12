Vívás: hat helyre került a hat csapatarany az ob-n

Egyetlen vasárnap a BOK Csarnokban: e tekintetben a vívók országos bajnokságának vasárnapi napja hasonlított a szombathoz, hiszen egyéniben is csak Muhari Eszter (női párbajtőr) védte meg bajnoki címét, és a záró napon is csak egy újrázás történt a hat fegyvernemben, mégpedig a Vasas férfi kardcsapata volt az, amelyik ezúttal is győzni tudott – még úgy is sikerült ez a négyesnek, hogy valójában ez egy másik négyes volt, hiszen Szilágyi Áron műtét utáni rehabilitációját tölti.

A döntőkbe egyébként majdnem mindenütt ugyanazok az együttesek jutottak be, mint az előző ob-n, csak éppen vasárnap a korábbi ezüstérmesek visszavágtak – hogy melyik volt a legnagyobb visszavágás, ki-ki vérmérséklete és szimpátiája alapján eldöntheti, mindenesetre a női kardozók döntőjében szoros asszót hozott a BVSC és a Vasas csatája, és ezúttal a sárga-kékek bizonyultak jobbnak, de a női párbajtőrözők döntője is izgalmas meccset hozott, és vasárnap az MTK Budapest gárdája örülhetett, noha a címvédő ellenfélben ott volt Muhari Eszter is (Büki Lilivel, Gnám Tamarával és Salamon Rékával).

A Vasas SC női párbajtőrcsapata „csak” hetedik lett, mégis érdekes színfoltja volt a bajnokságnak, hiszen a kvartettben ott volt egy olimpiai bajnok.

Egy kétgyermekes olimpiai bajnok, aki már évekkel korábban letette a pengét, ám mert az elmúlt hetekben-hónapokban újra lejárt a Pasasréti úti teremben, s mert örömmel állt be a nagyon fiatal társak közé, visszatért. De kizárólag csak az ob-ra – vagy ob-kra…?

„Úgy alakult, hogy volt kedvem néha lemenni a Vasasba vívni, ott most fiatal lányok alkotják a csapatot, gondoltam, hátha tudok segíteni. Egyre jobban éreztem magam a teremben, és egyszer csak azt vettem észre, hogy már arról beszélgetünk, induljak el a csapattal az ob-n – mondta el Szász Emese a BOK Csarnok közepén egy vastag télikabátban dideregve. – Örülök, hogy jól vívtam, kár, hogy péntek óta lázas vagyok… De nem akartam cserben hagyni a lányokat, összekaptam magam. Visszatérni persze nem fogok, de elképzelhető, hogy lesz még olyan bajnokság, amelyiken ismét pástra lépek.”

VÍVÁS

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (BOK CSARNOK)

Csapatverseny. Kard. Férfiak. A 3. helyért: TFSE–BVSC 45:36. Döntő: Vasas–MATE-GEAC 45:20. Országos bajnok: Vasas SC (Dallos Benedek, Mátyus Sebestyén, Rabb Krisztián, Vigh Benedek), 2. MATE-GEAC (Gémesi Cs., Karácsony, Kiss B., Morvai), 3. TFSE (Frumgarzts, Petrucz, Tóth B., Vajda). Nők. 3. helyért: DEAC–Törökbálint 45:24. Döntő: BVSC–Vasas 45:41. Ob: BVSC-Zugló (Buitenhuis Marleen, Keszei Kira, Pusztai Liza, Szűcs Luca), 2. Vasas SC (Csonka, Domonkos, Katona, Spiesz), 3. Debreceni EAC (Battai, Glotte, Kis, Kónya). Párbajtőr. Férfiak. 3. helyért: MTK Budapest–Vasas 44:43. Döntő: BHSE–Vasas 2 45:31. Ob: BHSE (Keszthelyi Zsombor, Pelle Domonkos, Petrovszki Áron, Siklósi Gergely), 2. Vasas SC 2 (Antal, Hamilton-Meike, Kulcsár, Nagy M.), 3. MTK Budapest (Koska-G, Osman-Touson, Somody, Szényi). Nők. 3. helyért: DSI Debrecen–UTE 45:44. Döntő: MTK Budapest–TSC 44:38. Ob: MTK Budapest (Bojti Regina, Borsody Emma, Dékány Kinga, Kardos Edina), 2. TSC (Büki, Gnám, Muhari, Salamon), 3. DSI Debrecen (Berényi, Nagy B., Nagy E.,, Sárvári). Tőr. Férfiak. 3. helyért: Törekvés–Ludovika 2 45:41. Döntő: FTC–Ludovika 45:29. Ob: FTC (Gergely Zoltán, Skorka Csongor, Szemes Gergő, Tóth Gergely), 2. Ludovika SE (Bagdány, Bálint, Bodor, Mihályi), 3. Törekvés SE (Dósa, Korom, Mátyás, Zsigmond), Nők. 3. helyért: Ludovika–Törekvés 2 44:41. Döntő: Törekvés–BHSE 45:42. Ob: Törekvés SE (Kollár Anna, Mesteri Viktória, Nekifor Erika, Pásztor Flóra), 2. BHSE (Kondricz, Kovács R., Lupkovics, Wolf), 3. Ludovika SE (Gergely, Haroni, Polonyi, Pöltz)