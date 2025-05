Hatalmas a fölény pénzügyi téren a PSG javára

A Bajnokok Ligája-döntő mindig több, mint egy futballmérkőzés, és bár ezúttal is két gigász csap össze, a Paris Saint-Germain és az Internazionale ütközete különböző gazdasági stratégiák harca is. A két klub eltérő üzleti modellel ért fel Európa csúcsára – vagy legalábbis csúcsközelbe –, és a köztük tátongó pénzügyi szakadék éppúgy meghatározza a finálét, mint a pályán zajló taktikai küzdelem.

A PSG az elmúlt idényben 808 millió eurós működési bevételt könyvelhetett el. Csak kereskedelmi forrásból 460 millió euró származott, ezzel szemben az Inter teljes működési bevétele nem érte el a 400 milliót, tehát az olasz klub konkrétan feleannyiból gazdálkodott, mint a francia, s ha kizárólag a kereskedelmi szektort nézzük, még nagyobb a különbség, a 148 millió euró ugyanis csak a harmada a PSG vonatkozó bevételeinek. Szintén óriási különbséget mutattak a mérkőzésnapok bevételei. Az Internazionale csaknem 75 millió eurót generált ezen a téren, ami a teljes bevételei 19 százalékát tette ki, a PSG viszont, bár kisebb stadionban játszik, 170 millió eurós mérkőzésnapi bevételt produkált prémiumjegyár-stratégiájának köszönhetően. A működési bevételek harmadik pillére, a közvetítésekből származó jövedelem az egyetlen, amelyben hasonló a mérlegük, igaz, ezen a téren is egy kicsivel jobban áll a párizsi együttes – 178 millió euró vs. 176.

Értelemszerűen a nagyobb bevételekből értékesebb keretet is tud fenntartani a PSG. Az FB értékelési platformja szerint a párizsi játékosállomány becsült piaci értéke jelenleg több mint egymilliárd euróra tehető – és ne feledjük, tavaly nyáron a csapat elveszítette a világ legtöbbre taksált labdarúgóját, Kylian Mbappét –, míg az Interé nem éri el a 700 milliót sem. A fény városában az elmúlt időszakban letettek arról, hogy a földkerekség leghíresebb játékosai lépjenek pályára a Parc des Princes-ben, de egyrészt így is könnyedén kiadtak a téli átigazolási időszakban 70 millió eurót Hvicsa Kvaracheliáért, másrészt a bérköltség jóval magasabb, mint Milánóban. A klasszisoktól hemzsegő PSG-öltözőben 659 millió eurót tett ki a bértömeg – ugyanez az érték az Internél „csupán” 227 millió euró volt. Nem csoda, hogy a teljes működési bevételhez arányosított bérköltség az olasz klubnál mutatott egészségesebb értéket, 57 százalékot, szemben a PSG 82-jével, a franciáknál ugyanakkor jelentős előrelépés volt tapasztalható a korábbi 109 százalékhoz képest.

Talán meglepő, de a végső számvetés, az adózás utáni pénzügyi mérleg mindkét klubnál veszteséget mutatott tavaly: az Inter 27 millió eurós mínusszal zárt, a PSG pedig 56 milliós deficitet könyvelt el. A BL-döntőben tehát valóban két eltérő pénzügyi filozófia találkozik, még szerencse, hogy az eredményt nemcsak a financiális mutatók határozzák meg.

LABDARÚGÓ BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

Szombat, 21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Internazionale (olasz), München (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!