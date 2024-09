Atlétika: a Honvéd szoros versenyben megvédte a csapatbajnoki címét

A MATE–GEAC-nál szintén kiváló munka folyik az elmúlt években, ennek köszönhetően lett ismét a legjobb vidéki csapat. A bronzérmes helyre a Molnár Attila vezette FTC a második nap közepén jött fel. A zöld-fehérek sprintere azok után, hogy a hétvége legjobb teljesítményét bemutatva 22 pontot szerzett 400 méteren (a győzelemért járó 16 pont mellett a 46.12-es időért hat bónuszpont is járt), vasárnap a 200-at is megnyerte, majd 800-on is kipróbálta magát, 1:52.79-es teljesítményével az ötödik lett. Három számában összesen 52 ponttal segítette klubját.

Olimpiai ezüstérmes kalapácsvetőnknek, Halász Bencének nagy szerepe volt abban, hogy a Szombathelyi Dobó SE megőrizte első osztályú tagságát. A szombati súlylökő és diszkoszvető „kirándulásai” után vasárnap fő számában 73.19 métert dobva nyert.

A három kieső a VSD Dunakeszi, az SZVSE és a DVTK lett, a helyükön 2025-ben a Győri Atlétikai Club–II. kerület Dózsa, az ARAK és a KARC szerepelhet legfelül.

ATLÉTIKAI MAGYAR CSAPATBAJNOKSÁG, BUDAPEST

A végeredmény: 1. Budapesti Honvéd Sportegyesület 548 pont, 2. MATE–Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club 545 pont, 3. Ferencvárosi Torna Club 536 pont, 4. A-Plast Ikarus BSE 487.5 pont, 5. MTK Budapest 437.5 pont, 6. Sportolj Velünk Sportegyesület 411 pont