Szoros magyar siker a litvánok ellen, indiai győzelem a nyílt és a női torna rangadóján is

A SZUPERRANGADÓK NAPJAKÉNT is lehetne emlegetni a budapesti sakkolimpia hetedik fordulóját, a keddi pihenőnap után ugyanis szerdán a nyílt tornán az egyik favoritnak számító indiaiak játszott az előzetes ranglistán harmadik helyre sorolt kínaiakkal – bár a regnáló világbajnok Ting Li-zsen ezúttal nem ült táblához. Praggnanandhaa és Jü Jang-ji játszmája ért véget leghamarabb, a felek remiztek, az indiai játékos egy fordulóval korábban Lékó Péterrel játszott döntetlent. Arjun Erigaisi is remizett ellenfelével, a másik két parti hosszúra nyúlt, előbb megszületett a harmadik döntetlen, Gukesz győzelme egyúttal India sikerét is jelentette. A kínaiakat legyőző vietnámiak az irániak ellen már kikaptak, a címvédő üzbégek 3:1-re múlták felül az ukránokat, a norvégok a világelső Magnus Carlsennel a soraikban szintén 3:1-re nyertek az osztrákok ellen.

Ami a magyar csapatokat illeti, a nyílt tornán az A-sorunkból a litvánok ellen Szjugiron Szanan pihent, Lékó Péter fejezte be elsőként a játszmáját, méghozzá győzelemmel, Rapport Richárd, Gledura Benjámin és Berkes Ferenc is remizett. B-csapatunk veretlen maradt Venezuela ellen, Kozák Ádám döntetlenje mellett a többiek nyertek. Az első hat forduló után 36. helyen álló, huszonöt éven aluliakból álló C-csapatunk egy játszmát tudott döntetlenre kihozni, a másik három a dánok győzelmével ért véget.

A nőknél hat forduló után szintén India állt az élen, kiválóságaik a második helyezett grúzokkal találkoztak, két döntetlen mellett két indiai siker született. A magyar A-csapat az osztrákokkal találkozott, Hoang Thanh Trang nyert Terbe Julianna remizett. Végül 3:1-es siker lett a vége, ami kisebb csoda, mivel Gaál elméleti remi végjátékot nyert meg a cseppet sem tapasztalatlan Regina Pokorna ellen.

B-sorunkból hárman is döntetlenre végeztek a maláj ellenfeleikkel, Lakos Nikoletta viszont kikapott. A huszonöt éven aluliak viszont mind a négy játszmájukat megnyerték a kenyaiak ellen, ezzel a nap legnagyobb arányú magyar győzelmét aratták.

Csütörtökön a nyílt tornán az előző olimpián ezüstérmes Örményország lesz a magyar A-csapat ellenfele, míg a nőknél az első számú csapatunk az ukránokkal meccsel.

A torna vasárnap zárul.

SAKK

Sakkolimpia, BOK Csarnok

7. forduló

Nyílt torna

Litvánia–Magyarország A 1.5:2.5

Titas Stremavicius (2527)–Rapport Richárd (2715) döntetlen

Lékó Péter (2666)–Paulius Pultinevicius (2587) 1:0

Valery Kazakouski (2577)–Berkes Ferenc (2605) döntetlen

Gledura Benjámin (2628)–Tomas Laurusas (2569) döntetlen

Dánia–Magyarország C 3.5:0.5

Jonas Buhl Bjerre (2648)–Kántor Gergely (2537) 1:0

Krstulovic Alex (2452)–Mads Andersen (2598) 0:1

Jesper Söndergaard Thybo (2555)–Juhász Ágoston (2427) 1:0

Vanczák Tamás (2401)–Filip Boe Olsen (2441) döntetlen

Venezuela–Magyarország B 0.5:3.5

José Rafael Gascón (2454)–Kozák Ádám (2609) döntetlen

Bánusz Tamás (2605)–Félix José Ynojosa (2398) 1:0

Samid Eduardo Escalona (2305)–Prohászka Péter (2542) 0:1

Antal Gergely (2544)–José Luis Castro (2299) 1:0

Az állás: 1. India 14 csapatpont (199 Sonneborn-Berger-pont), 2. Irán 13 (159), 3. Üzbegisztán 12 (164), 4. Magyarország A 12 (143), …39. Magyarország B 9 (107.5), …54. Magyarország C 8 (102)

Női torna

Ausztria–Magyarország A 1:3

Regina Pokorna Teissl (2302)–Gaál Zsóka (2385) 0:1

Hoang Thanh Trang (2351)–Katharina Newrkla (2208) 1:0

Jasmine-Denise Schloffer (2168)–Terbe Julianna (2245) döntetlen

Lázárné Vajda Szidónia (2283)–Elisabeth Hapala (2113) döntetlen

Malajzia–Magyarország B 2.5:1.5

Li Ting Tan (2037)–Mihók-Juhász Barbara (2193) döntetlen

Lakos Nikoletta (2192)–Puteri Munajjah Az-Zahraa (2014) 0:1

Puteri Rifqah Az-Zahraa (1947)–Karácsonyi Kata (2233) döntetlen

Terbe Zsuzsanna (2168)–Sivanesan Nithyalakshmi (1912) döntetlen

Magyarország C–Kenya 4:0

Sulyok Eszter (2080)–Sasha Mongeli (1819) 1:0

Joyce Nyaruai Ndirangu (1782)–Tóth Lili (2105) 0:1

Gömböcz Zsófia (2061)–Ether Karanja (1637) 1:0

Mercy Ingado (1645)–Sipos Stefánia (1993) 0:1

Az állás: 1. India 14 (190.5), 2. Lengyelország 12 (159), 3. Kazahsztán 12 (152.5), …9. Magyarország A 11 (146), …51. Magyarország B 8 (105), …85. Magyarország 7 (69)