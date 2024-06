„Akárkivel is mérkőzünk meg, tovább szeretnénk jutni” – Hajnal Tamás a BL-sorsolásról

Mint ismert, a magyar bajnok Ferencváros a walesi The New Saints és a montenegrói FK Decsics elleni párharc továbbjutójával találkozik majd a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójában. A szerdai sorsolást követően a klub sportigazgatója, Hajnal Tamás mondta el véleményét a sorsolásról, de az újonnan kinevezett vezetőedző, Pascal Jansen is beszélt az esélyekről.

„Első alkalommal fordul elő, hogy csak a második selejtező körben csatlakozunk a legrangosabb kupasorozat selejtezőibe. Örülünk, hogy az elmúlt évekbeli szereplésünkkel ki tudtuk ezt vívni. Nagy büszkeség ez számunkra, de egyben felelősség is – kezdte értékelését a Ferencváros hivatalos honlapjának Hajnal Tamás. – Mindig izgalmas pillanatok ezek, hiszen minden Fradi-drukker azt várja, hogy ki ellen játsszuk majd az új idény első tétmeccseit. Ami a lehetséges ellenfeleinket illeti, bármelyik gárda is jut tovább, a lehető legnagyobb tisztelettel kell hozzájuk állni. A következő napokban a szakmai stábnak alaposan fel kell térképeznie mind a walesi, mind pedig a montenegrói együttest, erre kiváló lehetőséget ad az a két találkozó, amit egymás ellen vívnak majd az első selejtező körben. Meglátjuk, kivel találkozunk majd a második fordulóban. Nem kérdés, akárkivel is mérkőzünk meg, tovább szeretnénk jutni.” A zöld-fehérek nemrégiben kinevezett vezetőedzője, Pascal Jansen is elmondta véleményét a sorsolásról: „Örülök, hogy végre kiderült, melyik két csapat közül kerül ki az ellenfelünk. Ennek tudatában el tudjuk végezni a házi feladatunkat és felkészülhetünk erre a két nagy mérkőzésre. A hazai találkozó meghatározó lesz a párharc kimenetelét illetően. Fontos a jó rajt! Szeretnénk jó eredménnyel megkezdeni az idényt és a nemzetközi szereplésünket. Célunk, hogy előnnyel utazzunk az idegenbeli visszavágóra.” „A két ország futballkultúrája különbözik egymástól – tért át a két nemzet stílusára a holland szakember. – A walesi labdarúgást sokkal inkább a direkt játék jellemzi. A montenegrói focisták nagyon technikásak. Mindkét országra jellemző, hogy szenvedélyesen szereti a labdarúgást. A mi feladatunk, bármelyik együttes is lesz az ellenfelünk, hogy maximálisan felkészüljünk a párharcra. Mi vagyunk a Ferencváros, el kell végeznünk a feladatunkat. Egyértelműen az a célunk, hogy továbbjussunk a következő körbe.” Jansen azt is elmondta, hogy remekül érzi magát új csapatánál, a játékosok keményen dolgoznak és az orvosi vizsgálatok igazolták, hogy jó fizikai állapotban is vannak: „Három napot edzettünk zsinórban, azt tapasztaltam, hogy a játékosaim mentalitása és hozzáállása kiváló. Az első benyomásaim rendkívül pozitívak” – fogalmazott a Ferencváros klubhonlapjának.