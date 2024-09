Szijjártó Péter ellátogatott a budapesti Sakkolimpiára, Rapport Richárddal is beszélgetett

Szijjártó Péter is ellátogatott a Budapesten rendezett Sakkolimpia helyszínére, a BOK Csarnokba, ahol Rapport Richárddal is beszélgetett. Sőt, a felvételek tanúsága szerint a különc sakkozó fel is állt az asztaltól beszélgetni a miniszterrel.

Megállás nélkül zajlik a küzdelem a budapesti Sakkolimpián, amelyre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is ellátogatott. „Jó volt Rapport Richárdot látni a tábla mögött. Él az éremesély a legerősebb összeállításban asztalhoz ülő férfi válogatottunknak a Sakkolimpián!" – írta az Instagram-oldalán a miniszter, aki Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár társaságában érkezett meg a helyszínre. Mi több, a bejegyzéséhez néhány képet és videót is mellékelt. Ezekből pedig kiderült, hogy a különc sakkozó fel is állt az asztaltól beszélgetni a miniszterrel.