Bábuként tekintek az ellenfeleimre – Lévai Zoltán

– Hogy halad a felkészülése?

– Épp úton vagyok Budapestre, a gerincklinikára, ahol speciális gyógytornán veszek részt – válaszolta a Nemzeti Sport kérdésére a BHSE sportolója, Lévai Zoltán. – Mindennap gyógytornázom fél órát, aminek érezhető a hatása, sokkal jobban mennek az emelések.

– Sérüléssel bajlódik, hogy erre szüksége van?

– Nincs nagyobb problémám, a bordám makacskodott az elmúlt hónapokban. Az egyik edzésen szerencsétlen szituációban megsérült, röntgenen és CT-vizsgálaton is jártam, amelyen kimutatták, hogy a csontnak nem esett baja, szóval valószínűleg az izom sérült.

– Emiatt lépett vissza a második forduló után június elején a budapesti BOK-csarnokban rendezett Polyák Imre–Varga János-emlékversenyen?

– Igen, elővigyázatosságból. Kiszámoltuk, hogy a pontjaim így is elegendőek ahhoz, hogy kiemeltként lépjek szőnyegre a párizsi olimpián, szóval nem akartunk kockáztatni.

– Az első körben 19 éves öccsével, az U20-as Európa-bajnoki ezüstérmes Lévai Leventével sorsolták össze, és tussal legyőzte. Előre megbeszélték a forgatókönyvet?

– Nem örültünk neki, hogy egymás ellen kell birkóznunk. De úgy voltunk vele, hogy a világranglistapontok szempontjából ez még jól is jöhet. Akármennyire forró a vérmérsékletünk, segítjük egymást, és nem akarjuk, hogy családi viszályba torkolljon egy ilyen meccs. Ezúttal ő segített engem, de amint bizonyítja, hogy már jobb nálam, ez megváltozik. Ő is hetvenhét kilóban tervez, és az edzéseken már mutatja az oroszlánkörmeit. Tökéletesen kell koncentrálnom ahhoz, hogy megverjem. Szóval egyébként nem szívesen birkóznék vele éles meccset, valószínűleg csinálna rajtam, pontokat.

– Teljes értékű munkát végez a fájós bordájával?

– A budapesti verseny után Tatán volt nívós nemzetközi edzőtábor, annak az első hetében még kíméltem, csak erősítettem és gyógytornáztam, de a második felében már birkóztam, és nagyon jól ment, érzem, hogy alakul a formám. Most Lakitelken dolgozunk, napi egy edzéssel vezetjük fel az élesítést.

– Miben különbözik az olimpiai felkészülés az eddig megszokotthoz képest?

– Nagyobb hangsúlyt helyezünk a maximális erőm fejlesztésére, és ennek már most érzékelhető a hatása, sokkal stabilabban mozgok. És ami nagyon szuper, hogy ennek ellenére a kondícióm nem romlott. Többet foglalkozunk a lenti helyzetben folyó birkózással, és állásból is igyekszünk kijavítani néhány dolgot. Részletekbe nem szeretnék belemenni, de épp ezekhez szükségeltetik a maximális erő fejlesztése. Kicsit letisztultabb birkózásra törekszem, ami nem olyan látványos, de annál eredményesebb.

– Mentálisan hogyan próbál a lehető legjobb állapotba kerülni?

– Építem magam, napról napra arra készülök, hogy ne vigyen el a hév és a hangulat. Bábuként tekintek az ellenfeleimre, nincs rajtuk felirat, se név, az én szememben mindegyik egyforma. Nem számít, mi történt korábban, csak az, hogy ott és akkor hogyan alakul a meccs. Az a lényeg, hogy ki mennyire tartja be a taktikát, hogyan reagálunk a nyomásra, illetve mennyire leszünk türelmesek. Mindenki ellen megvan a recept, hogyan lehet legyőzni.

– Hetedik kiemeltként a vb-ezüstérmes, Európa-bajnok azeri Sanan Suleymanovval, az olimpiai második, kétszeres vb-aranyérmes kirgiz Akzsol Mahmudovval és az ugyancsak vb-második kazah Demeu Zsadrajevvel kerül egy ágra. Mondhatni, hogy a nehezebb út vezet a döntőig?

