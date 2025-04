Pénteken kezdődik a III. MBM Rent Diósgyőr Rally

A Bükk legendás pályáin, valamint Ózd környékén csatáznak egymással a hazai ralisok. A HUMDA Országos Rally Bajnokság idei első versenyhétvégéjén aszfaltos futamot rendeznek, melynek össztávja megközelíti a 130 versenykilométert.

„A szervezési feladatok terén minden a helyére került” – árulta el Jacsó Tibor főszervező, az Észak Magyarországi Autó- és Motorsport Zrt. (ÉMAM Zrt.) vezérigazgatója.

„Az utolsó simításokat végezzük, semmi akadálya nem lesz annak, hogy elkezdődjön az idei bajnokság. Az autóverseny rendezéséhez természetesen kell a szerencse is, de Fortuna amellé áll, aki sokat tesz érte. Mi az elmúlt időszakban rengeteget dolgoztunk azért, hogy egy kiváló rendezvénnyel vágjunk neki az évnek. Három helyszínen versenyzünk, szombaton az egyik, vasárnap a másik irányba. A Garadna–Mályinka gyorsasági természetvédelmi oltalom alatt áll, ezért oda nem mehetnek be nézők, viszont a legendás Bükkszentlászló–Bükkszentkereszt, valamint a Sáta–Ózd–Borsodbóta gyorsaságin a veszélyesebb részeket leszámítva rengeteg terület áll rendelkezésre ahhoz, hogy meg lehessen nézni a versenyautókat.

A III. MBM Rent Diósgyőr Rally központja az elmúlt évekhez hasonlóan ismét a DVTK Stadionnál lesz. Itt épül fel a szervizpark, és a rajt-, valamint célceremóniákat is ezen a helyszínen bonyolítják le. A kilátogató közönség számára folyamatosan lesz látnivaló.

A versenyzők számára jó ómen részt venni a sajtótájékoztatónkon. Két évvel ezelőtt az ORB2-es futam előtt Czékmány Norbert volt a vendégünk, aki akkor bajnok lett. Most pedig már egy C3-as Rally2-es Citroënben láthatjuk majd. Tavaly, akárcsak most, Német Gábor ült kint az asztalnál. A versenyt megnyerte, az éves összetettben pedig harmadik lett” – fogalmazott Világi Péter, a klub kommunikációs igazgatója.

Fotó: diosgyorrally.hu

„Amikor egyébként kiderült, hogy az ÉMAM Zrt. ismét megrendezi a versenyt, onnantól kezdve a DVTK számára nem volt kérdés, hogy stratégiai partnerként újra a rendezvény mellé áll. Nekünk ugyanis fontos minden olyan esemény, amely Miskolc és a régió értékét növeli. Azt ki kell emelni, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nehéz feladat egy ilyen eseményt tető alá hozni, ezért az ÉMAM Zrt.-t minden dicséret megilleti. Arra pedig büszkék vagyunk, hogy 85 autó nevezett a viadalra. A stadion környékére érdemes lesz a hétvége során kilátogatni, hiszen a szervizpark, a ceremóniák folyamatos elfoglaltságot biztosítanak, emellett pedig ismét lesz egy kiemelt partnerünk. A Magyar Honvédség kitelepül egy toborzópályára irányító ponttal, ahol a lézerfegyveres céllövészetet, valamint VR szimulátorokat is ki lehet próbálni.”

Ami pedig az élmezőnyt illeti: tavalyhoz képest ugyan vannak hiányzók, de a komoly csata így is garantált. Ott lesz a mezőnyben a verseny címvédője, a hazai körülmények között szereplő Német Gábor, aki 2024-ben győzni tudott Diósgyőrben, az éves összetettben pedig harmadik lett. Most is azért dolgozik, hogy jól kezdődjön számára az új bajnokság.

„Nem gondolom, hogy az idei verseny egy mákszemnyit is könnyebb lenne a tavalyinál” – vélekedett Német Gábor.

„Tényleg nagyon szép emlékeink vannak a 2024-es futamról, de idén a Bükk és a Hegyhát ugyanolyan kihívások elé állít majd bennünket. Most is az a célunk, hogy futamot nyerjünk. Nyilván szeretnénk jól teljesíteni, majd meglátjuk, hogy mire jutunk. Túl sok időt nem tudtunk az autó felkészítésével foglalkozni, mert néhány napja ez a Skoda még Kenyában versenyzett. Ettől függetlenül igyekszünk a lehető legtöbbet kihozni a szezonnyitóból, mert szeretnénk ismét önfeledten pezsgőzni a stadionnál.”

Fotó: diosgyorrally.hu

A III. MBM Rent Diósgyőr Rally programja

Április 4., péntek

8.30–14.00: Technikai átvétel (Twin ‘93 Kft.)

8.30–14.00: Pályabejárás

18.00: Rajtceremónia (ORB, ORC) – DVTK Stadion

19.05: Rajtceremonia (Historic)

19.40: Rajtceremónia (Rally2)

ORB, ORC

Április 5., szombat, gyorsasági szakaszok

GY1, 9.45: Bükkszentlászló/1

GY2, 10.33: Garadna/1

GY3, 13.18: Bükkszentlászló/2

GY4, 14.06: Garadna/2

GY5, 15.01: Sáta/1

Április 6., vasárnap, gyorsasági szakaszok

GY6, 8.13: Borsodbóta/1

GY7, 9.11: Mályinka/1

GY8, 10.06: Bükkszentkereszt/1

GY9, 12.39: Mályinka/2

GY10, 13.34: Bükkszentkereszt/2

Céldobogó, 14.04: DVTK Stadion

Historic

Április 5., szombat, gyorsasági szakaszok

GY1, 11.05: Bükkszentlászló/1

GY2, 11.53: Garadna/1

GY3, 14.38: Bükkszentlászló/2

GY4, 15.26: Garadna/2

GY5, 16.21: Sáta/1

Április 6., vasárnap, gyorsasági szakaszok

GY6, 9.33: Borsodbóta/1

GY7, 10.31: Mályinka/1

GY8, 11.26: Bükkszentkereszt/1

GY9, 13.59: Mályinka/2

GY10, 14.54: Bükkszentkereszt/2

Céldobogó, 15.24: DVTK Stadion

Rally2

Április 5., szombat, gyorsasági szakaszok

GY1, 11.55: Bükkszentlászló/1

GY2, 12.43: Garadna/1

GY3, 15.28: Bükkszentlászló/2

GY4, 16.16: Garadna/2

GY5, 17.11: Sáta/1

Céldobogó, 18.56: DVTK Stadion