Hétvégén Fitparádé – a fitnesz Formula-1 versenyei Budapesten

A határ a csillagos ég, akár mozisztár is lehet a bajnokokból

A profi testépítőket felkaroló nemzetközi szervezetet (NPC-IFBB) a kanadai Weider fivérek alapították 78 évvel ezelőtt, és ők azok akik Arnold Schwarzenegger tehetségét felfedezve egészen a hollywoodi kísérték, egyengették az „osztrák tölgy” útját. A Fitparade Pro verseny győzelme éppen arra a Mr. Olympia versenyre repíti ki a győztest, amelyből az elsőt a Weider fivérek 1965-ben rendeztek. A szervezet elnöke Jim Manion, aki az amatőr szekciót NPC néven növesztette globálisra és a magyarországi promótere Buranits Ildikó, aki világszínvonalú sporteseményeket szervez és a magyar fitnesz közösség nagyon sokat köszönhet neki. Házhoz hozza azt a lehetőséget amely 10-20 éve még elérhetetlen álomként lebegett a versenyzők szeme előtt: hazai közönség előtt, a tetemes utazási és külföldi versenyek részvételi költségét megspórolva már Budapesten is megszerezhető a Mr Olympia kvalifikáció.

A fitnesz mellett más programok is lesznek

A kiemelt programok a nagyszínpadon követhetők, ahol szombaton reggel kilenctől az NPC Regional és Natural versenyzőké lesz a főszerep. Ez a kezdőlépése mindazoknak, akiknek az álmuk között szerepel az, hogy egyszer majd profivá váljanak. A funkcionális fitnesz szerelmesei a Hyat Endurance Test versenyen drukkolhatnak kedvenceiknek. A KEMPO versenyen pedig gyermek és ifjúsági versenyzők mérkőznek egymással a tatamin.

Vasárnap reggel kilenctől indul az Eagle Classic Pro Qualifier verseny ahol fitnesz, bikini, wellness, figure, women’s physique, férfi testépítés, classic physique és men’s physique kategóriákban egy-egy IFBB Pro kártya a tét. A friss kártyások Bikini és Figure kártya győztesek pedig az este hattól kezdődő Irondiva Bikini és Figure Pro versenyen a 2025 évi Mr Olympia Weekendre nyernek kvalifikációt, vele együtt repülőjegyet és a teljes kinti tartózkodást.

Profi Bikini világsztárok a Fitparade színpadán, óriási lehetőség előtt álnak a magyarok

Kátai Luca

Nem véletlen, hogy az európai országokból de még Venezuelából és Kolumbiából, Ukrajnából és az Egyesült Királyságból is érkeznek profik. Idén rekordszámú, összesen 42 profi versenyző regisztrált. Három magyar profi bikini versenyző Ország Fanni, Molnár Zsófi és Kátai Luca is indul. Ország Fanni korábbi Fitparádé nyertes – két fiú édesanyja –, Zsófi és a Luca is Fitparádén nyerték el a Pro kártyájukat. Molnár Zsófi több szempontból rekorder, mert 6 hat kategóriagyőzelem után zsebelte be a Fitparádén a Pro kártyát. Tavaly pedig három profi verseny győzelmével tripla kvalifikációval jutott ki Vegasba a Bikini Olympiára. Kátai Luca szombaton az öccsét segíti az első versenyén, majd másnap este a profik között küzd az Olympia-kvalifikációt érő győzelemért. A Figure Pro versenyen Meleg Krisztina top 5-ben végezhet , ő az egyetlen magyar az izmosabb profi kategóriában.

Az erősportok Strongman és bothúzó versenyekkel mutatkoznak be vasárnap. Több mint ezer versenyző nevezett a különböző sportversenyekre. Sztárparádéra számítson aki kilátogat a hétvégi Fitparádéra, mert a szervezők meghívták a magyar Mr. Olympia résztvevőket és a korábbi Fitmodel World győzteseket.

A kiállítók mellett a Testnevelési Egyetem Mozgás laborja ingyenes szűrésekkel várja az érdeklődőket: testösszetétel mérésére (InBody), érfalrugalmasság mérésére, talpnyomás diagnosztikára, csepplabor-vizsgálatok elvégzésére lehet jelentkezni a helyszínen. A sportcsarnok aulájában a mini expo a szűrésekkel együtt ingyen látogatható, a versenyek megtekintésére belépő váltása szükséges, 12.000 Ft-ba kerül a napijegy.