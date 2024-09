Hungarian Darts Trophy: a sztárjátékosok szerint is mindig kiemelkedő a magyar közönség

Immáron negyedik alkalommal ad helyet hazánk European Tour-állomásnak, a Hungarian Darts Trophynak – a PDC profi dartsszervezet égisze alá tartozó versenysorozat kereteiben 2021 óta jönnek el Magyarországra a sportág élversenyzői, és a tavaly decemberi egyezség értelmében 2026-ig ez biztosan így is marad.

A budapesti Iron Bar és Dartsgalériában tartott sajtótájékoztatón a főszervezők, Vereczkey Lajos és Takács Péter elmondták, büszkeséggel tölti el őket, hogy az elmúlt négy évben sikerült meghonosítaniuk egy nagy nemzetközi dartsversenyt, a cél pedig, hogy tovább népszerűsítsék a darts sportágat hazánkban, és akár a négy, versenyben részt vevő magyar – Bezjian Alberto, Csóka András, Jehirszki György és Végső János –, akár más honfitársunk egy nap azon népszerű sportolók közé kerüljenek, mint amilyen az idei UK-Open győztes belga Dimitri Van den Bergh és a két éve a hazánkban győzedelmeskedő angol Joe Cullen. Ők egyébként a sajtótájékoztatón is tiszteletüket tették. A torna szakmai igazgatója, Ziegenhám Medárd hozzátette, nézőcsúcsot, több mint 21 ezer érdeklődőt várnak a péntektől vasárnapig tartó viadalra.

„Már negyedik alkalommal jövök el Magyarországra, és a hangulat mindig kiváló volt, akkor is, amikor két éve elhódítottam a Hungarian Darts Trophyt. Boldog vagyok, hogy visszatérhettem, és Dimitrivel azon leszünk, hogy a lehető legjobb formánkat nyújthassuk a közönségnek” – mondta Joe Cullen.

„Először is »köszönöm«, hogy itt lehetek – folytatta Dimitri van den Bergh, magyarul kezdve köszönetét. – Fantasztikus érzés dartsjátékosként körülutazni a világot, ez a szenvedélyünk, és csak hálásak lehetünk mindenkinek, aki profi szinten hozzájárul a torna létrejöttéhez. Mindent beleadunk, hogy a legjobbunkat nyújtani a rajongóknak, és amit a magyar szurkolókról ki tudok emelni, hogy mindig tisztelettudóak voltak a játékosok irányába, és nagyszerű hangulatot teremtettek. Csodás érzés visszatérni ide.”

Újságírói kérdésre, mit tudnak a magyarokról, Dimitri van den Bergh kifejtette: „Közel huszonhét éve dartsozom, és régen, amikor ifjúsági belga válogatott voltam, megannyi magyar ellenféllel játszottam. Tóth Tiborral, Darányi Zoltánnal és testvérével, Tamással, Szakács Péterrel, Végső Jánossal és testvérével, Adrienn-nel. János volt az egyik, akivel profi szinten először találkoztam, ő tanította meg az egyik legszebb, legfontosabb magyar szót: »egészségedre«. Major Nándor és Bezzeg Nándor is jó játékosok, ismerem őket. Kíváncsi vagyok az új játékosokra, de biztosan a legjobbak között vannak, nem véletlenül vették sikerrel a selejtezőt. Ami a legfontosabb, hogy senkit sem becsülünk alá, mindenki ellen a száz százalékra törekszünk.”

– Mikor érkezett Magyarországra, és hogy érzi magát eddig nálunk?

– Második alkalommal járok itt, csütörtök reggel fél nyolc körül érkeztünk repülővel Angliából, úgyhogy hosszú napon vagyok túl. Jól érzem magam egyelőre, bár valószínűleg izgalommal tölt majd el, ahogy pénteken elkezdem a felkészülést az első mérkőzésemre. De remélem, minden jól halad, aztán meglátjuk, mi történik a színpadon. – Ismét Andrew Gildinggel játszik az első körben, csakúgy, mint az előző European Tour-fordulóban, két hete Antwerpben – akkor kikapott tőle hat kettőre. Mit érez ezzel kapcsolatban?

– Andrew nagyon jól játszott ellenem, száz feletti átlaggal, nagyszerű kiszállózással. Nem úgy alakultak a dolgok, ahogy akartam, nagyon szerettem volna hazai környezetben nyerni, de remélem, ezúttal visszavághatok neki, és bejutok a következő fordulóba. Minden győzelem nagyon fontos az Európa-bajnoki kvalifikációt illetően. – Idén márciusban megnyerte karrierje második majortrófeáját, a UK Opent, óriási csatában legyőzve a világbajnok Luke Humphriest a döntőben, valamint megnyerte a Players Championship tizenkettedik állomását. Elégedett-e az eddigi szezonjával?

– Összességében nem. Valóban megnyertem az említett két tornát, de ezen kívül nem teljesítettem igazán jól az idény többi részében. Jobban szeretnék játszani, tovább eljutni a tornákon, legalább a negyeddöntőkig, mostanában ez nem gyakran fordul elő. De ne értsen félre, az a két siker boldoggá tesz, ám ennél többre vágyom idén. Dimitri van den Bergh: Minden győzelem nagyon fontos az Eb-kvalifikációt illetően

Csóka András arról beszélt, mentálisan fontos lesz kizárni a külső tényezőket, de újoncként mindenképpen fontos mérföldkő előtt áll, és kivételes alkalom lesz hazai közönség előtt játszani – ebben honfitársai is osztoztak. Jehirszki György úgy vélte, a szerzett tapasztalat sokat segíthet, hogy később kamatoztathassa a jövőben, és az aznapi körülmények határozzák meg, ki mit tud kihozni magából. Bezjian Alberto – szintén újoncként – elmondta mentálisan felkészültnek érzi magát, ezzel együtt az új élmény miatt másmilyen izgalmakkal várja a viadalt, mint az eddigi megméretéseit, míg a PDC-szinten legtapasztaltabb magyar, Végső János elmondta, nagyon várja, hogy hazai nézők előtt játszhasson, mert az óriási pluszt adhat mind neki, mind a többieknek.

A péntektől vasárnapig tartó közötti Hungarian Darts Trophy a 2024-es PDC European Tour 11. állomása. A 48-as főtáblán a nemzetközi sportági szervezet szabálymódosításai szerint már nemcsak a Pro Tour-ranglistáról, hanem a világranglistáról is lehetett kvalifikálni a European Tour-versenyekre – ennek köszönhetően már az első, pénteki napon tábla elé állnak olyan világbajnok nagyágyúk, mint például Michael Smith, Peter Wright, Raymond van Barneveld, valamint Van den Berghet is ekkor láthatják a nézők. A második napon szállnak be a versengésbe a kiemeltek, többek között Luke Humphries, Michael van Gerwen, Dave Chisnall, vagy Rob Cross. A 175 ezer font összdíjazású versenyen négy hazai versenyzőnek is lehetőséget adnak – a júniusi honi kvalifikáción Végső János, Jehirszki György, Csóka András és Bezjian Alberto nyerte el az indulás jogát. Utóbbi két versenyző újonc PDC-színpadon, és egymás ellen sorsolták őket az első körben – a győztessel a kilencedik kiemelt Ryan Searle jöhet szembe. Végső János a norvég Cor Dekkerrel, Jehirszki György a holland Wessel Nijmannal találkozik.