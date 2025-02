Arne Slot a PSG elleni BL-nyolcaddöntőről: Várjuk ezt a kihívást

A két csapat a mostani BL-párharcot megelőzően négy tétmérkőzést vívott egymással: még az 1996–1997-es kiírásban a Kupagyőztesek Európa-kupája elődöntőjében a párizsiak az odavágón elért 3–0-s előnyüket a második mérkőzésen is megtartották és 3–2-es összesítéssel jutottak tovább, míg a 2018–2019-es BL-kiírás csoportkörében a Liverpool 3–2-re, a PSG 2–1-re nyert otthon.

A Liverpoolnak nincsenek túl jó statisztikái francia csapatok ellen, ugyanis a Mersey-partiak legutóbbi öt franciaországi meccsük közül egyet sem tudtak megnyerni, ez legutóbb 2008-ban sikerült nekik, amikor Marseille-ben győztek 2–1-re. Edzőjében, Arne Slotban azonban bízhat az angol együttes, ugyanis a holland szakember korábban sosem szenvedett vereséget francia ellenféllel szemben.

A „vörösök” mestere a klub honlapján is nyilatkozott a BL-sorsolásról.

„A sorozat jelenlegi szakaszában az ellenfél minősége csak magas színvonalú lehet, és a PSG-vel egy olyan csapatot és klubot kaptunk, amely komoly európai pedigrével rendelkezik. A hét elején stílusosan jutottak be a Bajnokok Ligája legjobb tizenhat csapata közé a Brest elleni nagy győzelemmel és a ligaszakaszban is jó eredményeket értek el, legyőzve a Stuttgartot, a Manchester Cityt, a Gironát és a Salzburgot. Ahogyan mi is, a PSG is vezeti hazája bajnokságát és hosszú veretlenségnek örvend. Ez mindent elárul arról, amit tudnunk kell erről a kihívásról, amellyel szembe kell néznünk, de ez egy olyan kihívás is, amelyre nagyon várunk, hiszen tudjuk, hogy megérdemelten kerültünk a tizenhat közé. Természetesen a közelgő Premier League-mérkőzésekre összpontosítunk, kezdve a Manchester City elleni vasárnapi rangadóval, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legjobb formában legyünk, amikor folytatódik a Bajnokok Ligája” – fogalmazott Arne Slot.