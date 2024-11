Darts: „Stabil résztvevőkké váltunk a WDF-vb-n, amelyen sokáig nem is voltunk jelen”

– Tavaly összesen öt magyar versenyző jutott ki a WDF-világbajnokságra, és mind a négy kategóriában szerepelt játékosunk, idén négyen kvalifikálták magukat a lakeside-i viadalra, vagyis két egymást követő évben is szép számú magyar csapat képviselte, képviseli magát. Mit mutathat ez a magyar darts erősségéről?

– Ezt leginkább úgy foglalnám össze, hogy harminc év, nulla vébérészvétel, három év, tíz vébérészvétel. Jó úton haladunk, hiszen stabil résztvevőkké váltunk a WDF-világbajnokságon, egy olyan versenyen, amelyen sokáig nem voltunk jelen.

– A sorsolás alapján hogyan látja a mieink esélyeit?

– Azt tudom elmondani, amit tavaly is – ez kicsit más értelemben tűnt fel akkor a sajtóban, mintha érmet vizionáltam volna a felnőtteknél, de én nem ezt mondtam. Azt mondtam, jelenleg annyira szoros az élmezőny, hogy bármelyik játékos kieshet az első fordulóban, és bármelyik megnyerheti a vébét. A nőknél persze észlelhetően kiemelkedik a kétszeres bajnok Beau Greaves, ezzel tisztában vagyok, ezzel együtt is azt gondolom, sok minden múlik majd a pillanatnyi színpadi játéktól – a világbajnokság azért is egyedülálló verseny, mert ez az egyetlen szettes lebonyolítású megméretése a WDF-nek. Én minden magyarban bízok, hogy képesek mérkőzést nyerni. Ha konkrétabb esélylatolgatásba fogok, nem felejthetjük el, hogy egyik felnőttjátékosunk sem volt kiemelt, csak Kovács Patrik kapott a világranglistán alacsonyabban rangsorolt ellenfelet. Az ifjúságiaknál meg még inkább nyílt a verseny, még inkább a pillanatnyi forma számít.

– Tehát ha a célokról beszélünk, az tenné elégedetté a magyar csapatot, ha versenyzőnként legalább egy-egy győzelmet elér?

– Extra terhet ezzel természetesen nem szeretnénk helyezni a játékosokra. Azt látjuk, a nőknél már az első mérkőzés is nehéz, Patriknál papíron a második lenne az, de a holland Jimmy van Schie-vel is többször játszott szoros találkozót – persze az első párharcot is meg kell nyerni. Rengeteg múlik azon, ki kapja el a fonalat, és aki megérzi a győzelem ízét, egyre tovább juthat.

– Hogyan foglalná össze a vébérésztvevőink közelmúltbéli teljesítményét?

– Tekauer Gréta idénye kiemelkedő volt, hét tornát is megnyert ebben az évben, és nincs három éve, hogy belevágott a dartsozásba, fantasztikus, amit elért. A másik két felnőttjátékosunk útja kicsit rögösebb volt, bár Kovács Patrik is nyert versenyt áprilisban Budapesten, Ihász Veronikát pedig elsősorban a tavalyi öt tornagyőzelme tartotta idén is előkelő helyen a világranglistán. Ám Patrik másodszor, Veronika harmadszor szerepelhet WDF-vébén, ezek megsüvegelendő számok. Ha pedig az ifjúsági fiúknál versenyző Szoták Balázsra tekintek, neki is jó éve volt, megnyerte az U14-es kategóriában a TOTO Dutch Opent, bronzérmes lett az ifjúsági Európa-bajnokságon, tavaly ugyanezen a viadalon három érmet szerzett.

– Kicsit elkanyarodva a világbajnokságtól: már az októberi, hazai rendezésű World Masters alatt fel-felröppentek olyan hírek, szóbeszédek, miszerint jó eséllyel Magyarország rendezheti jövőre is a viadalt.

– Állami támogatás nélkül ezt nem tudjuk megvalósítani, szóval minden akkor válik biztossá, ha a pecsét a papírokra kerül, de a mi oldalunkról a szándék egyértelmű, és a nemzetközi szövetség, valamint a verseny jogtulajdonosa is nálunk szeretné megtartani a viadalt, céldátumunk is van. Ha a kormányzat jónak találja, jövőre is megrendezzük a World Masterst a nemzetközi szövetséggel karöltve.

DARTS

WDF-VILÁGBAJNOKSÁG, FRIMLEY GREEN

2024. NOVEMBER 29.–DECEMBER 8.

A magyar vonatkozású mérkőzések

1. forduló

November 30., szombat

Délutáni szakasz

kb. 16.15: Wendy Harper (új-zélandi)–Tekauer Gréta

kb. 17.00: Kovács Patrik–Björn Lejon (svéd)

Esti szakasz

kb. 22.15: Kirsty Hutchinson (angol)–Ihász Veronika

2. forduló

December 1., vasárnap

Esti szakasz

kb. 22.15: Nicole Regnaud (új-zélandi, 5. kiemelt)–Wendy Harper/Tekauer Gréta

December 2., hétfő

Esti szakasz

kb. 20.45: Deta Hedman (angol, 4.)–Kirsty Hutchinson/Ihász Veronika

December 3., kedd

Esti szakasz

20.00: Jimmy van Schie (holland, 2.)–Kovács Patrik/Björn Lejon

Negyeddöntő

December 6., péntek

Délutáni szakasz

14.00: Szoták Balázs (4.)–Florian Preis (német)