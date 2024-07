Százéves az AIPS – fiatal riporterek meséltek hazájukról olimpiai történeteket

Luciano Pavarotti előadásában Giacomo Puccini Nessun Dormájával indult a közvetítés pontban 14 órakor, miközben az AIPS számos emlékezetes pillanata, és a szövetség történetének emblematikus egyéniségei voltak láthatóak a felvételeken, amelyek visszacsatoltak az elmúlt száz esztendőre. A magasztos ária kiválasztása nem véletlen: a szerző, Giacomo Puccini 1924-ben hunyt el, éppen abban az évben, amikor az AIPS megkezdte a működését.

Gianni Merlo miután köszöntötte az internetes közvetítés nézőit, azzal folytatta, hogy nagyon megindító pillanat ez számára, már csak azért is, mert annak idején a La Gazzetta dello Sportnál töltötte egész újságírói pályafutását. Emlékeztetett a kezdetekre és az alapítókra, akik száz évvel ezelőtt azért hozták létre az AIPS-t, hogy legyen egy szervezet, amely a világ minden pontján egységesen kiáll a szakma képviselőinek jogaiért és a munkakörülményeiért. Elmondta, hogy sport és a sportújságírás is nehéz időket él át, hiszen többek között a fogadási csalások és a mesterséges intelligencia is valós veszélyt jelentenek. „Elveszik a szakmánkat anélkül, hogy megkérdeznének róla. Ez bűncselekmény. Fontos, hogy bemutassuk azokat az etikai szempontokat, amelyek megakadályozzák, hogy a munkánk megszűnjön” – jelentette ki az elnök az AI megjelenésére utalva.

Majd azzal folytatta, hogy 100 ország, 100 fiatal riporter, 100 olimpiai történet címmel létrehoztak egy régóta tervezett új platformot, ahol az összes tagország fiatal riporterei oszthatnak meg egy-egy olimpia történetet – ráadásul 100 másodpercben. A mostani műsorban szúrópróba-szerűen mutattak be pár tagország kisfilmjét, így többek között a Zambiát, Németországot, Franciaországot vagy Svédországot képviselő fiatal riporter is adásba került, és megoszthatott hazájáról egy-egy legendás ötkarikás történetet.

A kezdeményezésben egyébként 130 riporter vett részt a világ legkülönbözőbb pontjairól, a végeredmény Merlo szavai szerint önmagáért beszél. Az egyedülálló platformnak hivatalos honlapja is van, amely ide kattintva érhető el.

Merlo beszélt arról is, hogy az AIPS kiemelt programja a Young Reporters (Fiatal Riporterek) Program, amely feltörekvő, fiatal újságírók számára kínál képzési lehetőséget. Korábban már több magyar – később szép pályát befutó – sportújságíró is részt vett a programban, így például Huber Tamás, aki a Nemzeti Sportnál kezdte újságírói pályafutását, az M4 Sportról is ismert Mohay Bence, vagy a díjnyertes fotós, Szilágyi Anna. A programban az elmúlt 13 évben 96 ország 454 ifjú sportújságírója vett részt.

Az eseményen ugyancsak bemutatták a Journalists on the Podium (Újságírók a Pódiumon) nevű programot, amely minden évben megünnepli és elismeri a legtapasztaltabb sportújságírókat, akik korábban már több világeseményről is tudósítottak.

Az alapítás napja a szorítóban (Fotó: MSÚSZ/Facebook)

Az adás második részében egy hosszabb videóban visszatekintettek az idén áprilisban, a barcelonai Santa Susannában tartott 86. AIPS-kongresszusra, ahol csaknem egy tucat kategóriában osztották ki az AIPS Sport Média-díjakat. Koncz Márton, a Nemzeti Sport munkatársa a Fiatal fotósok kategóriában a harmadik, egyben Európában a legjobb helyezést érte el, de korábban Szilágyi Anna fotós már győzni is tudott a saját kategóriájában.

