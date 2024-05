Rali: Német Gábor hazai pályákon aratta első futamgyőzelmét!

Gyerekkori álma volt, ahogy sokaknak a mezőnyben, és nagyon hálás a sorsnak, hogy megadatott. Ráadásul hazai pályákon sikerült futamot nyerni! Német Gábor nagyon boldog volt, és kicsit talán meg is hatódott a Diósgyőr rali vasárnap esti céljában.

„Hú, nagyon boldogok vagyunk, igazán még nem is jutott el a tudatunkig, hogy nyertünk – mondta Német. – Fontos volt, hogy itthon jól szerepeljünk, de bevallom, erre nem számítottunk. Tartoztam már ezzel a barátaimnak, a családomnak, és főleg a testvéremnek, aki húsz évvel ezelőtt elkezdett ralizni, és nekem sikerült valóra váltani mindkettőnk álmát. Nem volt könnyű, mert az utolsó körre rosszul választottunk gumit, és jól magunkra is ijesztettünk, mert nem melegedett fel kellőképpen, megmondom őszintén, átfutott az agyamon, hogy ez a győzelem elment. Aztán állítottunk az autón, a navigátorom még az utolsó szakasz rajtjában is kiugrott, hogy változtasson a guminyomáson, és végül sikerült. Hálás vagyok a sorsnak!”

A második helyen a Turán Frigyes, Zsiros Gábor kettős érkezett, 9.6 másodperces hátránnyal, és a dolog pikantériája, hogy a páros szombaton 10 másodperces büntetést kapott lassító-érintésért, amely ellen már akkor is szót emelt, és így, hogy tíz másodpercen belül végeztek az elsőhöz képest, még fájóbb az egész. A célban még kérdés volt, benyújt-e óvást a pilóta, amit végül nem tett meg.

„Második helyből már volt, úgyhogy nem örülök neki, de nem óvtam, mert nem akartam, hogy Német Gabi első győzelmére árnyék vetüljön, tudom, mennyire fontos ez egy versenyzőnek – mondta Turán. – Ugyanakkor nonszensznek tartom, hogy ha egy versenyző észrevételt ad be, arra semmilyen reakció nem érkezik, hiszen nem tudja, hogy szorítsa össze a fogát és küzdjön másnap, vagy látva a többiek lemaradását, ne kockáztasson. Nagyon jó és fair csatát vívtunk Német Gáborékkal, a többiek nagyon lemaradtak mögöttünk, úgyhogy igazából ketten kiemelkedtünk a mezőnyből ezen a futamon.”

Turán egyébként két futam után átvette a vezetést az országos bajnokság összetett pontversenyében.

A dobogó harmadik fokára Diósgyőrben Velenczei Ádám állhatott fel, aki szintén kapott 20 másodpercnyi büntetést lassító-érintés miatt, de az ő helyezésük nem ezen múlt. „Légüres térben autóztunk, előttünk és mögöttünk is messze voltak az ellenfelek, így nem volt értelme kockáztatni. Ha kellett volna, tudtunk volna még gyorsulni, de nem kellett feszíteni a húrt.”

A bajnokság június 13–15. között a Mecsek ralival folytatódik.

HELL DIÓSGYŐR RALI, AZ OB 2. FUTAMA, MISKOLC

Abszolút végeredmény: 1. Német Gábor, Németh Gergely (Kole Média Center, Skoda Fabia Rally2) 1:18:07.2, 2. Turán, Zsiros (Turán Motorsport, Volkswagen Polo R5) 9.6 másodperc hátrány, 3. Velenczei, Vánsza (Tenkes Rallye Team, Skoda Fabia R5) 1:16.4 p h.

Az ob állása: 1. Turán Frigyes, Zsiros Gábor 67 pont, 2. Német, Németh 57.5, 3. Klausz, Papp (Klaus Motorsport, Skoda Fabia Rally2) 51.5