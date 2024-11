Ha Littler győz Wolverhamptonban, tíz helyet előrelép, s ötödik lesz a világranglistán

Rögtön leszögezzük, komoly változások alakulhatnak ki a top tízben, ennek nemes egyszerűséggel az az oka, hogy rendkívül kiegyenlített a mezőny: az ötödik Jonny Clayton (546 750 font) és a 21. Andrew Gilding (380 500) között csupán 166 250 font a különbség. Ha egy kicsit szűkebben vizsgáljuk, a 15. Luke Littler (405 000) csupán 141 750 fontra van az ötödik pozíciótól – pontosabban még annyira sem, mivel Clayton indulásának hiányában a frissülő ranglistán 15 ezer fontot veszít az összpontszámából, az őt így megelőző Dave Chisnall (537 000) pedig már kiesett.

Maradjunk a 17 éves szupertehetségnél. Fantasztikus évet tudhat maga mögött, a semmiből döntőbe jutott a világbajnokságon, megnyerte a Premier Leauge-et, a World Series of Dartsot, diadalmaskodott két European Tour- és három Players Championship-viadalon, ezzel már pontban is kezd a szűk elithez tartozni. A Grand Slam of Dartson eddig remekelt, a csoportkörben három meccsen mindössze négy leget veszített, és nem kérdés, a verseny egyik legnagyobb esélyese.

Wolverhamptonban 650 ezer fontot osztanak szét a résztvevők között, a győztes 150 ezerrel, a második helyezett 70 ezerrel gazdagodik. A jelenlegi élő-világranglista szerint amennyiben Littler elhódítaná a trófeát, akkor egészen biztosan az ötödik helyig „repülne”. Rajta kívül van még öt olyan versenyző, aki kiemelkedő szereplésével bekerülhet vagy visszajuthat a top tízbe. Ilyen például Danny Noppert (PDC-11.), James Wade (14.), Gary Anderson (19.), Ross Smith (21.) és Mike De Decker (24.). A matek természetesen mindegyikük esetében más és más, de az egészen biztos, hogy végső győzelem esetén – De Decker kivételével – bármelyikük bejut a legjobb tíz közé.

PDC GRAND SLAM OF DARTS, WOLVERHAMPTON

NYOLCADDÖNTŐ (ágrajz szerint)

James Wade (angol)–Cameron Menzies (skót)

Danny Noppert (holland)–Mickey Mansell (északír)

Martin Lukeman (angol)–Ross Smith (angol)

Ritchie Edhouse (angol)–Rob Cross (angol)

Jermaine Wattimena (holland)–Dimitri van den Bergh (belga)

Luke Littler (angol)–Mike De Decker (belga)

Gary Anderson (skót)–Stephen Bunting (angol)

Gian van Veen (holland)–Ryan Joyce (angol)