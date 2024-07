Tusványos: A sportfogadásban a futball mindent visz – Bánhegyi Zsófia

SPORTMARKETING A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN címmel nyitott a szombati program a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, vagyis a Tusványos Buzánszky Jenő Sportteraszán, a Szerencsejáték Zrt. és a Nemzeti Sport közös sátrában. Bánhegyi Zsófia, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója, Kertész Dávid, a Sepsi OSK alelnöke és Pócs Attila, a TSC Topolya marketingvezetője volt a pódiumbeszélgetés résztvevője, a moderátori szerepkört ezúttal S. Tóth János, lapunk vezető szerkesztője töltötte be.

„A nagy cégeknek van meghatározott összegű marketing költségkerete, ebben egyre nagyobb szelet jut a sportnak, mert a cégek, márkák szeretik megragadni az emocionális pillanatokat, és a sport bővelkedik ezekben – fogalmazott Bánhegyi Zsófia, aki hozzátette: a sportszponzorációval kettős a Szerencsejáték Zrt. célja, hiszen erősíti a sportfogadási szegmensüket is, ami évi csaknem 800 milliárd forintos üzlet. „Emellett fontos a társadalmi küldetésünk is, hogy a magyar sport sikereinél ott legyünk, így támogatjuk az olimpiai és paralimpiai magyar csapatot is, és a paralimpia eseményei most először bekerülnek a fogadási kínálatunkba is” – mondta a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója, aki érzékletes példát hozott a sportmarketing fejlődésére: a sportban megjelenő első reklám az 1940-es években még nyolcezer dollárba került az Egyesült Államokban, most a Super Bowl szünetében egy perc tévés reklámidő nyolc-tízmillió dollár.

Bánhegyi Zsófia arra is rávilágított: üzletileg is kifizetődő, ha a magyar csapat jól szerepel, a sportfogadásban megdöntöttek minden rekordot az idei futball Eb-n, amelynek meccsei közül a német–magyarra érkezett a legtöbb fogadás, nem a döntőre. „A sportfogadásban a futball mindent visz. A hatvan sportág között több mint ötven százalékkal veszi ki a részét. Az Eb-n egynegyedével megugrik a szokásos fogadási szám. Az olimpiára ez a nagyobb kiugrás nem igazán jellemző” – mondta Bánhegyi Zsófia, megemlítve a nemrégiben piacra dobott Puskás-sorsjegyet, amely az első futball témájú terméke a cég sorsjegy-üzletágának.

Fotó: Mravik Gusztáv

Kertész Dávid egyebek mellett arról beszélt: „Egy klub életében a legjobb marketing a siker. Győzelmekkel könnyebb szponzorokat is bevonni. 2011-ben, amikor megalakítottuk a klubot, marketingről még szó sem esett, csak a szakmai kérdésekkel foglalkoztunk. Évek kellettek hozzá, hogy jusson idő és lehetőség gondot fordítani a marketingre is. Nem volt könnyű bevonni cégeket egy klubhoz, amely a román ötödosztályban szerepel. Nehéz a dolgunk, mert a nagy román csapatokkal lehetetlen versenyezni, mi a magunk kis magyar közösségét tudjuk megcélozni.” Kertész Dávid elérzékenyülve beszélt arról: soha nem hitte volna, hogy a mélyről indult Sepsi OSK egyszer majd európai kupameccseket játszhat.

Óriási előrelépésről beszélt Pócs Attila is, aki 2019-től dolgozik Topolyán, 2020-ban jutott fel a csapat a szerb első osztályba. „Nemcsak marketingben léptünk előre, de a Westt Hammel, a Freiburggal és az Olympiakosszal játszhattunk nemzetközi kupameccseket. Persze a szerb állam által erősen támogatott Partizannal és Crvena zvezdával nehéz versenyezni, de már sikerült felvenni velük a kesztyűt. Szerintem nekik is érdekük, hogy több erősebb csapat legyen a ligában, ők is jobban fejlődnek ezáltal, mert otthon mindent megkapnak, de Európában már ők sem olyan nagy legények” – fogalmazott.