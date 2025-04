Enzo Fernández gólja döntött, a Chelsea legyőzte a Tottenhamet

A Chelsea nagyon hamar, a második percben megszerezhette volna a vezetést: Nicolas Jackson már a kirohanó kapuson is túljutott, majd a menteni igyekvő Van de Ven úgy rúgta a csatárra a labdát, hogy az a kapufára, onnan pedig kifelé pattant. A szenegáli támadó az első félóra végén is nagy helyzetet rontott,míg a szünet előtt néhány perccel Jadon Sancho lövésénél mutatott be nagy védést Vicario.

A fordulás után már nem úszta meg a gólt a Spurs, az 50. percben Cole Palmer tökéletes beadása találta meg Enzo Fernándezt, aki öt méterről bólintott a kapuba. Nem sokkal később Caicedo is betalált, a gólt azonban les miatt érvénytelenítette a VAR. A 69. percben aztán Pape Matar Sarr egy távoli lövéssel meglepte Sánchez kapust, a találat azonban ebben az esetben sem maradt érvényes – a videobíró hosszas visszanézés után úgy ítélte meg, hogy a középpályás szabálytalanul szerelt a középpályán.

A tizenkét perces hosszabbítás sem volt elég a Spursnek az egyenlítéshez, a Chelsea 1–0-ra nyert, és ezzel visszavette a negyedik pozíciót a Manchester Citytől a tabellán.

ANGOL PREMIER LEAGUE

30. FORDULÓ

Chelsea–Tottenham Hotspur 1–0 (E. Fernández 50.)

KORÁBBAN

Arsenal–Fulham 2–1 (Merino 37., Saka 73., ill. Rodrigo Muniz 90+4.)

Wolverhampton–West Ham United 1–0 (Strand Larsen 21.)

Nottingham Forest–Manchester United 1–0 (Elanga 5.)

Manchester City–Leicester City 2–0 (Grealish 2., Marmus 29.)

Newcastle United–Brentford 2–1 (Isak 45+2., Tonali 74., ill. Mbeumo 66. – 11-esből)

Southampton–Crystal Palace 1–1 (Onuachu 20., ill. Matheus Franca 90+2.)

AFC Bournemouth–Ipswich Town 1–2 (Evanilson 67., ill. Broadhead 34., Delap 60.)

Brighton & Hove Albion–Aston Villa 0–3 (Rashford 51., Asensio 78., Malen 90+10.)

Liverpool–Everton 1–0 (Diogo Jota 54.)