– Szerintem aki kijutott az olimpiára, az bárkit képes megverni. Nem gondolkozom azon, kivel szeretnék birkózni, kivel nem, mert történt már olyan, hogy valakit nagyon szerettem volna, megkaptam, és borzalmasan nehéz meccs lett belőle.

– Szakmailag azért csak meg lehet ítélni, hogy melyik a nehezebb ág…

– A japán Kuszaka Nao vezeti a világranglistát, ő az első kiemelt. Nem biztos, hogy az a jobb ág, amelyiken a kicsit lebecsült japán van, aki nem mellesleg megverte Mahmudovot az Ázsia-bajnokságon. A ­kirgiz szerintem kicsit túl van értékelve, és vertem is már meg, aztán a 2022-es világbajnoki döntőben a nagy önbizalom miatt kikaptam tőle. Az olimpián ez biztosan nem fordul elő, nem tudom elképzelni, hogy nehezebb legyen megverni őt, mint a japánt.

– Mi a helyzet a többiekkel?

– Az azeri ellen nyertem és veszítettem is már. Hasonló képességűek vagyunk, valamivel talán én kicsit jobb. A kazahtól kikaptam azon a vb-n, amelyiken nagyon nem úgy sikerültek a dolgok, ahogyan szerettem volna. Nagyon rutinos, nem szabad leírni, egy-egy meccsre kiválóan fel tud készülni, mások mellett az olimpiai bajnok Lőrincz Tamást is legyőzte már. De mindenkinek látjuk a gyenge pontját, neki is, ezeket ki kell használnom és nyernem. Nincs legyőzhetetlen ellenfél a mezőnyben. Mi, sportolók hajlamosak vagyunk arra, hogy túlmisztifikálunk, piedesztálra emelünk egy-két vetélytársat. Ezt nem szabad, ahogyan lenézni sem őket. Nehéz megtalálni az arany középutat, mindig pengeélen táncol a történet.

– Minden verseny előtt azt mondja, az aranyérem a cél. Ezúttal is?

– Igen, olimpiai bajnok akarok lenni Párizsban!

A 76 kilogrammban olimpiai kvótás Nagy Bernadett története mesébe illő. Kínkeserves, térdsérülés okozta másfél éves kényszerpihenő után, vajmi kevés nemzetközi rutinnal a háta mögött előbb a bukaresti Európa-bajnokságon szerzett bronzérmet, majd áprilisban Bakiban az első adandó alkalommal megszerezte az olimpiai kvótát. Sötét lóként szerepel az olimpián, a klasszisok nagy részével eddig még nem birkózott, ám ez az ő malmára hajthatja a vizet: nem ismerik, nehéz felkészülni belőle. Ha minden jól alakul, meglepetést szerezhet.

Válogatottunk legrutinosabb tagja, az ötszörös Eb-bronzérmes szabadfogású Ligeti Dániel (125 kg). Rendkívül nehéz ágon szerepel, a regnáló világbajnok iráni Amir Hoszein Zare, az olimpiai aranyérmes, háromszoros vb-győztes, 11-szeres Európa-bajnok török Taha Akgül, valamint az oroszok ifjú reménysége, a vb-ötödik Abdulla Kurbanov is itt küzd a döntőbe jutásért. Ligeti azonban többször megmutatta már, bárkivel felveszi a versenyt, s biztosak lehetünk abban, hogy pályafutása utolsó olimpiáján sem lesz ez másképp. Meglepetést szerezhetnek

A párizsi program

Kötöttfogás, 77 kg. Augusztus 6., kedd: nyolcaddöntő, 11.30, negyeddöntő, 12.50, elődöntő, 18.15. Augusztus 7., szerda: vigaszág, 11, bronzmérkőzés, 19.30, döntő, 19.55. Szabadfogás, 125 kg. Augusztus 9., péntek: nyolcaddöntő 11.30, negyeddöntő, 12.50, elődöntő, 18.35. Augusztus 10., szombat: vigaszág, 11, bronzmérkőzés, 20.05, döntő, 20.30.

Női birkózás, 76 kg. Augusztus 10., szombat: nyolcaddöntő, 11.30, negyeddöntő, 12.50, elődöntő, 18.55. Augusztus 11., vasárnap: vigaszág, 11, bronzmérkőzés, 13.20, döntő, 13.45.