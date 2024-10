A címvédő Wright és Littler is kiesett a darts Eb első körében

A tavalyi bajnok Peter Wright az egész torna legrosszabb körátlagát dobta, 74.81-es mutatójának következtében egyetlen egy nyilat sem tudott eldobni kiszállóra a mérkőzés alatt, pedig Jermaine Wattimena sem játszott lehengerlően, alig lépte át a 90-es átlagot. Wright kieséséhez hasonló szenzáció volt Luke Littler búcsúja Andrew Gilding ellen, a 17 éves angolnak a 95-ös átlag sem volt elegendő a remek napot kifogó Gilding ellen. Az 53 éves rivális visszavágott a tavalyi vb 2. fordulójában elszenvedett vereségért.

Az Európa-bajnoki mezőnyben talán Danny Noppert várhatta a legnyugodtabban az első fordulós mérkőzését, Joe Cullen ugyanis az elmúlt hetekben rémes formába került, és nem úgy tűnik, hogy ki tudna mászni a gödörből. Noppert ellen az Eb első körének második legrosszabb körátlagát dobta (Wright után), s bár így is nyert két leget, a győzelemre nem volt esélye – a holland még cifrázni is tudta, 170-es kiszállóval fejezte be a mérkőzést.

Csütörtökön két német is kiesett, pénteken Ricardo Pietreczko 3–5-re állt Damon Heta ellen, és úgy tűnt, nem lesz hazai versenyző a nyolcaddöntőben. Ám Pietreczko megfordította a találkozót, és feszült csatában, 100.5 pontos átlaggal biztosította a helyét a 16 között. A 2018-as Európa-bajnok James Wade szintén 100 pont feletti átlaggal győzte le a 2019-es és 2021-es Eb-győztes Rob Crosst, így legalább az egyik tavalyi döntős versenyben maradt.

Az este legmagasabb színvonalú mérkőzését a világelső Luke Humphries játszotta Nathan Aspinall-lel. Az összesen tíz 180-as kört hozó összecsapáson Humphries 106.49-es átlagot ért el, és Aspinall is alig maradt 100 pont alatt. Több leg is úgy kezdődött, hogy mindketten 180-at dobtak, és mindezt jó hangulatban és egymás iránt nagy tiszteletet mutatva tették. Az első forduló utolsó meccsén a World Grand Prix-t megnyerő Mike De Decker remek formáját megtartva simán legyőzte Josh Rockot.

Kialakult a legjobb 16 mezőnye, a nyolcaddöntő mérkőzéseit szombaton játsszák. A következő szakaszban már az egyik fél tizedik legjéig tartanak az összecsapások, ezért délután és este is négy-négy mérkőzésre kerül sor.

PDC DARTS EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND

1. FORDULÓ

Danny Noppert (holland, 11., 90.51)–Joe Cullen (angol, 22., 80.88) 6–2

Chris Dobey (angol, 15., 97.74)–Jonny Clayton (walesi, 18., 94.51) 4–6

Rob Cross (angol, 7., 95.54)–James Wade (angol, 26., 100.71) 3–6

Ricardo Pietreczko (német, 14., 100.50)–Damon Heta (ausztrál, 19., 91.36) 6–5

Peter Wright (skót, 10., 74.81)–Jermaine Wattimena (holland, 23., 90.18) 0–6

Luke Littler (angol, 3., 95.39)–Andrew Gilding (angol, 30., 98.92) 4–6

Luke Humphries (angol, 2., 106.49)–Nathan Aspinall (angol, 31., 98.88) 6–2

Josh Rock (északír, 6., 88.46)–Mike De Decker (belga, 27., 90.14) 1–6

AZ 1. FORDULÓ ÁGRAJZ SZERINT

Martin Schindler (német, 1.)–Dirk van Duijvenbode (holland, 32.) 3–6

Gerwyn Price (walesi, 16.)–Daryl Gurney (északír, 17.) 3–6

Ryan Searle (angol, 8.)–Raymond van Barneveld (holland, 25.) 6–2

Ross Smith (angol, 9.)–Luke Woodhouse (angol, 24.) 1–6

Dave Chisnall (angol, 4.)–Michael Smith (angol, 29.) 0–6

Gian van Veen (holland, 13.)–Ritchie Edhouse (angol, 20.) 1–6

Michael van Gerwen (holland, 5.)–Gabriel Clemens (német, 28.) 6–1

Stephen Bunting (angol, 12.)–Gary Anderson (skót, 21.) 3–6

A SZOMBATI NYOLCADDÖNTŐ PROGRAMJA

13.00 (Tv: Sport1)

Ryan Searle (angol, 8.)–Luke Woodhouse (angol, 24.)

Dirk van Duijvenbode (holland, 32.)–Daryl Gurney (északír, 17.)

Michael Smith (angol, 29.)–Ritchie Edhouse (angol, 20.)

Mike De Decker (belga, 27.)–Danny Noppert (holland, 11.)

19.00 (Tv: Sport1)

Michael van Gerwen (holland, 5.)–Gary Anderson (skót, 21.)

James Wade (angol, 26.)–Jermaine Wattimena (holland, 23.)

Luke Humphries (angol, 2.)–Jonny Clayton (walesi, 18.)

Andrew Gilding (angol, 30.)–Ricardo Pietreczko (német, 14.)