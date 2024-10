Nagyot lépett a világbajnokság felé Tekauer Gréta a darts World Mastersen

Talán a jövő Phil Taylorjait, Michael van Gerwenjeit vagy Raymond van Barneveldjeit láthatjuk játszani a héten Magyarországon. A kijelentés annyiból biztosan nem túlzás, hogy a PDC korábbi és mai nagyágyúi közül többen (mint az említettek is) a Nemzetközi Dartsszövetség (WDF), illetve az azóta már megszűnt Brit Dartsszövetség (BDO) viadalain pallérozódtak, mielőtt a PDC profi dartsszervezet versenyein törtek a sportág csúcsára, és nyerték meg például a WDF World Masterst korábban. Hogy a jövő sztárjai ezen a versenyen mozognak, arra a leginkább aktuális példa Luke Littler – a még mindig csak 17 éves angol dartsos két éve ifjúsági kategóriában nyert a hollandiai Mastersen, rá egy évre pedig Luke Humphriest szorongatta meg a PDC-vb-n.

A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok és környéke csütörtökön is megtelt élettel, hiszen bár a közel 800-as létszámú mezőny jó része elbúcsúzott a World Masterstől a csoportkört követően, egyrészt még így is sokan versenyben maradtak (a férfiaknál 128, a nőknél 96 résztvevővel rendezték meg az egyenes kieséses szakaszt, melyet a legjobb négyig játszottak), másrészt a csapattársaknak lehet még szurkolni, harmadrészt a kísérőversenyeken még lesz dolga azoknak is, akik csütörtökön nem mérettek meg – pénteken kerül sor a WDF World Openre, vasárnap egy vb-kvalifikációs viadalra, de előbbiről is lehet indulási jogot nyerni Lakeside-ra.

A szerdai csoportkör után nemenként négy magyar dartsos maradt versenyben csütörtökre, akik közül Tekauer Gréta nyújtotta a legjobb teljesítményt – az Érd-EL SE második fordulóban kezdő 21 éves játékosa kezdésnek simán legyőzte a párosban friss WDF-Eb-győztes holland Aletta Wajert, majd miután egy kiélezettebb meccsen, brékhátrányból fordítva búcsúztatta a japán Szakagucsi Jukiét, ismét egy viszonylag könnyebb siker következett a finn Anne Kreivi ellen.

Az igazi izgalmak ezután következtek, hiszen a negyeddöntőben összekerült Irina Armstronggal – az orosz születésű, 2013 óta német színekben versenyző kiváló játékos párosban WDF-világkupa, és Eb-győztes, eddig összesen 43 WDF-tornagyőzelmet számlál, 2011-ben a BDO-vb-n elődöntőig jutott. Honfitársunk első Mastersén alaposan megszorongatta az addigi három meccsén csupán négy leget veszítő Armstrongot, igen magas színvonalú mérkőzést játszva 53 éves veterán ellenfelével, repkedtek a 100-ak, 140-ek. Bár Tekauer kétszer is elbukta a kezdését, mindannyiszor visszajött a meccsbe – 3-3-nál vesztett másodszor leget első pályáról, amikor 10 pontnál a dupla 5 helyett inkább a biztonságra ment, és kerekíteni akart 2-vel dupla 4-re, ám szektort tévesztve besokallt, Armstrong pedig ezt kihasználva simán kiszállt 19-ről, és kezdhetett a győzelemért. A magyar játékos viszont nagyon stabil tömegeléssel visszabreakelt, döntő legre mentve a meccset, és ekkor már ő indíthatott a továbbjutásért. Az ellenfél azonban ugyancsak nem tört meg, és bár a második körben egy 180-nal pirított oda, míg honfitársunknál becsúszott egy 26-os, Armstrong az utolsó duplakísérleteit kezdetben elrontotta, Tekauernek pedig meccsnyilai voltak 130-nál – az első tripla 20 után azonban a bravúr elmaradt, Armstrong pedig nem hibázott 32-re.

Tekauer Gréta közel állt ahhoz, hogy egyetlen magyarként a szombati színpadi meccsek alkalmával is szerepelhessen a World Mastersen, ám amíg az érthetően csalódott versenyző még emésztette a vereséget, a neki drukkoló honfi- és csapattársai már a ranglistapontjai számolgatták lázasan, és nem véletlenül – a WDF-vb-kvalifikációs világranglistán a viadal előtt 20. helyen álló dartsos ugyanis 64 pontot kaszált a World Masters, mint platina besorolású viadal negyeddöntőjével, mellyel jelentősen javulhatnak az esélyei a világbajnoki kijutást illetően, bár természetesen sok függ még a kísérőversenyek alakulásától is. A vb-re egyébként a női világranglista első 8 helyezettje kvalifikál.

