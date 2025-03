Egyelőre Raphinha nélkül készül a Barcelona az esti BL-meccsre

A Benfica elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágója előtt rejtélyes esetről adott hírt az FC Barcelona ügyeiben bennfentes El Mundo Deportivo: a katalán sportlap ugyanis kiszúrta, hogy Raphinha nem tartott a csapattal a meccset megelőző összetartás színhelyére, a Gran Meliá Torre Melina Hotelbe, noha rajta kívül a meccsre nevezett összes játékos leszállt a csapatot szállító autóbuszról. Ez azért is volt furcsa, mert Hansi Flick vezetőedző eredetileg Raphinhát is nevezte a találkozóra. Később már arról számoltak be, hogy a brazil támadó személyes okok miatt egyedül indult el a hotelbe.

Raphinha hiányzása egyébként azért is érzékeny veszteség lett volna az FC Barcelonának, mert a két csapat első meccsét éppen az ő találatának köszönhetően nyerte meg idegenben 1–0-ra a gránátvörös-kék együttes.

Mindeközben a klub képviselői – élükön Joan Laporta klubelnökkel – Carles Minarro csapatorvostól vettek végső búcsút a Sancho de Avila ravatalozóban. Mint ismert: a Barcelonát évek óta szolgáló orvos szombaton hunyt el, emiatt el is kellett halasztani a csapat Osasuna elleni bajnokiját.

Minarro temetésén a klub több meghatározó figurája is megjelent, így Laportán kívül például a sérüléssel bajlódó kapus, Marc-André ter Stegen vagy a korábbi elnök, Joan Gaspart, s ugyancsak megtisztelte jelenlétével az eseményt a nagy rivális Real Madrid nemzetközi igazgatója, Emilio Butragueno.