Az AIPS olasz vezetője egy grafikon segítségével ismertette azt is, hogy míg 2018-ban 1273 pályázat érkezett be a szövetséghez, addig 2022-ben már 1830-an pályáztak, tavaly pedig 1880 érvényes pályamunka futott be a világ összes kontinenséről. „Szerintem ezek a díjak nagyon fontosak, mivel a díjazottak szakmai kiválóságáról tanúskodnak. Ezek az elismerések azért születtek meg, hogy ezek a teljesítmények nyilvánosságot kapjanak” – emelte ki Merlo, aki bejelentette azt is, hogy augusztus 6-án, az UNESCO központjában megnevezik az elmúlt száz év legjobb sportolóinak névsorát. A szavazás július 2-án, azaz ma kezdődött, és egészen július 26-ig, a párizsi olimpia nyitóceremóniájának napjáig tart. Mintegy 200 sportikon közül lehet választani a szavazáson, amely regisztrációt követően már elérhető az AIPS hivatalos honlapján, ide kattintva.

„Mi a Nemzeti Sportnál különösen büszkék lehetünk arra, hogy tudósítóink már száz évvel ezelőtt, az AIPS megszületésénél is jelen voltak. Dr. Vadas Gyula tulajdonos-főszerkesztő és dr. Mamusich Mihály főmunkatárs be is számolt a lap hasábjain az alakuló közgyűlésről, s később mind a ketten vezető tisztségviselői is voltak a Nemzetközi Sportújságíró-szövetségnek, csakúgy, mint későbbi munkatársaink közül Szombathy István, Gyárfás Tamás vagy Csisztu Zsuzsa” – mondta el az évforduló kapcsán Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, aki egyébként jelenleg is alelnöke az AIPS európai szekciójának.

„Óriási megtiszteltetés, hogy a sportújságírás globális közösségét képviselő szervezet, a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség választott alelnöke lehetek és neves magyar elődök nyomdokain haladva segíthetem a magyar kollégák munkájának elismertségét külföldön és legalább ennyire fontos, hogy hazahozhatom a munkánkat érintő legfontosabb információkat a szakma itthoni képviselőinek – mondta el Csisztu Zsuzsa, az AIPS alelnöke, lapunk munkatársa. – Az AIPS, noha egy száz esztendő patinás szervezet, de mindig is élen járt az innováció és tradíció ötvözésében. Most, amikor száz – sőt annál is több – nemzeti olimpiai történet került ki száz fiatal sportújságíró jóvoltából a mai nappal rajtoló aips100.com oldalára, nagy öröm, hogy a gazdag magyar olimpiai és paralimpiai múltat összefoglaló száz másodperces rövidfilmeket egy tehetséges kollégánk, a korábban szintén a Young Reporter, vagyis fiatal riportereknek indított globális program kiválasztottja, Horváth Gergely Áron készíthette el.”

„Különösen nagy elismerést jelent számomra, hogy a 2020-as, egyben 83. AIPS-kongresszus szervezetőbizottságának igazgatójaként nem csupán a szakma egyik legemlékezetesebb ötnapos rendezvényén fogadhattuk kollégáinkat több mint száz országból, de az AIPS és a mi meghívásunkra Gianni Infantino FIFA-elnök is eljött hozzánk, amire korábban még nem volt példa. Különösen fontosnak tartom, hogy hazánk első női sportújságíró alelnökeként kiemelten segítsem kolléganőim munkáját, és bátorítsam a fiatal szakmabelieket erre e szép hivatásra, mert – összhangban a nemzetközi olimpiai mozgalom törekvésével a női sportolók részvételi arányának növelését tekintve – én is hiszek abban, hogy a jelenlegi 90-10 százalékos megoszlás a férfi kollégáink javára mindenképpen javításra szorul. Nem pusztán a számok »kozmetikázásért« hanem mert hiszem, hogy a »női hangnak« is van helye gyönyörű hivatásunkban” – fűzte hozzá Csisztu Zsuzsa.