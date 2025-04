„Először azt hittem, átverés” – Honvéd-meccsre nyert jegyet a Premier League-klub két szurkolója

A meccs decemberben volt „70 éves”, és az angol klub, valamint mezszállítója, a SUDU a jubileum alkalmából kiadott egy díszdobozos relikviagyűjteményt, továbbá két fő részére – sorsolás útján – felajánlott egy három éjszakás budapesti utazást, amelynek csúcseseménye a Honvédnál tett látogatás, illetve a kispesti csapat egy őszi mérkőzésének a VIP-páholyból történő megtekintése lesz.

„Amikor megkaptam az e-mailt a sorsolás eredményéről, először azt hittem, átverés. Túl szépnek tűnt ahhoz, hogy igaz legyen – idézi a klubhonlap az utazást megnyerő Wendy Bukowczant, aki a fiával, Theóval érkezik majd Budapestre. – Aztán amikor felfogtam, hogy ez a valóság, máris a mennyekben éreztem magam. Az egészben az volt a legjobb, amikor megosztottam a hírt Theóval. A meccsre emlékező replikamez volt a karácsonyi ajándéka, és most megkoronázzuk az utazással. Lenyűgözte a hír, már számolja a napokat a repülőgép indulásáig.”

Az édesanya elmondta még: Theo nagyapja hűséges Wolves-szurkoló, mi sem természetesebb, hogy az unoka is az lett, aki magától értetődően focizik, sőt a várólistáról hosszú évek után sikerült bekerülnie az idénybérletesek irigyelt táborába.

„Imádunk stadionokat látogatni a világban, alighanem a Honvédnál is felejthetetlen napokat töltünk majd, hosszú évekre szóló élmény lesz” – tette hozzá Wendy.

A két csapat nevezetes mérkőzéséről a 70. évforduló idején a Honvéd is megemlékezett, és hivatalos honlapján említést tett a szurkolói sorsolásról is, amelynek eredményét most ismertette az angol klub.

EMLÉKEZTETŐ

1954. december 13., Wolverhampton

Wolverhampton Wanderers–Bp. Honvéd 3:2 (0:2)

Molineux Stadion, 52 ezer néző, vezette: R. Leafe (angol)

Wolverhampton: Williams – Stuart, Wright, Shorthouse – Slater, Showers — Hancocks, Broadbent, Swinbourne, Wilshaw, Smith. Edző: Stan Cullis

Bp. Honvéd: Faragó – Rákóczi, Lóránt, Kovács J. – Bozsik, Bányai – Budai, Kocsis, Machos (Babolcsay, 82.), Puskás, Czibor

Gólok: Hancocks (48. – 11-esből), Swinbourne (78., 80.), ill. Kocsis (11.), Machos (14.)