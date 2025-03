Raya megmentett egy pontot az Arsenalnak az Old Traffordon – így is örülhetnek Liverpoolban

ANGOL PREMIER LEAGUE

28. FORDULÓ

Manchester United–Arsenal 1–1 (1–0)

Manchester, Old Trafford. Vezette: Taylor

MU: An. Onana – Lindelöf, De Ligt, Yoro (Heaven, a szünetben) – Mazraui, Eriksen (Collyer, 76.), Casemiro, Dalot – Garnacho, B. Fernandes – Zirkzee (Höjlund, 76.). Menedzser: Rúben Amorim

Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Magalhaes, Calafiori (Lewis-Skelly, 59.) – Ödegaard, Partey (Tierney, 76.), Rice – Nwaneri (Martinelli, 59.), M. Merino, Trossard. Menedzser: Mikel Arteta

Gólszerző: B. Fernandes (45+3.), ill. Rice (74.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Mikel Arteta 200. Premier League-meccsére készült az Arsenal kispadján, csapata pedig idegenben is esélyesként várta a Manchester United elleni rangadót – annál is inkább, mert a két csapat legutóbbi négy bajnokiját egyaránt az „ágyúsok” nyerték meg, és most is sokkal jobb passzban voltak.

Az első félidőben a londoniak nagy mezőnyfölényben is futballoztak, de komoly lehetőséget nem tudtak teremteni a manchesteri kapu előtt. Martin Ödegaard néhányszor veszélyesen megindult, az utolsó passzokba azonban rendre hiba csúszott. A végig a védekezésre összpontosító és támadásban teljesen passzív United egyetlen egyszer sem jutott el az Arsenal kapujáig, így váratlanul jött, hogy a 47. percben megszerezte a vezetést a hazai csapat: Alejandro Garnachóval szemben Leandro Trossard szabálytalankodott, 21 méterről végezhetett el szabadrúgás a United és Bruno Fernandes, aki remek mozdulattal a kapuba emelte a labdát, David Raya hiába úszott a levegőben. 1–0

A második félidő sokkal lendületesebben indult, mint az első, a United is bátrabban futballozott, mi több, már helyzeteket is teremtett az Arsenal kapuja előtt. Például az 54. percben, amikor Diego Dalot beívelése után Nusszair Mazraui tiszta helyzetből lőhetett, Raya azonban a forduló egyik legnagyobb védését bemutatva megmentette csapatát a góltól. És nem ez volt az egyetlen példa a második félidőben, amikor a spanyol kapus minden tudására szükség volt...

A 74. percben aztán egyenlített az Arsenal: Jurrien Timber egyéni akció után visszatette a labdát az érkező Declan Rice-hoz, aki remek mozdulattal, a kapufa segítségével 15 méterről a hosszú sarokba tekert. 1–1

A folytatásban az Arsenal Diego Martinelli révén veszélyeztetett néhányszor, de az MU állt jóval közelebb a győztes gólhoz. A 93. percben a csoda mentette meg az Arsenalt, Bruno Fernandes második gólját is megszerezhette volna, lövése után felpattant a labda Raya testén, s majdnem át is csorgott a gólvonalon, a kapus azonban még visszaért, és nagyot vetődve menteni tudott.

Egy pontot ezzel legalább elhozott az Arsenal Manchesterből, de a döntetlennel egyik csapat sem lehet boldog. Örülhetnek viszont Liverpoolban, hiszen ezzel még közelebb került az arany Szoboszlai Dominikékhoz.

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnapi mérkőzések

Tottenham Hotspur–AFC Bournemouth 2–2 (P. Sarr 67., Szon Hjung Min 84. – 11-esből, ill. Tavernier 42., Evanilson 65.)

Chelsea–Leicester City 1–0 (Cucurella 60.)

Szombati mérkőzések

Nottingham Forest–Manchester City 1–0 (Hudson-Odoi 83.)

Liverpool FC–Southampton 3–1 (D. Núnez 52., Szalah 53., 88. – mindkettőt 11-esből, ill. Smallbone 45+1.)

Brighton & Hove Albion–Fulham 2–1 (Van Hecke 41., Joao Pedro 90+8. – 11-esből, ill. R. Jiménez 35.)

Crystal Palace–Ipswich Town 1–0 (I. Sarr 82.)

Brentford–Aston Villa 0–1 (Watkins 49.)

Wolverhampton Wanderers–Everton 1–1 (Munetsi 40., ill. Harrison 33.)

HÉTFŐ

21.00: West Ham United–Newcastle United (Tv: Spíler1)