Szoboszlaiék célegyenesben? Ennyi az esély a Liverpool bajnoki címére az Opta szerint

A tabella jelenlegi állása alapján matematikailag a most hatodik helyezett Chelsea-nek is van halvány reménye a bajnoki címre, aligha elképzelhető, hogy a londoniakat jelenleg 24 ponttal megelőző Liverpool, illetve a nemzetközi kupaindulásért harcoló többi klub is annyira gyengén szerepelne a hátralévő nyolc fordulóban (a Chelsea-nek még kilenc meccse van), hogy Enzo Marescáék versenyben lennének a Premier League-aranyéremért.

Az Opta a 30. forduló – a csapatok eddigi teljesítménye alapján – után ismét frissítette az esélyeket, s a statisztikai oldal számításai szerint Szoboszlai Dominikék elsőségét már csak az Arsenal vehetné el, hiszen Arne Slotéknak most 99.06 százalék az esélyük a PL-győzelemre, míg az „ágyúsoknak” már csak 0.94 százalék – a jelenleg harmadik helyezett Nottingham Forestnek és az összes többi csapatnak is 0.00 százalék esélyt ad a portál. A lap számításai alapján a Liverpool várható pontszáma 89.63, míg az Arsenal 77.56 pontot szerezhet.

Így látja az esélyeket az Opta a Premier League-ben (Fotó: theanalyst.com)

A tabella másik végén is úgy fest, eldőltek a lényegi kérdések, ugyanis a Southampton búcsúját is biztosra veszi az Opta, ahogy a másik két újonc kiesésére is igen magas az esély: az oldal szerint a Leicester 99.96, az Ipswich 99.24 százalékos valószínűséggel búcsúzik az élvonaltól – a West Hamnek 0.03, az Evertonnak 0.01, a Wolverhamptonnak 0.76 százalék az esélye, hogy kiesik.

Az Opta a kiesőjelöltek kapcsán felelevenítette, a Southampton a Premier League történetének leggyengébb csapata lehet, ugyanis továbbra sem tudta meghaladni a Derby County 2007–2008-as idényben felállított negatív csúcsát, amikor a „kosok” 11 ponttal zárták a kiírást, s már március 29-én biztossá vált a kiesésük – a „szentek” az eddigi 30 fordulóban csupán tíz pontot szereztek, s 19 pont a hátrányuk a bentmaradást érő helyen álló Wolveshoz képest.