Ihász Veronikának szintén jól sikerült a kezdés, a Győri Darts Club játékosa egy 5–0-s és egy 5–1-s sikerrel haladt előre a kanadai Joanne Walsh, majd az amerikai Tracy Feiertag ellen, ám a 16 között szembejött a később Tekauernek sem kegyelmező Armstrong, aki mindössze egy leget engedett át 28-szoros WDF-tornagyőztes honfitársunknak, és duplákra dobni is alig hagyta. Armstrongnak egyébként így ez lesz karrierje legjobb World Masters-eredménye, korábban kétszer is a negyeddöntő jelentette a végállomást.

A férfiaknál Jehirszki György is sokáig egészen ígéretesen haladt, a horvát Neven Resetart 90-es átlaggal mosta le, az amerikai Matthew Thompsonnal szemben fordított, 0–2 után négy játékot nyert sorozatban, és a legjobb 32 között a címvédő Wesley Plaisier ellen sem adta olcsón a bőrét, nem állt messze a kieséstől a holland, ám a Tököli Darts Klubot erősítő Jehirszki hat kihagyott meccsnyila után büntetett – ezután egyébként további két meccsét is döntő legben nyerte meg.

A nőknél is versenyben maradt a címvédő, olyannyira, hogy a kétszeres WDF-világbajnok Beau Greaves négy meccsen csupán egy leget vesztett el, folyamatosan 85 feletti átlagokat hozva, a 32 között az angol Jo Rollst 105 feletti átlaggal, hat- és hétkörös legekkel söpörte el. Nem túlzás feltételezni, a végső győzelemhez valószínűleg rajta keresztül vezet az út – ha vezet egyáltalán.

Szombaton a férfiaknál a holland Plaisier ellenfele a honfitárs Corné Groeneveld lesz a World Masters elődöntőjében, a másik ágon az angol Connor Scutt és a német Kai Gotthardt csap össze. A nőknél Greaves–Armstrong rangadó következik a négy között, melynek nyertesével vagy a walesi Rhian O’Sullivan, vagy a cseh Jitka Císarová játszik.

Pénteken a World Open aranykategóriás viadal következik a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban.

DARTS

WDF WORLD MASTERS, GEREVICH ALADÁR NEMZETI SPORTCSARNOK

EGYENES KIESÉSES SZAKASZ

A magyar vonatkozású eredmények

Férfiak

1. forduló (a 64 közé jutásért)

Marcel Hausotter (német, 85.44)–Borbély András (79.29) 5–2

Jehirszki György (90.54)–Neven Resetar (horvát, 84.85) 5–0

Henrik Halsvik (norvég, 73.41)–Németh Szabolcs (69.21) 5–4

Végső János (71.66)–Mario Cegir (horvát, 70.98) 5–3

2. forduló (a 32 közé jutásért)

Jehirszki György (81.46)–Matthew Thompson (amerikai, 74.85) 5–4

Ryan Hogarth (skót, 87.47)–Végső János (81.37) 5–3

3. forduló (a 16 közé jutásért)

Wesley Plaisier (holland, 88.97)–Jehirszki György (83.09)

Nők

1. forduló (a 64 közé jutásért)

Anne Dorrestijn (holland, 52.09)–Bogár Alexandra (51.07) 5–3

Erdei Nóra (50.66)–Yvonne Andersson (svéd, 48.22) 5–1

2. forduló (a 32 közé jutásért)

Maud Jansson (svéd, 60.21)–Erdei Nóra (59.03) 5–3

Ihász Veronika (57.62)–Joanne Walsh (kanadai, 52.29) 5–1

Tekauer Gréta (71.03)–Aletta Wajer (holland, 75.20) 5–2

3. forduló (a 16 közé jutásért)

Ihász Veronika (66.50)–Tracy Feiertag (amerikai, 62.00) 5–0

Tekauer Gréta (64.29)–Szakagucsi Jukie (japán, 61.39) 5–3

4. forduló (a 8 közé jutásért)

Irina Armstrong (német, 77.37)–Ihász Veronika (64.62) 5–1

Tekauer Gréta (68.40)–Anne Kreivi (finn, 62.77) 5–2

Negyeddöntő

Irina Armstrong (német, 71.74)–Tekauer Gréta (74.73) 5–4