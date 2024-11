Lipcsei küldetés: gólt lőni és nyerni az Inter ellen

POKOLI NEHÉZ FELADAT vár az RB Leipzigre, amely az eddigi négy játéknapon négy vereséget szenvedett el a Bajnokok Ligájában, és bár még pontosan ugyanennyi lehetősége van a javításra, az első lépést az Internazionale otthonában kell megtennie.

Az olasz bajnok a szerb Crvena zvezdát (4–0) és az Arsenalt (1–0) is legyőzte hazai pályán, míg vendégként a Manchester Citytől (0–0) és a svájci Young Boystól (2–0) sem szenvedett vereséget, ráadásul az Atalanta mellett az egyetlen csapat, amely még gólt sem kapott az új formátumú BL-idényben. Az Intert az előző évadban sem volt könnyű térdre kényszeríteni, és – minden frontot beleszámítva – a jelenlegiben is csak egy veresége van az eddigi 16 mérkőzésén (a Milan elleni derbin kapott ki 2–1-re). Arról nem is beszélve, hogy lipcseiek elleni ütközetre az idénybeli legnagyobb különbségű győzelmével hangolt a gárda, 5–0-ra verte meg idegenben a Veronát szombaton a Serie A-ban.

Mindehhez vegyük hozzá, hogy a Leipzig közben gödörbe került a hazai porondon is: a Bundesligában két vereség, egy döntetlen a mérlege az utóbbi három fordulóban. Ráadásul a Hoffenheim elleni hétvégi meccs alkalmával a csapat „BL-betegsége” is megmutatkozott: hiába állt háromszor is nyerésre, végül kikapott (3–4), márpedig a Bajnokok Ligájában az Atlético Madrid, a Juventus és a Celtic ellen szintén nyerő helyzetből hagyta elúszni a győzelmet.

A Leipzig két magyarja, Gulácsi Péter – aki korábban klubrekordot jelentő 510 percig őrizte meg kapott gól nélkül a kapuját a Bundesligában – és Willi Orbán – aki a Hoffenheim ellen gólt szerzett és már három találatnál jár az idényben – természetesen a kezdőbe várható a San Siróban, ám Marco Rose vezetőedzőnek van gondja elég: Elif Elmasz és Yussuf Poulsen sérülten tért vissza a válogatott meccsek után, El Chadaille Bitshiabu edzésen sérült meg, Xavi Simons és David Raum pedig bokasérüléssel bajlódik.

Az Internél Lautaro Martínez hiánya jelentheti a legnagyobb érvágást. Miután hazatért az argentin válogatottól, megbetegedett, egyelőre kérdéses a szereplése. Hakan Calhanoglu is kihagyhatja a meccset, a középpályás a török válogatottban szenvedett combsérülést, a Verona ellen sem játszott.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.45: Slovan Bratislava (szlovák)–Milan (olasz) (Tv: Sport1)

18.45: Sparta Praha (cseh)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)

21.00: Manchester City (angol)–Feyenoord (holland)

21.00: Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!

21.00: Internazionale (olasz)–RB Leipzig (német) (Tv: Sport2)

21.00: Barcelona (spanyol)–Brest (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Bayer Leverkusen (német)–RB Salzburg (osztrák)

21.00: Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol)

21.00: Young Boys (svájci)–Atalanta (olasz)