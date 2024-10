Csomós nagy lehetőség kapujában áll

Napjaink sztárjai mellett korábbi legendás pilótákat is láthat a közönség a Zemplén ralin: Turi Tamás húsz évvel ezelőtt ezen a futamon szerezte meg az abszolút bajnoki címet, most pedig egy 612 lóerős, négykerék hajtású autóval lesz előfutó. Egy másik nagy közönségkedvenc, Bútor Róbert is ott lesz a rajtnál – leporolja a Citroen C3 WRC-t, és az a terve, hogy jól érezze magát – ami garantált látvány a közönségnek.