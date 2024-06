Molnár Attila: Szeretnék döntőbe jutni a kontinensviadalon

A legnevesebb európai atléták közül szinte mindenki megméreti magát másfél hónappal az olimpia előtt. Femke Bol a két évvel ezelőtti kontinensviadalon megcsinálta a 400 m sík, gát, váltó triplát, most fő száma, a 400 m gát mellett a vegyes váltó és a női váltó aranyérmére hajt. Jakob Ingebrigtsen kényelmes helyzetben utazhat Rómába, hiszen két 1500-as riválisa, Josh Kerr és Jake Wightman sem áll rajthoz az Eb-n. 2018 és 2022 után harmadszor duplázhat 1500-on és 5000-en úgy, hogy még mindig csak 23 éves. A norvég klasszis honfitársa, Karsten Warholm könnyedén nyerheti meg a 400 m gátat, hiszen másfél másodperccel erősebb idei legjobb eredménnyel érkezik, mint bárki más a mezőnyben. Nála nagyobb fölénye a nevezési idők alapján csak Keely Hodgkinsonnak lehet 800 méteren, akinek 1:55.78-as eugene-i győztes futása beárazza a többieket, akik közül senki sem tudott 1:59-en belül kerülni.

A rúdugró Armand Duplantis is tovább javíthatja Münchenben elért 606 centiméteres versenycsúcsát. A 21 éves Mykolas Alekna címvédőként és április óta a diszkoszvetés világcsúcstartójaként állhat dobókörbe. A hölgyeknél Sandra Elkasevic (leánykori nevén Perkovic) egy másik rekordra hajt, ő lehet minden idők első hétszeres Európa-bajnoka. Két határon túli magyar is az élmezőnyben végezhet, a kolozsvári Miklós Andrea az ötödik leggyorsabb 400 méteres idővel nevezett, a vajdasági Világos Adriana 2024-ben a harmadik legnagyobb dobás tulajdonosa a gerelyhajítók között.