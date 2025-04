Az Arsenal elleni rangadó bajnokavató is lehet Szoboszlaiék számára

A két csapat sorsolását elnézve a hátralévő nyolc fordulóra, nincs jelentős különbség az ellenfelek erőssége alapján, ugyanis a jelenlegi 1–6. helyezettek közül mindkét csapatra két ellenfél vár. A Liverpool dolga abból a szempontból nehezebb egy kicsit, hogy a jelenleg 4. Chelsea-vel idegenben, míg az Arsenal a most 6. Newcastle United ellen otthon játszik. Viszont ami a Liverpool számára jelent előnyt, hogy a 36. fordulóban, május 11-én fogadja az Arsenalt. Persze az is előfordulhat, hogy Arne Slot együttese már a rangadó előtt ünnepelheti a klub 20., a Premier League indulásától (1992–1993-as idény) számítva a második bajnoki elsőségét.

A Liverpool április 27-től három meccsen keresztül londoni csapatokkal találkozik. A sort otthon kezdi a Tottenham ellen, majd utazik a Chelsea-hez és fogadja az Arsenalt. E három meccs előtt most hétvégén a szintén londoni Fulhamhez látogat, aztán az ugyancsak fővárosi West Hamet látja vendégül, majd az Opta által biztosan kiesőnek elkönyvelt Leicesterhez utazik. Ezt a három mérkőzést képes lehet kilenc ponttal lehozni a Liverpool, ha pedig ez sikerül, és a 33. forduló után is legalább 12 ponttal vezet, akkor onnantól négy pontra lesz attól, hogy matematikailag bebiztosítsa a bajnoki címet. Tehát ha megveri a Tottenhamet, akkor vagy a Chelsea ellen, vagy otthon az Arsenal ellen már egy döntetlennel is lezárhatja az aranycsatát, függetlenül az Arsenal eredményeitől.

Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy az Arsenalnak a viszonylag kedvező sorsolása dacára is nehéz időszak vár a következő hetekben, ugyanis a Leiverpoollal ellentétben még a Bajnokok Ligájában is jelenése van, és a Real Madrid elleni két negyeddöntős meccs között a Brentford legyőzése is okozhat nehézséget, még ha a bajnokin hazai pályán is játszik az Arsenal. Bukayo Sakáékra április 5. és 23. között, vagyis 19 nap alatt hat meccs vár, míg a Liverpoolra ugyanezen szakaszban csak három. A torlódásnak az is az oka, hogy az Arsenal a 34. fordulóban a Crystal Palace-szal találkozik, amely azon a héten FA-kupa elődöntőt is játszik, azért rendezik a bajnokijukat szerdán.

Az Arsenal esetében tehát nagyobb esély van a megelőző fordulókban a pontvesztésre, ami akár azt is eredményezheti, hogy már áprilisban bajnok lesz a Liverpool, és meglesz a magyar futball első angol bajnoka. Angliában magyar játékos ugyanis még nem nyert bajnokságot a legfelső osztályban, viszont Szoboszlai Dominik az újabb aranyéremmel folytatná azt a párját ritkító sorozatot, hogy profi pályafutása minden egyes esztendejében nyer valamilyen címet aktuális csapatával. A középpályás 2017–2018-ban mutatkozott be a felnőttek között, és bajnok lett a Red Bull Salzburggal, ahogy a következő három idényben is és közben háromszor nyert Osztrák Kupát is. 2022-ben és 2023-ban két Német Kupa-győzelem következett az RB Leipziggel, tavaly angol Ligakupát nyert a Liverpoollal, idén pedig a második országban lehet bajnok (az eddigi háromból), melyben szerepel.

LIVERPOOL ARSENAL 31. forduló április 6., Fulham (idegenben) április 5., Everton (idegenben) 32. forduló április 13., West Ham United (otthon) április 12., Brentford (otthon) 33. forduló április 20., Leicester City (i) április 20., Ipswich Town (i) 34. forduló április 27., Tottenham (o) április 23., Crystal Palace (o) 35. forduló május 4., Chelsea (i) május 3., AFC Bournemouth (o) 36. forduló május 11., Arsenal (o) május 11., Liverpool (i) 37. forduló május 18., Brighton (i) május 18., Newcastle (o) 38. forduló május 25., Crystal Palace (o) május 25., Southampton (i) A LIVERPOOL ÉS AZ ARSENAL HÁTRALÉVŐ MECCSEI

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Liverpool 30 22 7 1 70–27 +43 73 2. Arsenal 30 17 10 3 55–25 +30 61 3. Nottingham Forest 30 17 6 7 50–35 +15 57 4. Chelsea 30 15 7 8 54–37 +17 52 5. Manchester City 30 15 6 9 57–40 +17 51 6. Newcastle 29 15 5 9 49–39 +10 50 7. Aston Villa 30 13 9 8 44–45 –1 48 8. Brighton & Hove Albion 30 12 11 7 48–45 +3 47 9. Fulham 30 12 9 9 44–40 +4 45 10. Bournemouth 30 12 8 10 49–38 +11 44 11. Brentford 30 12 5 13 51–47 +4 41 12. Crystal Palace 29 10 10 9 37–34 +3 40 13. Manchester United 30 10 7 13 37–41 –4 37 14. Tottenham 30 10 4 16 55–44 +11 34 15. Everton 30 7 13 10 32–37 –5 34 16. West Ham 30 9 7 14 33–50 –17 34 17. Wolverhampton 30 8 5 17 41–58 –17 29 18. Ipswich Town 30 4 8 18 30–63 –33 20 19. Leicester City 30 4 5 21 25–67 –42 17 20. Southampton 30 2 4 24 22–71 –49 10