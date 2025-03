Julián Álvarez: Nem éreztem, hogy kétszer értem labdába

„Hihetetlenül küzdöttünk, volt több gólszerzési lehetőségünk is. Büszke vagyok a játékosaimra, példamutató módon játszottunk. Sajnos nem sikerült kiejtenünk a Real Madridot a Bajnokok Ligájában, de minden alkalommal megnehezítettük a dolgukat. Most is elképesztő meccset játszottunk, sok energiával, erőfeszítéssel és csapatjátékkal. Nagyon jó labdarúgókkal rendelkező csapat ellen irányítottuk a meccset” – kezdte a mérkőzés utáni sajtótájékoztatót Diego Simeone, az Atlético Madrid edzője.

„Ez a csapat mindent beleadott, és megérdemelte a tapsot a végén. Sajnos nem tudtunk továbbjutni, de nyugodt érzéssel távozom.” – idézi Simeonét az UEFA. Az argentin azonban nem volt végig nyugodt a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, főleg amikor a Julián Álvarez érvénytelenített tizenegyeséről kérdezték. „Soha nem láttam még olyat, hogy a VAR megnézzen egy rúgást a tizenegyespárbajban. Tegye fel a kezét, aki látta azt, hogy Julián kétszer ért labdába! Aki itt van, senki sem tette fel a kezét... Jöhet a következő kérdés.”

A kihagyott tizenegyes ellenére a mérkőzés emberének megválasztott Julián Álvarez nem nyilatkozott, azonban a La Ser információi szerint testvérének ezt mondta a találkozót követően: „Nem éreztem, hogy kétszer értem labdába.”

Clément Lenglet, az Atlético védője a Movistar Plusnak nyilatkozott: „Még mindig sokkos állapotban vagyunk. Az elejétől a végéig hatalmas teljesítményt nyújtottunk, most össze kell szednünk magunkat ezután a nagy csapás után. Úgy gondolom, csapatként és klubként megérdemeltük volna a továbbjutást. Nagyon jól kezdtünk és végig kiegyenlített volt a találkozó, akárcsak az első meccs. A tizenegyeseknél bárhogy alakulhatnak a dolgok, most nem volt szerencsénk. Az elkövetkező napokban megpróbáljuk helyre tenni a morált a csapaton belül. Sok munka vár még ránk, az idény nem ma ér véget. Fontos dolgok várnak ránk” – zárta szavait a francia, utalva arra, hogy a hétvégén az Atlético Madrid az FC Barcelona ellen lép pályára a bajnokságban. Sőt, a spanyol Király-kupában is áll még az Atleti, április elején a Barca ellen vívja meg a kupaelődöntős párharc visszavágóját (4–4 az első meccsen).

„Azt hiszem, nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, remekül védekeztünk. Az egész meccsen nagyon jól megállítottuk a Real Madrid veszélyes támadásait, és nekünk is volt néhány jó lehetőségünk. Nem tudok túl sok mindent, amit jobban csinálhatnánk.” – értékelt röviden Conor Gallagher.

Thibaut Courtois is a Movistar Plusnál értékelte a mérkőzést: „A tizenegyespárbaj egy kicsit olyan, mint egy lottójáték. A hét folyamán többször beszéltünk erről, de a végén csak azokon a játékosokon múlik, akik a labda mögé állnak. Nem ez volt a legjobb teljesítményünk, de nem számít, mert továbbjutottunk. Meglepődtem, hogy ennyire beálltak védekezni és abból építették az ellentámadásokat, de jól működött, mert több lehetőségük volt, mint nekünk, nekem kellett hárítanom néhányat. Szerintem féltek a mi ellentámadásainktól, Vinícius Júnior és Mbappé sebessége nagyon veszélyes.”

A Real Madrid kapusa ezt követően a tizenegyesekről beszélt. „Majdnem kivédtem Correa büntetőjét. Llorenténél fogalmam sem volt arról, mit fog csinálni, emlékszem, hogy gyakran jobbra és gyorsan lő, most is ezt tette. Sörlothnál is tudtam, hogy szereti változtatni az oldalakat – mondta Courtois, aki végül a vitatott esetet is szóba hozta – Már rosszul vagyok ettől az áldozati szereptől, mindig ilyen dolgok miatt sírnak. A játékvezetők nem akarnak hasznot húzni egy csapatnak sem Spanyolországban, sem Európában. Az UEFA-nál a videószobában világosan látták a helyzetet, és meghozták a döntést. Emberek, és a technológiával világosan látták ezt. Ha az első percben egy-nullára vezetsz, és nem próbálsz mindent megtenni a második gólért, ott keresheted a kudarc okát.”

A Real Madrid részéről csak Lucas Vázquez rontott büntetőt, ő így értékelt.: „Ma este csak az számított, hogy továbbjussunk, mi voltunk a jobb csapat. Egy létfontosságú mérkőzésen megmutattuk, mennyire éhesek vagyunk a sikerre. Nagyszerű helyzetben vagyunk a bajnokságban, és most már a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe is továbbjutottunk.”

A második félidőben Vinícius Júnior büntetőt rontott, de Jude Bellingham megvédte a brazilt: „Vinícius tizenegyese? Nincs időnk ezzel foglalkozni, olyan sokszor segít nekünk, hogy ez nem számít.”

„Ez is nehéz volt, mint az Atlético ellen mindig, ezúttal is szoros, kiegyensúlyozott mérkőzést játszottunk. Mindig nagyszerűen védekeznek, húzzák egymást, és kemények. Volt néhány helyzetünk, csak a továbbjutás lebegett a szemünk előtt. Ma nyertünk a pénzfeldobáson, de az Atlético emelt fővel távozhat, ez nem lehet kérdés” – fogalmazott Carlo Ancelotti.

A Real Madrid olasz trénere ezt követően Vinícius Júnior kihagyott tizenegyeséről és lecseréléséről, majd a tizenegyespárbaj ötödik rúgójának kiválasztásáról beszélt: „Vinícius az első számú lövő, kihagyta, ennyi az egész, nem emiatt cseréltem le. Voltak kétségeim ki végezze el az ötödik tizenegyest. Először Endrickre gondoltam, aztán láttam az arcát, amikor elmondtam neki, és úgy döntöttem Rüdiger a jobb megoldás. Ő a City ellen sem remegett meg.”

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Atlético Madrid (spanyol)–Real Madrid (spanyol) 1–0 (1–0, 1–0, 1–0) – 11-esekkel 2–4

Madrid, Estadio Metropolitano, 69 304 néző. Vezette: Marciniak (lengyel)

Atlético Madrid: Oblak – M. Llorente, J. Giménez, Lenglet (Le Normand, 91.), Reinildo (Azpilicueta, 98.) – Giu. Simeone (Ángel Correa, 89.), De Paul (N. Molina, 90+4.), Barrios, Gallagher (Lino, 85.) – Griezmann (Sörloth, 90.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone

Real Madrid: Courtois – Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, F. Mendy (Fran García, 84.) – Tchouaméni (Lucas Vázquez, 66.), Modric (Camavinga, 66.) – Rodrygo (Brahim Díaz, 79.), Bellingham, Vinícius Júnior (Endrick, 115.) – K. Mbappé. Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Gólszerző: Gallagher (1.)

Továbbjutott: a Real Madrid, 2–2-es összesítéssel, tizenegyesekkel