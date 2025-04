Pontot mentett a Bournemouth ellen Höjlund, Fernandes mégis megtalálta

Bár az AFC Bournemouth elleni vasárnapi bajnokin az utolsó pillanatban pontot mentett csapatának, továbbra is téma a Manchester Unitednél Rasmus Höjlund gyenge teljesítménye – írja a Mirror. A dán válogatott csatár ebben az idényben a 29 Premier League-meccsén mindössze négyszer tudott a kapuba találni, ami olyan elődök teljesítményét figyelembe véve, mint Wayne Rooney vagy éppen Ruud van Nistelrooy, meglehetősen vérszegény produkciónak tűnik.

A vasárnapi bajnokin Antoine Semenyo a 32. percben juttatta vezetéshez Bournemouth-t, s hiába játszott Evanílson kiállítása miatt a 70. perctől emberelőnyben az egész idényben szenvedő Manchester United, csak a hosszabbítás hatodik percében sikerült egyenlítenie.

Nem csoda hát, hogy a mérkőzés után a manchesteriek csapatkapitánya, Bruno Fernandes nem tudott felhőtlenül örülni a döntetlennek, s bár kiemelte Höjlund győztes gólját, a portugál játékmester finoman odaszúrt csapattársának.

„A csatárok azért vannak, hogy gólokat szerezzenek, ezt mindannyian tudjuk, és ő is tisztában van vele, mit jelent a Manchester United kilences mezét viselni. Gólokat kell lőnie, egy ilyen klubnál ez a követelmény – mondta Bruno Fernandes. – Mindenkinek, aki nálunk játszik és megvan arra a képessége, hogy bejusson az ellenfél tizenhatosára, be kell találnia a kapuba. Ma ez Rasmus volt, és nagyon reméljük, ettől most kapott egy lökést a hátralévő meccsekre.”

Höjlund középcsatár létére minden sorozatot figyelembe véve 46 meccsen 9 gólnál és 4 gólpassznál tart, teljesítménye jól tükrözi csapata szenvedését, a Manchester United ugyanis 34 bajnokin szerzett 39 pontjával mindössze a 14. helyen áll a bajnokságban, s egyedüli esélye arra, hogy ősztől a Bajnokok Ligájában versenyezhessen az lenne, ha megnyerné az Európa-ligát. A menedzser, Ruben Amorim a Bournemouth elleni mérkőzés utáni nyilatkozatában a befejezések minőségét jelölte meg a vesszőfutás egyik okaként.

„Van hová javulnunk. Megvoltak a helyzeteink, de határozottabbnak kell lennünk a kapu előtt – jelentette ki Amorim, aki szintén kitért Höjlund játékára. – Mindig fontos, hogy a csatárok gólt szerezzenek, bár nem csak ez határozza meg a teljesítményüket. A gólja önbizalmat adhat neki, de a következő meccs új történet, és azon is produkálni kell.

A Manchester United portugál főnöke a sajtóértesülések szerint a problémák megoldását egy új középcsatár igazolásában látja, lehetséges jelölt a Wolverhampton brazilja, Matheus Cunha, az ipswichi Liam Delap, valamint a Napoli jelenleg a Galatasaraynál kölcsönben szereplő nigériai centere, Victor Osimhen.