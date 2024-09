Döntetlennel zárt a magyar A-csapat a sakkolimpia nyílt tornáján

Cikkünk frissül.

Kegyetlen szabályai vannak a sakkolimpiának. Az utolsó fordulóban elszenvedett vereségen már nem lehet javítani, így hiába szerepel egy csapat eredményesen a korábbi fordulókban, a végső helyezés biztosan rosszabb lesz. A nyílt és a női tornán a magyar A-válogatott annyira jól teljesített, hogy záró körben még az érem sem volt elképzelhetetlen (habár inkább csak matematikai esély volt rá), de ehhez a kötelező győzelem mellett a többi párharcnak is kedvezően kellett alakulnia.

A nyílt tornán Ács Péter együttese Rapport Richárddal, Lékó Péterrel, Szjugirov Szanannal és Gledura Benjáminnal állt fel a spanyol csapat ellen, ami viszonylag könnyebb megméretést jelentett, hiszen akár Kína vagy a legutóbbi olimpia győztese, Üzbegisztán is szembejöhetett volna.

A spanyolok ellen Gledura világossal fantasztikus győzelmet aratott a negyedik táblán, de Szjugirov elveszítette a meccsét. Mivel Rapport döntetlent játszott, Lékó partiján múlt a csata sorsa. A magyar nagymester gyalogelőnyben volt a végjátékban, ám ellenfele, David Antón sötét serege jobban állt. A dinamikus egyensúlyi helyzetet a számítógép döntetlenre értékelte, és a két játékos végül megosztozott a ponton. A 2:2-es eredmény egy csapatpontot jelent, ami érmet biztosan nem ér, de a legjobb tíz közé jutás még összejöhet.

Közben matematikailag is biztossá vált, hogy India végez az első helyen a nyílt versenyben. A sportág őshazája először szerezte meg a legfontosabb csapatverseny aranyérmét. A Szlovénia elleni meccsen akkor vált biztossá a történelmi siker, amikor az ázsiaiak már a második játszmát is megnyerték a négyből (Dommaraju Gukesh és Arjun Erigaisi révén). Így eldőlt, hogy legalább döntetlenre hozzák a találkozót, és az így megszerzett minimum egy csapatponttal behozhatatlan előnyt értek el a kínaiakakkal szemben. Nem sokkal később Rameshbabu Praggnanandhaa is győzött, így a két csapatpont is összejött.

A női tornán is Spanyolország volt a Gaál Zsóka, Hoang Thanh Trang, Terbe Julianna, Lázárné Vajda Szidónia összeállítású magyar A-csapat ellenfele. Itt az ibériai gárda sokkal esélyesebb volt, és ezt sajnos igazolta is. Fodor Tamás együttesének pontos végső helyezése később derül ki, de már biztosan nem jut a tíz közé.

A hölgyeknél is Indiáé lett az aranyérem, miután 3.5:0.5-re nyert Azerbajdzsán ellen.

SAKK

45. SAKKOLIMPIA, BOK-CSARNOK

11. (utolsó) forduló

Nyílt torna

Spanyolország–Magyarország A 2:2

Alexei Shirov (2666)–Rapport Richárd (2715) döntetlen

Lékó Péter (2666)–David Antón (2665) döntetlen

Alan Pichot (2628)–Szjugirov Szanan (2644) 1:0

Gledura Benjámin (2628)–Jaime Santos (2624) 1:0

Magyarország B–Fülöp-szigetek 3:1

Kozák Ádám (2609)–Julio Catalino Sadorra (2542) 1:0

Daniel Quizon (2490)–Bánusz Tamás (2605) döntetlen

Prohászka Péter (2542)–John Paul Gomez (2408) 1:0

Jan Emmanuel Garcia (2380)–Papp Gábor (2550) döntetlen

Ausztria–Magyarország C 1.5:2.5

Valentin Dragnev (2556)–Kántor Gergely (2537) 1:0

Krstulovic Alex (2452)–Markus Ragger (2601) 1:0

Felix Blohberger (2520)–Juhász Ágoston (2427) 1:0

Vanczák Tamás (2401)–Valentin Baidetskyi (2512) döntetlen

Érdekesebb eredmények

Szlovénia–India 0.5:3.5

Kína–Egyesült Államok 1.5:2.5

Üzbegisztán–Franciaország 2.5:2.5

A végeredmény: később

Női torna

Magyarország A–Spanyolország 0.5:3.5

Gaál Zsóka (2385)–Sarasdat Khademalsharieh (2468) 0:1

Marta García (2318)–Hoang Thanh Trang (2351) 1:0

Terbe Julianna (2245)–Sabrina Vega (2374) 0:1

Ann Matnadze (2338)–Lázárné Vajda Szidónia (2283) döntetlen

Magyarország C–Magyarország B 0.5:3.5

Tóth Lili (2105)–Mihók-Juhász Barbara (2193) 0:1

Lakos Nikoletta (2192)–Gömböcz Zsófia (2061) döntetlen

Nandin-Erdene Davaademberel (2039)–Karácsonyi Kata (2233) 0:1

Demeter Dorina (2199)–Sipos Stefánia (1993) 1:0

Érdekesebb eredmények

Kazahsztán–Egyesült Államok 2:2

India–Azerbajdzsán 3.5:0.5

Lengyelország–Grúzia 0.5:3.5

A végeredmény: később