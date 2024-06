Nemcsak a párizsi kvóta a tét, buli is lesz a Ludovika Campuson

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság idén először tartja meg két állomásból álló Olimpiai Kvalifikációs Sorozatát (OQS) az ötkarikás játékok programjába a közelmúltban felkerült négy sportág, a bmx freestyle, a breaking, a sportmászás és a gördeszkázás számára. A tét nem kicsi, hiszen a két állomásból álló sorozat sanghaji viadala után Budapesten akár több mint 150 párizsi kvóta is gazdára találhat.

Mivel az olimpián való indulási jog a két versenyen elért összesített eredmény alapján dől el (gördeszkában a korábbi versenyekről hozott pontok is számítanak), a sportolóknak mindkét helyszínen jól kell szerepelniük, nem véletlen, hogy a 464 induló között lesz hét olimpiai bajnok is, mint például Joszozumi Szakura (gördeszka), Alberto Ginés López (sportmászás) és Logan Martin (bmx freestyle), míg a magyarok közül Tusnády Nimród Sebestyénnek (sportmászás), Szarvák Csengének (B-girl Csenge, breaking), Lobontiu Menotti Norisnak (Noris by Nature, breaking) és Kempf Zoltánnak (Kempf Zozo, bmx freestyle) szurkolhatunk.

Az Olimpiai Kvalifikációs Sorozat budapesti versenyei többről szólnak, mint „egyszerű” sportesemények, hiszen a városi sportoknak elengedhetetlen eleme a zene és a kultúra, épp ezért nem csak a versengés lesz központban az Orczy téren.

A Ludovika Campus tökéletes helyszín arra, hogy az urban sportok kísérőrendezvényeként Urban Festivalt tartsanak, s a színpadon hip-hop, rock, surf-punk kapcsolódó zenei irányzatok lesznek hallhatóak, de a szervezők dj battle-lel és beatbox show-val is készülnek, ráadásul az érdeklődők a sportágakat is kipróbálhatják, ugyanis a hazai szövetségek oktatással, sportszer-kipróbálási lehetőséggel, tanácsadással és egyéb programokkal készülnek, amire minden résztvevőt szeretettel várnak nemtől, tudásszinttől és kortól függetlenül. Az eszközt es védőfelszerelést mindenkinek biztosítják a szervezők.

Az Olimpiai Kvalifikációs Sorozat (Olympic Qualifier Series) magyar állomásának programja:

Június 20., csütörtök:

11:40: Gördeszka – Női – Park – Selejtezők

12:00: Sportmászás – Férfi – Boulder & Nehézségi mászás – Selejtező

12:00: Sportmászás – Női – Boulder & Nehézségi mászás – Selejtező

16:20: Gördeszka – Férfi – Street – Selejtezők

Június 21., péntek:

10:00: BMX freestyle – Női – Selejtező

10:00: Sportmászás – Férfi – Boulder & Nehézségi mászás – Selejtező

10:00: Sportmászás – Női – Boulder & Nehézségi mászás – Selejtező

11:40: Gördeszka – Férfi – Park – Selejtezők

14:00: BMX freestyle – Férfi – Selejtező

16:20: Gördeszka – Női – Street – Selejtezők

17:00: Sportmászás – Női – Gyorsmászás – Selejtező

17:55: Sportmászás – Férfi – Gyorsmászás – Selejtező

Szombat, június 22.:

9:30: Gördeszka – Női Park – Elődöntő

10:00: Sportmászás – Férfi – Boulder & Nehézségi mászás – Elődöntő

10:00: Sportmászás – Női – Boulder & Nehézségi mászás – Elődöntő

10:30: BMX freestyle – Női – Döntő

11:15: Gördeszka – Férfi Street – Elődöntő

13:00: BMX freestyle – Férfi – Döntő

14:00: Sportmászás – Férfi Boulder & Nehézségi mászás – Elődöntő

14:00: Sportmászás – Női Boulder & nehézségi mászás – Elődöntő

15:30: Gördeszka – Férfi – Park – Elődöntő

15:30: Breaking – B–Boys – Selejtező

15:30: Breaking – B–Girls – Selejtező

17:05: Gördeszka – Női Street – Elődöntő

18:15: Sportmászás – Női – Gyorsmászás – Selejtező

18:15: Sportmászás – Férfi – Gyorsmászás – Selejtező

18:45: Breaking – B–Boys – Selejtező

18:45: Breaking – B–Girls – Selejtező

Június 23., vasárnap:

10:00: Sportmászás – Női Boulder & Nehézségi mászás – Döntő

10:30: Gördeszka – Nők Park – Döntő

10:30: Breaking – B–Girls – Döntő

12:00: Gördeszka – Férfi Street – Döntő

12:05: Sportmászás – Női Boulder & Nehézségi mászás – Döntő

13:30: Breaking – B–Boys – Döntő

15:00: Gördeszka – Férfi Park – Döntő

15:30: Sportmászás – Férfi Boulder & Nehézségi mászás – Döntő

16:45: Breaking – B–Girls – Döntő

16:45: Breaking – B–Boys – Döntő

17:00: Gördeszka – Nők Street – Döntő

17:35: Sportmászás – Férfi Boulder & Nehézségi mászás – Döntő