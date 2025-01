Bácsi Péter: Honosítási korlátozást és válogatottsági csatákat is hoz az év

– Milyen esztendőt zárt a magyar birkózás?

– Felemás érzések kavarognak bennem – kezdte értékelését Bácsi Péter, az MBSZ kötöttfogásban kétszeres világ- és Európa-bajnok szakmai igazgatója. – A párizsi olimpia miatt egyértelműen hiányérzet van bennem, öt birkózónk kvalifikált, ezt kevésnek tartom, egy-két kvóta benne maradt a csapatban. Ha kimondjuk, hogy két ötödik helyet értünk el, csalódásnak hangzik, de ezt is meg kell becsülnünk, figyelembe véve, hogy merre halad a világ birkózása, és tudva azt, hogy mindkét esetben tényleg csak hajszál választott el minket az éremtől. De nem lett dobogósunk, így lehajtott fejjel jöttünk haza. Mindent az olimpiának rendeltünk alá, az Európa-bajnokságot is, ettől függetlenül sajnálom, hogy kötöttfogásban nem szereztünk érmet Bukarestben. A felnőttek okoztak tehát némi csalódást, ugyanakkor mindenki nagyon tisztességesen végigdolgozta az évet.

– Összesen 32 érmet szereztek a világversenyeken, ez tizenhárommal kevesebb, mint 2023-ban. Minek tudható be a visszaesés?

– Az összesített éremszámot nézve sohasem volt még olyan sikeres éve a magyar birkózásnak, mint a kétezerhuszonkettes és a huszonhármas. Az oroszok és a fehéroroszok tavaly már visszatértek a világversenyekre, nagyhatalmakról van szó, amelyek hatással vannak az erőviszonyokra. A harminckét éremmel alapvetően nincs gond, világ- és Európa-bajnoki címeink is születtek, Darabos László a junior-vb-n diadalmaskodott, Elekes Enikő és Lévai Levente az U20-as, míg Sillei Janka az U15-ös Eb-n. Előbbi három különösen értékes, hiszen már nagyon közel járnak a felnőttkorosztályhoz.

– Darabos László a kötöttfogású nehézsúlyúak között győzött, ugyanebben a kategóriában László Koppány is remekelt tavaly, hiszen tizennyolc évesen az U23-as vb-n és Eb-n is érmet szerzett. Mekkora rivalizálás várható a súlycsoportban idén, tekintve, hogy immár több éve az Eb-harmadik Vitek Dárius a felnőttválogatott?

– Biztos, hogy Dáriusnak fel kell kötnie a nadrágját, tavaly beleszaladt egy vereségbe Koppány ellen. Nagy csata alakulhat ki hármuk között idén, de óvatosnak kell lennünk, hiszen két nagyon fiatal sportoló is érintve van, akiket jól kell felépíteni. Az biztos, hogy a következő években meghatározó nehézsúlyú sportolóink lesznek, kemény csatára számíthatunk, amely, remélem, mindhármuk pályafutására pozitívan hat.

– Vannak még olyan súlycsoportok, amelyekben hasonlóan nagy harc alakulhat ki a címeres mezért?

– Kötöttfogású nyolcvanhét és hetvenhét kilóban is nagy küzdelem várható, előbbiben a világbajnok Losonczi Dávid és az Eb-győztes Takács István mellé visszafogy a vb- és Eb-harmadik Lévai Tamás, utóbbiban a vb- és Eb-második Lévai Zoltánnak a súlycsoportba fellépő Európa-bajnok, vb-ezüstérmes Fritsch Róberttel, valamint a junior Európa-bajnok Tösmagi Attilával is farkasszemet kell néznie. Női hetvenhat kilogrammban Nagy Bernadett, Nyikos Veronika és Virág Zsófia meccsei okozhatnak izgalmas pillanatokat, hatvannyolc kilogrammban Szabados Noémi és Pók Karolina összecsapása érdekes, valamint van öt versenyzőnk, Bognár Erika, Dollák Tamara, Galambos Ramóna, Szenttamási Róza és Terék Gerda, akik között eldől az ötvenöt, az ötvenhét és az ötvenkilenc kilós válogatottság.

– Milyen erőt képviselhetnek a magyar versenyzők 2025-ben?

– A női utánpótlásunk immár régóta hozza a jó eredményeket, ez szép lassan a felnőttek között is gyümölcsözhet. Kötöttfogásban a felső súlycsoportokban ütőképesek vagyunk, az alsókban viszont akadnak foghíjas kategóriáink. Szabadfogásban van a legnehezebb helyzetünk, ám idén fontos változtatás lép életbe, amely erősen szabályozza a honosítási hullámot. Ezáltal mi is nagyobb eséllyel érhetünk el jobb eredményeket a világversenyeken, különösen az Eb-ken.

– Mivel lenne elégedett idén?

– Azzal, ha túlszárnyaljuk az elmúlt évet. Utánpótlásban a „kiöregedések” miatt egyedül az U23-as mezőnyben leszünk valamivel gyengébbek, a többi korcsoportban jó erőt képviselünk. A felnőttek között mindhárom szakágban érmet várok az Európa-bajnokságon, örülnék, ha a világbajnokságon is lennének dobogósaink. Emellett azt szeretném, ha minden korosztályban ünnepelhetnénk legalább egy aranyérmest világversenyen. Motiváltságot látok a teljes csapaton, bízom az előrelépésben.