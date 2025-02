Ligeti Dániel: Sokszor azt sem tudom, milyen nap vagy napszak van épp

Hétfőn edzés Veszprémben, kedden Budapesten és Veszprémben, szerdán Veszprémben dupla tréning, csütörtökön a KIMBA-ban és Veszprémben, s pénteken is Veszprémben – így néznek ki a 35 éves szabadfogású klasszis, Ligeti Dániel hétköznapjai jelenleg, s akkor a hétvégi versenyekről még nem esett szó…

Az ötszörös Eb-érmes nehézsúlyú sportoló Balatonfüreden él, így boldogan vette, amikor a Veszprémi Egyetemi Sport Club megkereste a birkózószakosztály megalapításának ötletével: „Beleástam magam a munkába, felmértük a kisebb szakosztályok helyzetét a vármegyében, és arra jutottunk, hogy érdemes komolyan venni a feladatot – így Ligeti Dániel. – Januárban jegyeztek be minket, a nulláról építkezünk, a fő hangsúly a toborzáson lesz, de már most is van egy-két igazolt versenyzőnk. A cél az, hogy együttműködjünk a közeli klubokkal, központi egyesületté szeretnénk válni a megyében. Nagyon szoros együttműködésben vagyunk a Pannon Egyetemmel, ami számos előnnyel jár, rengeteg iskolai kapcsolattal, valamint különböző, a sportolást támogató életpályamodellekkel.”

Időközben az is kiderült, hogy Ligeti Dániel a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián (KIMBA) ugyancsak munkát vállalt: „Lőrincz Tamás szakmai igazgatóval megegyeztünk, hogy heti két alkalommal tartok edzést. Azért is különleges ez az egész, mert tíz éven keresztül Gulyás István szakágvezetővel készültem a felnőttválogatottban – a mai napig igyekszem meríteni azokból az időkből. Na most úgy alakult, hogy ismét a főnököm lett, azzal a különbséggel, hogy most már nem kiabál velem. Megtisztelő, hogy együtt dolgozhatunk. Úgy látom, hogy a fiatalok nyitottak és hallgatnak rám, remekül érzem magam ebben a közegben, nagyon tetszik az egész. A szívem-lelkem benne van, próbálok mindenkinek segíteni. Azt hiszem, szabadfogásban nem lehetnék jobb helyen.”

Németh Szilárd (balról) bejelentette, Ligeti Dániel a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia fiataljainak fejlődését is segíti (Fotó: KIMBA)

Mindezek mellett Ligeti Dánielt arra is felkérték, hogy az U17-es válogatott mellett szintén dolgozzon edzőként. Persze, adódik a kérdés, hogy fér bele mindez egyben az idejébe?

„Ott vannak a keretedzések, a felkészítő- és világversenyek, valamint az edzőtáborok. Kicsit úgy érzem, mintha sprintben vágtam volna neki a nyolcszáz méternek, amelyben nagyon kell figyelnie arra az embernek, hogy jól beossza az erejét. Megterhelő most ez az egész, sokszor azt sem tudom, milyen nap vagy napszak van épp. De igyekszem, mert ez olyan nyolcszázas futás, amelynek a végére nem fáradhatok el. Bízom benne, hogy fel tudom venni a fordulatszámot, és aztán megtartani a tempót.”

Ligeti Dániel már csak azért is örül ennek a hármas munkarendnek, mert a szerepkörök összekapcsolódnak egymással: „Ha valamelyik veszprémi fiatal felvételt nyer a KIMBA-ba, akkor ott tovább tudom segíteni a pályán. A jelenlegi KIMBA-sokat pedig a válogatottban is terelgethetem, hiszen valószínűleg többen érdekeltek lesznek a címeres mez megszerzésében. De ha valaki azt esetleg nem éri el, akkor a keretedzéseken is találkozhatunk egymással. Szóval tényleg szuper ez a projekt, nagyon tetszik, rendkívül motivált vagyok.”

A klasszis mindemellett sportolóként is bevetésre készen áll, tervben van, hogy idén elindul egy-két versenyen: „Most is edzek, Gellén Milánhoz gyakran beállok birkózni. A jelenlegi két év inkább a szőnyeg szélén zajlik, viszont ha az olimpiai ciklus második felében szükség lesz rám, akkor hadra fogható leszek. Persze, most épp azért dolgozom, hogy Gellén Milán vagy Korcsog Milán minél előbb megverjen, szóval ha ezt elérjük, akkor jól végeztem a munkámat.”