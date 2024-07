Cebrail Makreckis a BL csoportköréig jutna a Fradival

Elrepült a felkészülés. A Ferencváros kedden 20 órakor elkezdi a 2024–2025-ös nemzetközi kupaszereplést, és egyúttal kiderül, mennyit értek az elmúlt hetek edzései, az osztrák hegyekben töltött kétszer tizenkét nap. A zöld-fehérek megerősödve, a keret új igazolásokkal felturbózva vág neki az új idénynek, a kispadon is új edző ül, a holland Pascal Jansen a The New Saints ellen mutatkozik be a Ferencváros élén tétmérkőzésen.

Az új évad első meccse előtt mindig érdekes felvetés, vajon milyen formában, milyen állapotban várja a csapat az első tétmérkőzést, ám Pascal Jansen miatt a kérdőjel sokkal hangsúlyosabb… Hogy kik a hiányzók, már napokkal ezelőtt kiderült. Akadt köztük meglepetés is, a Dejan Sztankovicsnál alapemberré előlépő Stjepan Loncar, a szárnyait egyre látványosabban bontogató Edgar Szevikjan, vagy éppen az elmúlt idényben Fehérvárról nagy reményekkel igazolt Kenan Kodro is kimaradt a BL-keretből. Rajtuk kívül nem került a nevezett futballisták közé a nyáron visszavett Anderson Esiti és Amer Gojak, a kölcsönből visszatérő Fortune Bassey, az új igazolás Isaac Pappoe, a fejsérülése után különmunkát végző Varga Barnabás, vagy éppen az eddig nem túl meggyőző teljesítményt nyújtó Ismail Aaneba sem, de a balhátvéd Eldar Civic sem lesz ott a walesi együttes elleni két találkozón.

Cebrail Makreckis ellenben készülődhet, a felkészülési mérkőzések alapján úgy tűnik, Pascal Jansen a védelem jobb oldalán számol az univerzális játékossal.

„Az első edzőtábor során leültünk az edzővel, négyszemközt megbeszéltük, hol érzem magam a legjobban – felelte lapunknak a lett-német kettős állampolgárságú Cebrail Makreckis, aki korábban a lett utánpótlás-válogatottban is pályára lépett. – Elmondtam, noha korábban védekező középpályásként játszottam, mégis a védelem jobb oldalán érzem jobban magam. A Ferencvárosban a legutóbbi idényben is ott nyújtottam igazán jó teljesítményt. Ettől függetlenül természetesen abban maradtunk, ha a középpályán lesz rám szükség, ott is bevethető vagyok.”

Pascal Jansenről elmondta, miután Németországban nőtt fel, közel áll hozzá a stílusa. A német és a holland trénerek felfogása ugyanis hasonló, Jansennél is előtérbe került a taktika, a legapróbb részletekig belemerültek, egyértelműen azt várja a csapattól, hogy uralja a mérkőzéseket, többet birtokolja a labdát ellenfelénél.

„Kemény felkészülésen vagyunk túl. Rengeteg új információt kaptunk, de jó volt, hogy szinte minden gyakorlatot labdával végeztünk a tréningeken.”

A The New Saints a Bajnokok Ligája első selejtezőkörében a montenegrói FK Decsics együttesét verte ki 4–1-es összesítéssel, a walesi együttes hazája bajnokságának egyeduralkodója, 2001 óta minden idényben bajnokként vagy ezüst­érmesként végzett, ez alól az egyetlen kivétel a 2008–2009-es évad, amelynek végén a csalódást keltő harmadik helyen zárt…

Cebrail Makreckis szerint ettől függetlenül egyértelműen a Ferencváros a párharc esélyese.

„Az a típusú játékos vagyok, aki leginkább magára szeret összpontosítani – folytatta a 24 esztendős labdarúgó. – Ha túl sokat foglalkozom az ellenféllel, feszült leszek tőle. Úgy vagyok vele, a magam futballjára szeretek figyelni, és kihozni magamból a maximumot.”

A mérkőzés kedden 20 órakor kezdődik a Groupama Arénában, a párharc első mérkőzésén a tekintélyt parancsoló előny megszerzése a zöld-fehérek célja, hogy a visszavágóra nyugodtan utazhassanak.

Július 30-án, kedden – magyar idő szerint ugyancsak 20 órától – a The New Saints stadionjában, a Park Hallban lépnek pályára a csapatok, érdekesség, hogy a walesi klub Anglia területén rendezi a hazai mérkőzéseit. A különös megoldás oka, hogy a klub két határváros, a walesi Llansantffraid és az angol Owestry közös egyesülete, s hosszú évek óta Owestryben fogadják ellenfeleiket. A Park Hall lelátóin telt ház esetén is legfeljebb 2900-an foglalhatnak helyet, és miután a Groupama Arénában ennél jóval tekintélyesebb és alighanem szenvedélyesebb szurkolósereg vár a walesiekre, elképzelhető, hogy elbizonytalanodnak a várhatóan fergeteges hangulattól.

„Erre nem építhetünk – felelte Cebrail Makreckis. – Véletlenül egyetlen csapat sem lesz bajnok, különösen nem az utóbbi tíz évben nyolcszor. Két szikrázó összecsapásra számítok, a szakmai stáb is erre készített fel bennünket. Persze fontos lenne, hogy az első mérkőzésen jól kezdjünk, megadjuk a párharc alaphangját, arról nem is beszélve, hogy az első mérkőzés sokszor alapjaiban határozza meg az egész idény kimenetelét. Jól sikerült a felkészülésünk, Jansen érkezésével jó úton indultunk el, tudjuk már, mit vár el tőlünk. Nincs más feladatunk, mint beállni mögé, és követni az utasításait. Csak akkor lennék elégedett, ha a walesiek ellen megnyugtató előnyt szereznénk az első összecsapáson. Sosem játszottam még a Bajnokok Ligája csoportkörében, mindennél jobban vágyom arra, hogy az idén sikerüljön!”

Craig Dobson, a TNS vezetőedzője: Az idősebb szurkolók ódákat zengtek a Fradiról – A montenegrói FK Decsics elleni továbbjutást követően hazaérkezve felkészülési mérkőzést játszottak. Miért volt rá szükség?

– Néhány játékosunknak játékpercekre volt szüksége – felelte a walesi együttessel nyolc aranyérmet szerző 46 esztendős tréner a klub honlapjának. – Voltak, akik az első két Bajnokok Ligája-selejtező mérkőzésen keveset játszottak, nekik mindenképpen jót tett, hogy pályára léphettek. Emellett néhány fiatalt is szerettem volna kipróbálni, és úgymond éles körülmények között is megnézni a nálunk próbajátékon lévő négy labdarúgót. Úgy érzem, amennyire lehet, felkészülve várjuk a magyar bajnokcsapat elleni két összecsapást. – Mire számít a Ferencváros ellen?

– Valódi elismerés ezen a szinten pályára lépni. Biztos vagyok benne, két roppant kemény találkozó előtt állunk. A napokban sokat beszélgettem néhány idősebb szurkolónkkal, ők is ódákat zengtek a Ferencvárosról, na és a magyar labdarúgásról is! Erős válogatottjuk van, a Ferencváros pedig évek óta kiemelkedően képviseli a bajnokságukat, és a régi nagy játékosok is szóba kerültek. – Azért lát esélyt a továbbjutásra?

– A labdarúgásban minden előfordulhat. Meglepetésre készülünk még akkor is, ha ellenfelünk keretét kitűnő játékosok alkotják.

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ

Július 23., kedd

20.00: Ferencvárosi TC–The New Saints (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A visszavágót július 30-án rendezik Oswestryben.