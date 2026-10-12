A Liverpool edzője szerint jogtalan volt a piros lap; Maresca a Man. City erejéről beszélt





Andoni Iraola, a Liverpool FC vezetőedzője vitatta a játékvezető döntését, és úgy vélte, Gravenberch első sárga lapja sem volt indokolt.



„Szerintem az első szabálytalansága soha nem ér sárga lapot. Az ilyen mérkőzéseken előfordul, hogy valaki rálép az ellenfele lábujjára, vagy valami hasonló, apró szabálytalanságot követ el. A játékvezető először még a szabálytalanságot sem fújta le azonnal, hagyta továbbmenni a játékot, Anderson pedig megtett néhány lépést, mielőtt elesett. Nem értem, miért mutatta fel utána a sárga lapot...” – mondta Iraola a meccset követő sajtótájékoztatón.



A szakember szerint a kiállításig csapata teljesített jobban, utána viszont a Manchester City fölénybe került.



„Két különböző mérkőzést játszottunk: egyet a piros lapig, egyet pedig utána. Az első hatvankét percben mi voltunk a jobb csapat, a kiállítást követően viszont egyértelműen ők játszottak jobban, és meg is szerezték a gólokat” – értékelt Iraola, aki ugyanakkor dicsérte játékosait és a szurkolókat is.



A Liverpool vezetőedzője a mérkőzés elején kiosztott sárga lapokat is szóvá tette. Úgy vélte, a játékvezetőnek következetesnek kell lennie, ha a reklamálást bünteti, mert ellenkező esetben nehéz megmagyarázni az eltérő ítéleteket.



A találkozó különös jelentőséget kapott, mivel ez volt a Manchester City első mérkőzése azóta, hogy egy független bizottság 114 alkalommal állapította meg a Premier League pénzügyi szabályainak megsértését. A klub tagadja a jogsértéseket, és fellebbezett a döntés ellen.

Enzo Maresca, a Manchester City vezetőedzője a győzelem után a klub vezetőinek támogatását és a csapat egységét emelte ki. Ferran Soriano vezérigazgató és Hugo Viana sportigazgató is elkísérte az együttest Liverpoolba, amit az olasz szakember fontos gesztusnak nevezett.



„Ferran és Hugo is ott volt, mindannyian együtt voltunk. Egy ilyen fontos mérkőzés, a Liverpool elleni idegenbeli találkozó előtt jó ötlet, hogy a klub minden meghatározó szereplője együtt mutassa meg a támogatását. Ebben az időszakban szükségünk van az összetartásra” – fogalmazott Maresca.



A vezetőedző elismerte, hogy a pénzügyi botrány miatt az elmúlt hetekben kialakult külső nyomás nem könnyítette meg a játékosok dolgát, de szerinte a keret jól kezelte a helyzetet.



„Az elmúlt két-három hét nem volt könnyű a játékosok számára, de úgy gondolom, nagyon jól kezelték a helyzetet. Meg kell tanulnunk együtt élni a kívülről érkező hangokkal, mert az a körülmények miatt mindig jelen lesz. Közben nekünk is zajt kell csapnunk, méghozzá azzal, hogy olyan mérkőzéseket nyerünk meg, mint a mai” – mondta, utalva arra, hogy a lefújás után már a City szurkolói hallatták a hangjukat a lelátón.



Maresca szerint a Liverpool otthonában aratott győzelem az egész klub számára fontos volt, a szakmai stábtól a játékosokon át a szurkolókig mindenki profitálhat belőle.



Arra a kérdésre, hogy a pénzügyi ügy és az esetleges szankciók árnyékában mennyire tudott örülni a sikernek, így felelt: „El sem tudják képzelni, mennyire boldog vagyok. Én azért vagyok itt, hogy felkészítsem a csapatot a mérkőzésekre. Sokszor elmondtam már, remélem, akkor beszélhetek erről a helyzetről, amikor megnyerjük a fellebbezést.”

A Manchester City ügyében egyelőre nem tudni, mikor születhet végleges döntés.



ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

LIVERPOOL–MANCHESTER CITY 0–3 (0–0)

Liverpool, Anfield, 60 338 néző. Vezette: Kavanagh

LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo (J. Frimpong, 75.), Jacquet (J. Gomez, 89.), Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Barcola (Chiesa, 89.), Wirtz (Nyoni, 66.), V. Munoz – Koumas (Ngumoha, 75.). Menedzser: Andoni Iraola

MAN. CITY: Donnarumma – M. Nunes, R. Dias, Guéhi, O'Reilly (Gvardiol, 66.) – E. Anderson, E. Fernández (Buaddi, 80.) – Semenyo, Cherki, Ndiaye (Doku, 56.) – Haaland (Allan, 80.). Menedzser: Enzo Maresca

Gólszerző: Haaland (65.), Doku (68.), Cherki (78.)

Kiállítva: Gravenberch (62.)