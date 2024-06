Darts: Littler Lengyelországban sem talált legyőzőre

Érdekes torna volt a gliwicei, amelyen magyar játékos, Jehirszki György is szerepet kapott – a világbajnok Luke Humphries legyőzte az első napon.

A szombati, utolsó játéknapon a negyeddöntők során Peter Wright közel 110-es körátlagot dobott, de így is kikapott 6–3-ra Luke Littlertől… Littler utána be is jutott a döntőbe. Michael van Gerwen meg hiába ütötte ki 109.98-as átlaggal 6–0-ra Boris Krcmart, az elődöntőben simán kikapott 7–2-re Rob Crosstól.

Cross és Littler már harmadik alkalommal játszhatott döntőt a mostani sorozatban, de először meccseltek egymás ellen. Littler ismét bebizonyította, hogy fiatal kora ellenére simán bírja a téthelyzeteket: ezt a döntőt is megnyerte 8–3-ra.

WORLD SERIES OF DARTS

5. ÁLLOMÁS, GLIWICE

Negyeddöntő (ágrajz szerint)

Luke Littler (angol, 1., 98.21)–Peter Wright (skót, 109.73) 6–3

Luke Humphries (angol, 4., 95.69)–Michael Smith (angol, 94.92) 5–6

Rob Cross (angol, 2., 96.96)–Stephen Bunting (angol, 96.99) 6–4

Michael van Gerwen (holland, 3., 109.98)–Boris Krcmar (horvát, 93.77) 6–0

Elődöntő

Littler (101.13)–Smith 101.53) 7–6

Cross (106.68)–Van Gerwen (92.08) 7–2

Döntő

Littler (101.84)–Cross (94.91) 8–3