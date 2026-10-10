Ki nevet a végén? – Smahulya Ádám jegyzete



KIVÁLÓ HANGULATBAN érkeztek vissza a játékosok Liverpoolba a hosszúra nyúlt válogatott szünetről. Alexis MacAllister ott lehetett Lionel Messi sporttörténelmi jelentőségű argentínai búcsúmérkőzésén, Virgil van Dijk lejátszotta a 100. összecsapását Hollandia színeiben, Florian Wirtz pedig góllal és gólpasszal járult hozzá a szerbek legyőzéséhez. És persze ne feledkezzünk meg Rio Ngumoháról sem, aki a harmadik legfiatalabb angol futballistaként léphetett pályára kezdőként a nemzeti tizenegyben.

Számunkra mégis az a legfontosabb, hogy a Grúzia ellen a csapattársa, Giorgi Mamardasvili kapujába fejelő Kerkez Milos megszerezte első gólját a magyar válogatottban, így önbizalomtól duzzadva érkezett vissza. Épen, egészségesen, sérülés nélkül. Akárcsak Szoboszlai Dominik, akiről köztudott, hogy itthon és Liverpoolban egyaránt vezéregyéniség.

A Manchester City elleni legutóbbi bajnoki rangadón is főszerep jutott neki, előbb vezetést szerzett, majd barátja, Erling Haaland lerántásáért piros lapot kapott a hajrában. A Liverpool pedig 2–1-es vereséget szenvedett. Sok minden változott azóta, és vasárnap minden adva van a revanshoz az Anfieldben.

Mindkét csapat menedzsert váltott, a Liverpoolból Mohamed Szalah, a manchesteriektől Rodri távozott, a Cityt pedig szinte minden vádpontban bűnösnek találta a független fegyelmi bizottság a Premier League pénzügyi szabályainak megsértése miatt.

Ami viszont változatlan, hogy a hazaiaknál Szoboszlai Dominiktól, a vendégeknél Erling Haalandtól várják, hogy nyerőember legyen az idény egyik legjobban várt találkozóján. A magyar válogatott középpályása eddig három-három győzelmet és döntetlent, valamint négy vereséget könyvelhetett el, ha Haaland csapata volt az ellenfél, a City ellen pedig három-három siker és remi mellett öt vereség a mérlege. Vasárnap mindkét mérlegén javíthat, de a tét elsősorban nem ez.

A vendégek bizonyíthatják, hogy nem töri meg őket a klub körüli hercehurca, a Liverpoolnak pedig azért lenne nagyon fontos a három pont megszerzése, mert rég nem nyert rangadót a Premier League-ben. Tavaly augusztusban Szoboszlai varázslatos szabadrúgásgóljával győzte le a Liverpool az Arsenalt (1–0), azóta viszont egyetlen nagy riválisát sem tudta megverni Angliában. Hátha ezúttal megtörik a jég, máskülönben hétfő reggel aligha lesz nevetgélős a hangulat a Liverpool edzőkomplexumában.

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