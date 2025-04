Megdöbbentő adat: 14.5 kilométerrel futott kevesebbet a Real Madrid, mint az FC Barcelona

A szokatlanul nagy különbségre az As világított rá csütörtökön, amikor a csapatok futómennyiségét vetette össze. Az adatokból kiderült, hogy Carlo Ancelotti csapata 12.7 kilométerrel futott kevesebbet kedden az Arsenal otthonában, mint londoni riválisa. Ez már markáns különbségnek tekinthető, és még inkább figyelemre méltó, hogy az FC Barcelona Dortmund elleni futómennyiségétől pedig 14.5 kilométerrel maradt el a madridi együttes.

Az As megemlítette, hogy a Dortmund ellen összesen 115.7 kilométert futottak a Barca játékosai – Pedri 11.5 kilométerrel, Frenkie de Jong 11.4 kilométerrel, Raphinha 11.1 kilométerrel zárta az estét. Ezzel szemben a Real Madrid játékosai összesen csak 101.2 kilométert tettek meg az Arsenal elleni vereségük alkalmával, ez pedig pontosan 14.5-es különbséget jelent.

A spanyol sportlap internetes kiadása egy sokatmondó megjegyzést is hozzátett a csapatok közötti különbséghez: az ebben a mutatóban mért ilyen jelentős különbség ugyanolyan, mintha a csapat egy játékossal kevesebben lenne a pályán. Vagyis ezzel akár mindjárt magyarázható is a 3–0-s vereség...

Még érdekesebb lehet az As statisztikájának az a része, hogy az adatok szerint a Real Madrid játékosai most futották a legkevesebbet az idei Bajnokok Ligájában. Csak viszonyításképp: az Atlético Madrid elleni nyolcaddöntős visszavágón 139.5 kilométert futottak a játékosok (igaz, ott volt kétszer tizenöt perc hosszabbítás is), de az Atalanta elleni alapszakasz mérkőzésen is sikerült eljutni 115.6 kilométerig, vagy a Lille elleni vereség alkalmával is a keddinél azért jóval többet, 111.9 kilométert tettek meg a madridi játékosok.

Árnyalja ugyanakkor a statisztika jelentőségét, hogy a Real Madrid ebben a BL-idényben – leszámítva az Atalanta elleni találkozót – mindig kevesebbet futott ellenfelénél: méghozzá átlagosan 7.4 kilométerrel, azaz nem is kevéssel. De akkor is tény, hogy az Arsenal ellen még a 107.5 kilométeres idei átlagteljesítményétől is jelentősen elmaradt a sorozat címvédője.