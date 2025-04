Kylian Mbappé hiányát is feledteti – portré a PSG 19 éves sztárjáról, Desiré Douéról

A FRANCIA FUTBALL ÚJABB NAGY TEHETSÉGE

Desiré Nonka-Maho Doué 2005-ben született, tehát jelenleg mindössze 19 esztendős, de a barcelonai Lamine Yamal után talán a világfutball legnagyobb tinédzser támadótehetsége, aki egyszeres francia válogatott, klubjával, a Paris Saint-Germainnel pedig arra készül, hogy döntőbe jusson a Bajnokok Ligájában. Az, hogy futballista lesz belőle, egy percig nem volt kérdés, már ötévesen a Rennes régóta hírhedt akadémiáján találta magát, ahol mindig is az ügyesebb, rendkívül gyors játékosok között tartották számon. Profi karrierje 2022 nyarán vette kezdetét a Rennes-ben, majd ő lett a Ligue 1 történetének legfiatalabb gólszerzője, nem sokkal később pedig az Európa-ligában is beköszönt, amivel az európai kupák históriájának legfiatalabb francia gólszerzője lett.

Pályán látott mozgásával, sebességével, cseleivel, lövőtechnikájával gyorsan felhívta magára a figyelmet elitliga szerte, így több nagy csapat is elkezdte figyelni. Tavaly nyáron, 2024-ben a Bayern Münchentől és a Paris Saint-Germaintől is konkrét ajánlatot kapott, végül úgy döntött, marad Franciaországban, s balszélsőként kvázi Kylian Mbappé megüresedett helyére írt alá a PSG-hez – tudván, hogy a fővárosiak egy másik kiemelt tehetsége, Bradley Barcola is ezen a poszton érzi igazán komfortosan magát. Az idény előtt mindenki úgy számolt, az egyik oldalon Barcola, a másikon Ousmané Dembélé lesz a PSG kezdőszélsőse, így Doué tudta, kezdetben jobbára csere lesz. Nos, az idény végéhez közeledve azt látjuk, hogy bár télen posztjára még Hvicsa Kvarachelia is megérkezett sztárként Nápolyból, így is megkapja a játékperceit, ráadásul sokszor kezdőként.

KYLIAN MBAPPÉ HIÁNYÁT FELEDTETI, FELVEHETI A VERSENYT LAMINE YAMALLAL?

Nézzük a konkrét számait ebből az idényből, a PSG játékosaként! Doué minden sorozatot figyelembe véve összesen 47 meccsen jutott szóhoz (2597 játékpercet kapva, ami meccsenként ötvenötöt jelent), ezeken pedig 13 gólt szerzett, s kiosztott 12 gólpasszt – impresszív. Ha csak a Bajnokok Ligájára vetítjük ki a számait, akkor van három gólja és három gólpassza, cselei 42 százalékban bejönnek – ami egy elképesztően magas szám –, 87 százalékos pontossággal passzol és meccsenként kétszer vállalkozik lövéssel.

Az egyenes kieséses szakaszban a Liverpool ellen oda-vissza csere volt, de így is kapott 80 percet a párharcban, s az első meccsen csereként elképesztően veszélyes volt, a másodikon pedig belőtte a mindent eldöntő tizenegyest a szétlövés során. Az Aston Villa elleni odavágón kezdőként lépett pályára, s fantasztikus gólt szerzett, míg a visszavágón bő félórát kapott csereként. Jól játszik, Luis Enrique bízik benne, szívesen teszi a pályára, ugyanakkor nem sietteti el beépítését, nem vár el tőle túl sokat, nem helyez rá túlzott nyomást. Az nem kérdés tél óta, hogy Hvicsa Kvarachelia kezdő ebben a csapatban, ahogy az sem, hogy a világ egyik legjobb góllövő formájának örvendő Ousmané Dembélé a visszalépő kilences, így a 22 éves Barcolával többnyire egymást váltják, mindketten jól teljesítenek.

Tehetségre mondjuk ez eddig látottak alapján nem kérdés, hogy Douéban van több, akit a párizsi szurkolók már Kylian Mbappé utódjának látnak, aki még a 17 éves kora ellenére már idén Aranylabda-esélyes Lamine Yamallal is felveheti a generációs versenyt a következő években. Doué játékában minden megvan, ami ahhoz kell, hogy valaki klasszis szélső legyen: gyors, elképesztő hatékonysággal cselez, remek az egy az egy elleni párharcokban, rendre kizökkenti védőit, bátran próbálkozik – bár ezen a téren még tehetne rá egy lapáttal –, s kiválóan lő közelről, távolról is.

EZÉRT LEHET A GYŐZELEM KULCSA AZ ARSENAL ELLEN

Cikkünk megjelenésekor már azt is tudjuk, hogy Doué bizony befért Kvarachelia és Dembélé mellé a PSG kezdőcsapatába az Arsenal elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-elődöntő odavágóján, jobbszélsőként törhet borsot az ellenfél orra alá. Nem ez az eredeti posztja, de mostanában sokat futballozik itt, ráadásul remekül. Hogy miért lehet kulcsfontosságú a Paris Saint-Germain számára a londoniakkal szemben? Nos, pont azon az oldalon tűnik fel, ahol az Arsenal védelme – amely Európa egyik, de inkább a legjobbja – a legsebezhetőbbnek tűnik. Miles-Lewis Skelly rendkívül tehetséges játékos, de balhátvédként rengeteget lép fel a középpályára, posztja olyankor sokszor megüresedik, mellette pedig a Gabrielt pótló Jakub Kiwior a belső védő, aki messze a sor leggyengébb pontja. Douénak egy dolga lesz, előbbit egy az egyben, utóbbit sebességből megverni kontratámadások, átmenetek esetében. Ha ez sikerül, tiszta útja lehet a kapuig, ezt pedig az Arsenal sem szeretné…

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

21.00: Arsenal (angol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

SZERDÁN

21.00: Barcelona (spanyol)–Internazionale (olasz) (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!