Nemzeti Sportrádió

A Liverpool edzője szerint jogtalan volt a piros lap; Maresca a Man. City erejéről beszélt

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.12. 09:00
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Andoni Iraola és Enzo Maresca az oldalvonal mellett (Fotó: Getty Images)
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Liverpool Andoni Iraola sajtótájékoztató Enzo Maresca Premier League Manchester City
Andoni Iraola szerint Ryan Gravenberch kiállítása előtt a Liverpool FC volt a jobb csapat a Manchester City elleni rangadón, amelyet a vendégek 3–0-ra megnyertek az Anfieldben. Enzo Maresca a győzelem után a manchesteri klub összetartását méltatta, hangsúlyozva, hogy a pénzügyi szabályok megsértése miatti ügy körüli zajjal is meg kell tanulniuk együtt élni.

A Manchester City Erling Haaland, Jérémy Doku és Rayan Cherki góljával győzte le a Liverpoolt a Premier League vasárnapi rangadóján. A mérkőzés sokáig kiegyenlített volt, ám Ryan Gravenberch második sárga lapja után megváltozott a játék képe. A holland középpályás kiállítását követően három perccel Haaland megszerezte a vezetést a vendégeknek, akik később további két góllal biztosították be a sikerüket.

 

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Gravenberch piros lapja után három gólt is szerzett a City az Anfieldben. Szoboszlai nem volt a meccskeretben, Kerkez végig a pályán volt.



Andoni Iraola, a Liverpool FC vezetőedzője vitatta a játékvezető döntését, és úgy vélte, Gravenberch első sárga lapja sem volt indokolt.

„Szerintem az első szabálytalansága soha nem ér sárga lapot. Az ilyen mérkőzéseken előfordul, hogy valaki rálép az ellenfele lábujjára, vagy valami hasonló, apró szabálytalanságot követ el. A játékvezető először még a szabálytalanságot sem fújta le azonnal, hagyta továbbmenni a játékot, Anderson pedig megtett néhány lépést, mielőtt elesett. Nem értem, miért mutatta fel utána a sárga lapot...” – mondta Iraola a meccset követő sajtótájékoztatón.

A szakember szerint a kiállításig csapata teljesített jobban, utána viszont a Manchester City fölénybe került.

„Két különböző mérkőzést játszottunk: egyet a piros lapig, egyet pedig utána. Az első hatvankét percben mi voltunk a jobb csapat, a kiállítást követően viszont egyértelműen ők játszottak jobban, és meg is szerezték a gólokat” – értékelt Iraola, aki ugyanakkor dicsérte játékosait és a szurkolókat is.

A Liverpool vezetőedzője a mérkőzés elején kiosztott sárga lapokat is szóvá tette. Úgy vélte, a játékvezetőnek következetesnek kell lennie, ha a reklamálást bünteti, mert ellenkező esetben nehéz megmagyarázni az eltérő ítéleteket.

A találkozó különös jelentőséget kapott, mivel ez volt a Manchester City első mérkőzése azóta, hogy egy független bizottság 114 alkalommal állapította meg a Premier League pénzügyi szabályainak megsértését. A klub tagadja a jogsértéseket, és fellebbezett a döntés ellen.

Enzo Maresca, a Manchester City vezetőedzője a győzelem után a klub vezetőinek támogatását és a csapat egységét emelte ki. Ferran Soriano vezérigazgató és Hugo Viana sportigazgató is elkísérte az együttest Liverpoolba, amit az olasz szakember fontos gesztusnak nevezett.

„Ferran és Hugo is ott volt, mindannyian együtt voltunk. Egy ilyen fontos mérkőzés, a Liverpool elleni idegenbeli találkozó előtt jó ötlet, hogy a klub minden meghatározó szereplője együtt mutassa meg a támogatását. Ebben az időszakban szükségünk van az összetartásra” – fogalmazott Maresca.

A vezetőedző elismerte, hogy a pénzügyi botrány miatt az elmúlt hetekben kialakult külső nyomás nem könnyítette meg a játékosok dolgát, de szerinte a keret jól kezelte a helyzetet.

„Az elmúlt két-három hét nem volt könnyű a játékosok számára, de úgy gondolom, nagyon jól kezelték a helyzetet. Meg kell tanulnunk együtt élni a kívülről érkező hangokkal, mert az a körülmények miatt mindig jelen lesz. Közben nekünk is zajt kell csapnunk, méghozzá azzal, hogy olyan mérkőzéseket nyerünk meg, mint a mai” – mondta, utalva arra, hogy a lefújás után már a City szurkolói hallatták a hangjukat a lelátón.

Maresca szerint a Liverpool otthonában aratott győzelem az egész klub számára fontos volt, a szakmai stábtól a játékosokon át a szurkolókig mindenki profitálhat belőle.

Arra a kérdésre, hogy a pénzügyi ügy és az esetleges szankciók árnyékában mennyire tudott örülni a sikernek, így felelt: „El sem tudják képzelni, mennyire boldog vagyok. Én azért vagyok itt, hogy felkészítsem a csapatot a mérkőzésekre. Sokszor elmondtam már, remélem, akkor beszélhetek erről a helyzetről, amikor megnyerjük a fellebbezést.”

A Manchester City ügyében egyelőre nem tudni, mikor születhet végleges döntés.

ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
LIVERPOOL–MANCHESTER CITY 0–3 (0–0)
Liverpool, Anfield, 60 338 néző. Vezette: Kavanagh
LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo (J. Frimpong, 75.), Jacquet (J. Gomez, 89.), Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Barcola (Chiesa, 89.), Wirtz (Nyoni, 66.), V. Munoz – Koumas (Ngumoha, 75.). Menedzser: Andoni Iraola
MAN. CITY: Donnarumma – M. Nunes, R. Dias, Guéhi, O'Reilly (Gvardiol, 66.) – E. Anderson, E. Fernández (Buaddi, 80.) – Semenyo, Cherki, Ndiaye (Doku, 56.) – Haaland (Allan, 80.). Menedzser: Enzo Maresca
Gólszerző: Haaland (65.), Doku (68.), Cherki (78.)
Kiállítva: Gravenberch (62.)

 

Liverpool Andoni Iraola sajtótájékoztató Enzo Maresca Premier League Manchester City
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